9 receitas de tortas salgadas sem glúten

A torta é uma opção versátil e saborosa para saciar a fome a qualquer hora do dia, seja no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde ou no jantar. Com uma grande variedade de recheios, ela agrada a diferentes paladares e pode ser adaptada para atender às necessidades alimentares de cada pessoa. Para quem tem intolerância ao glúten, é possível preparar versões sem farinha de trigo, utilizando alternativas como farinhas de arroz e de amêndoas, garantindo uma refeição leve, nutritiva e acessível.

A seguir, confira 9 receitas salgadas de tortas sem glúten!

1. Torta de frango com milho–verde

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de arroz

2 ovos

1/2 xícara de chá de amido de milho

1 colher de café de sal

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

1 gema de ovo para pincelar

Azeite de oliva para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Recheio

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

250 g de peito de frango cozido e desfiado

1 colher de sopa de amido de milho

300 ml de caldo de frango

2 xícaras de chá de milho-verde

1 xícara de chá de cenoura ralada

Sal, azeite de oliva e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da massa e misture até obter uma massa homogênea. Divida a massa em duas partes iguais, abra com um rolo e disponha em uma assadeira (com fundo removível) untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de arroz, cobrindo o fundo e as laterais. Reserve.

Recheio e montagem

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango desfiado, o amido de milho e o caldo de frango e cozinhe por 10 minutos, mexendo sempre. Junte o milho-verde, a cenoura e o cheiro-verde e mexa para incorporar. Tempere com sal e desligue o fogo.

Com a ajuda de uma colher, coloque o recheio sobre a massa e espalhe bem. Cubra com o restante da massa e pressione as laterais para fechar. Pincele com a gema de ovo e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

2. Torta rústica de batata-doce e ricota

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de batata-doce descascada, cozida e amassada

descascada, cozida e amassada 1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de semente de chia

1 colher de chá de fermento químico em pó

Azeite de oliva para untar

Recheio

1 xícara de chá de ricota amassada

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

2 ovos

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/4 de xícara de chá de azeitona preta picada

1 colher de sopa de orégano seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a batata-doce, a farinha de arroz, o azeite de oliva, o sal e a semente de chia até formar uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e misture delicadamente. Abra a massa e forre uma forma de aro removível untada com azeite de oliva, pressionando bem para cobrir o fundo e as laterais. Reserve.

Recheio e montagem

Em um recipiente, misture a ricota com o queijo parmesão, os ovos, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino até obter um creme homogêneo. Despeje a mistura sobre a massa e distribua o tomate-cereja e a azeitona por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

3. Torta de liquidificador com peito de peru

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de leite

4 ovos

1/4 de xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de amido de milho

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de sal

1 dente de alho descascado e amassado

1 cebola descascada e picada

Óleo para untar

Amido de milho para polvilhar

Recheio

1 xícara de chá de peito de peru picado

1 tomate sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de cenoura ralada

ralada 1/4 de xícara de chá de ervilha

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes líquidos da massa e bata até ficar homogêneo. Adicione a cebola, o alho e o sal e bata até incorporar. Acrescente o amido de milho e o fermento químico e bata até obter uma consistência homogênea. Após, disponha metade da massa sobre uma assadeira untada com óleo e polvilhada com amido de milho.

Recheio e montagem

Em um recipiente, misture os ingredientes do recheio e coloque-os sobre a massa da torta. Cubra com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Torta de espinafre com alho-poró (Imagem: Puzurin Mihail | Shutterstock)

4. Torta de espinafre com alho-poró

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de polvilho doce

4 colheres de sopa de farinha de linhaça

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1/4 de xícara de chá de água

1/2 colher de chá de sal

Azeite de oliva para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Recheio

2 maços de espinafre sem talo e picados

1/2 alho-poró picado

500 g de tofu

Suco de 1/4 de limão

1/2 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos e misture. Aos poucos, adicione o azeite de oliva e a água e mexa até obter uma massa homogênea. Após, abra a massa e disponha em uma assadeira com fundo removível, untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de arroz, cobrindo o fundo e as laterais. Com a ajuda de um garfo, faça furos na base e leve ao freezer por 10 minutos. Depois, leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Desligue o forno e reserve.

