9 receitas fit para fazer no liquidificador

Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 28/10/25 15h36
Flan fit de morango (Imagem: Anastasia_Panait | Shutterstock)

Muitas pessoas buscam seguir uma alimentação saudável e equilibrada, visando melhorar a saúde e o bem-estar do corpo. Nesse contexto, as receitas fit têm ganhado cada vez mais destaque, especialmente quando preparadas no liquidificador, pois oferecem opções saborosas e nutritivas, que não comprometem a dieta e são fáceis de fazer.

Por isso, a seguir, confira 9 receitas fit deliciosas para fazer no liquidificador!

Flan fit de morango

Ingredientes 

  • 600 g de morango cortado em rodela
  • 4 colheres de sopa de adoçante 
  • 200 g de iogurte natural desnatado
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 3 folhas de gelatina vermelha 
  • 5 colheres de sopa de água fria

Modo de preparo 

Em um liquidificador, coloque os morangos, o adoçante, o iogurte natural e o leite desnatado e bata até obter um creme homogêneo. Reserve. Corte as folhas de gelatina em pedaços pequenos, coloque em uma panela e adicione a água fria. Leve ao fogo baixo até dissolver completamente, sem deixar ferver. Junte a mistura ao creme no liquidificador e bata por 1 minuto. Após, distribua o flan em formas individuais e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida. 

Panqueca de aveia fit

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de aveia em flocos
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 2 ovos
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Após, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje a mistura sobre ela. Cozinhe até dourar e vire para cozinhar do outro lado. Sirva em seguida.

Muffin fit de cenoura com linhaça

Ingredientes

  • 2 cenouras descascadas e picadas
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de óleo de coco
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de linhaça
  • 1/2 xícara de chá de açúcar de coco
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as cenouras, os ovos e o óleo de coco e bata para incorporar. Adicione a farinha de aveia, a linhaça, o açúcar de coco e o sal e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Após, distribua a massa em forminhas de silicone para muffin e leve ao forno preaquecido em temperatura baixa por 25 minutos. Sirva em seguida.

Copo de vidro com vitamina de abacate em cima de uma mesa de madeira com duas bananas e um abacate
Vitamina fit de abacate com banana e hortelã (Imagem: VLADIMIR VK | Shutterstock)

Vitamina fit de abacate com banana e hortelã

Ingredientes

  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • Polpa de 1/2 abacate
  • 1 xícara de chá de leite de amêndoas
  • 1 colher de sopa de mel
  • Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a banana, o abacate, o leite de amêndoas, a hortelã e o mel e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Pudim fit com pasta de amendoim

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 8 colheres de sopa de leite em pó
  • 100 ml de leite desnatado
  • 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Pasta de amendoim a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a pasta de amendoim, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, distribua a mistura em forminhas de silicone e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por 15 minutos. Depois, retire da geladeira e desenforme com cuidado. Finalize com a pasta de amendoim e sirva em seguida.

Pizza fit de frango

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de leite de aveia
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Sal a gosto

Recheio

  • 2 colheres de sopa de molho de tomate caseiro
  • 50 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1/2 tomate sem sementes e fatiado
  • 2 xícaras de chá de queijo branco ralado
  • Orégano a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa e bata até obter uma mistura homogênea. Após, despeje a massa em uma forma forrada com papel-manteiga e espalhe uniformemente. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Retire do forno, espalhe o molho de tomate por cima e distribua o frango desfiado e o tomate de forma uniforme. Finalize com o queijo e o orégano. Leve novamente ao forno até dourar. Sirva em seguida.

Bolo de banana com pedaços da fruta
Bolo de banana fit (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)

Bolo de banana fit

Ingredientes

  • 3 bananas descascada e cortada em rodelas
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1/2 xícara de chá de óleo de coco
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1/2 colher de chá de canela em pó
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as bananas, os ovos, o açúcar mascavo e o óleo de coco e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione a farinha de trigo integral, a canela em pó e o sal e bata para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Após, transfira a massa para uma forma de bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Torta de frango fit

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite desnatado, a farinha de trigo integral, a aveia em flocos, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma mistura homogênea.

Por último, junte o fermento químico e misture delicadamente. Despeje metade da mistura em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo integral. Adicione o frango e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Creme de cogumelo fit

Ingredientes

  • 3 xícaras de chá cogumelo paris fatiado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 1/2 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 1/2 xícara de chá de caldo de carne caseiro
  • 1 xícara de chá de creme de ricota
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o cogumelo e a cebola e doure. Acrescente o caldo de carne e os temperos e cozinhe até levantar fervura. Desligue o fogo e espere esfriar. Transfira a mistura para um liquidificador, adicione o creme de ricota e bata até obter um creme homogêneo. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