Recheio e montagem

Em uma panela, coloque o espinafre e o sal e leve ao fogo baixo para refogar até murchar. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque o tofu, o suco de limão, o azeite de oliva e o sal e bata até ficar homogêneo. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o alho-poró e cozinhe até murchar. Acrescente o espinafre reservado e misture. Por último, coloque o creme com tofu reservado e mexa até incorporar.

Com a ajuda de uma colher, disponha o recheio sobre a massa da torta e espalhe. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.

5. Torta de cebola

Ingredientes

Massa

2 ovos

1/2 xícara de chá de leite

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/4 de xícara de chá de farinha de arroz

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Recheio

4 cebolas descascadas e cortadas em fatias finas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 ovos

1/2 xícara de chá de creme de leite

Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente grande, bata os ovos até ficarem homogêneos. Adicione o leite e o azeite de oliva e misture. Acrescente as farinhas de amêndoas e de arroz, o sal e a pimenta-do-reino e mexa até ficar homogêneo. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de arroz. Reserve.

Recheio e montagem

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione as cebolas e refogue até ficarem douradas e caramelizadas, mexendo ocasionalmente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um recipiente grande, bata os ovos até ficarem homogêneos e junte o creme de leite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Espalhe as cebolas uniformemente sobre a massa e despeje a mistura de ovos e creme de leite por cima. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

6. Torta de atum e vegetais

Ingredientes

Massa

3 ovos

1/2 xícara de chá de leite

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1/4 de xícara de chá de farinha de amaranto

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de grão-de-bico para enfarinhar

Recheio

400 g de atum em óleo escorrido

em óleo escorrido 1 abobrinha cortada em cubos

1 cenoura descascada e ralada

1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de milho-verde

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente grande, bata os ovos até ficarem homogêneos. Adicione o leite de coco e o azeite de oliva e misture. Acrescente as farinhas de grão-de-bico e de amaranto e mexa até ficar homogêneo. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de grão-de-bico. Reserve.

Recheio e montagem

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione a abobrinha, a cenoura e o milho-verde e refogue até que os legumes estejam macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Por último, coloque o atum e mexa para incorporar. Distribua o recheio sobre a massa e cubra com o restante da massa reservada. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Sirva em seguida.

Torta de tomate seco e manjericão (Imagem: Estudio Conceito | Shutterstock)

7. Torta de tomate seco e manjericão

Ingredientes

Massa

500 g de mandioca cozida e amassada

2 ovos

3 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Azeite de oliva para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Recheio

1 xícara de chá de tomate seco picado

1 xícara de chá de folhas de manjericão picadas

1 cebola descascada e picada

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a mandioca, os ovos, o azeite, o leite, o queijo ralado e o sal até obter uma massa homogênea. Acrescente o fermento por último e misture delicadamente. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de arroz. Reserve.

Recheio e montagem

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o tomate seco e as folhas de manjericão e refogue por 4 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e distribua o recheio sobre a massa. Cubra com o restante da massa reservada e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Sirva em seguida.

8. Torta de cogumelo com queijo cottage

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de polvilho doce

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de água

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de fermento químico em pó

Azeite de oliva para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Recheio

200 g de cogumelo paris fatiado

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite de oliva

de azeite de oliva 200 g de queijo cottage

2 ovos

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de arroz, o polvilho doce e o sal. Acrescente o azeite de oliva e a água aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e misture delicadamente. Abra a massa e forre o fundo e as laterais de uma forma de aro removível untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de arroz. Reserve.

Recheio e montagem

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o cogumelo e refogue até ficar macio. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o leite de amêndoas e misture com o queijo cottage até ficar homogêneo. Reserve. Com auxílio de uma colher, distribua o cogumelo sobre a massa e despeje a mistura de ovos e queijo por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.

9. Torta de carne moída

Ingredientes

Massa

500 g de mandioca descascada, cozida e amassada

2 ovos

1/2 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Recheio

300 g de carne moída

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 tomate sem sementes e picado

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente grande, coloque a mandioca amassada e misture com os ovos, o leite e o azeite de oliva até obter uma massa homogênea. Acrescente a farinha de arroz e tempere com sal e pimenta-do-reino. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de arroz. Reserve.

Recheio e montagem

Em uma panela, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne moída e cozinhe até perder a cor rosada. Adicione o tomate e cozinhe por mais 4 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com o cheiro-verde. Distribua o recheio sobre a massa reservada na forma e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.