9 receitas de sucos desintoxicantes para auxiliar na dieta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os sucos desintoxicantes têm ganhado popularidade como parte de estratégias para melhorar a saúde e promover a perda de peso. Essas bebidas combinam frutas e vegetais e são valorizadas por sua alta concentração de nutrientes, vitaminas e antioxidantes. Pensando nisso, selecionamos 9 receitas deliciosas e funcionais para você experimentar. Confira!

Suco verde

Ingredientes

1 folha de couve lavada e picada

Suco de 1 limão

1 maçã com casca, sem sementes e cortada em rodelas

1 pepino com casca e cortado em rodelas

1 colher de sopa de linhaça

1 colher de sopa de mel

250 ml de água

1 gengibre descascado e cortado em rodelas

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a couve, o suco de limão, a maçã, o pepino, o gengibre e a água até ficar homogêneo. Acrescente a linhaça, o mel e as folhas de hortelã e bata para incorporar. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de maçã, cenoura e limão

Ingredientes

2 maçãs com casca, sem sementes e picadas

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

Suco de 1 limão

300 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as maçãs e a cenoura e bata até ficar homogêneo. Acrescente a água e o suco de limão e bata por mais 3 minutos. Transfira o suco para um copo, coloque o gelo e sirva em seguida.

Suco de morango com couve e abacaxi

Ingredientes

1 folha de couve lavada e picada

2 morangos lavados e picados

lavados e picados 1 fatia de abacaxi

4 folhas de hortelã

250 ml de água gelada

1 colher de chá de açúcar mascavo

Modo de preparo

Em um liquidificador, cloque a couve, os morangos, o abacaxi, as folhas de hortelã e a água e bata até ficar homogêneo. Adicione o açúcar mascavo e bata novamente para incorporar. Transfira o suco para um copo e sirva imediatamente.

Suco de abacaxi com hortelã (Imagem: Boiarkina Marina | Shutterstock)

Suco de abacaxi com hortelã

Ingredientes

300 ml de suco de abacaxi

1 punhado de folhas de hortelã

1 pitada de gengibre em pó

1 colher de sobremesa de semente de linhaça

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de abacaxi, as folhas de hortelã e a pitada de gengibre em pó. Bata até obter uma mistura homogênea. Em seguida, acrescente a semente de linhaça e bata para incorporar. Transfira o suco para um copo, adicione o gelo e sirva imediatamente.

Suco de maracujá com gengibre

Ingredientes

Polpa de 2 maracujás

500 ml de água

1 pedaço de gengibre descascado

1 colher de sopa de mel

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa do maracujá, a água, o gengibre e o mel e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para uma jarra, coloque as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de couve com maçã e gengibre

Ingredientes

2 folhas de couve lavadas e picadas

lavadas e picadas 2 maçãs com casca, sem sementes e picadas

1 pedaço de gengibre descascado

300 ml de água

1 colher de sopa de mel

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as folhas de couve, as maçãs, o gengibre e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o mel e bata por mais alguns segundos para misturar. Sirva o suco em um copo com as pedras de gelo.

Suco de beterraba com limão (Imagem: nblx | Shutterstock)

Suco de beterraba com limão

Ingredientes

300 ml de água

1 beterraba descascada e cortada em pedaços

descascada e cortada em pedaços Suco de 1 limão

1 colher de chá de mel

1 colher de sopa de chia

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, a beterraba, o suco de limão, o mel e a chia e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para um copo, coloque as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de cenoura com maçã e aipo

Ingredientes

2 cenouras descascadas, lavadas e picadas

1 maçã com casca, sem sementes e picada

2 talos de aipo picados

250 ml de água

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de mel

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque as cenouras, a maçã, o aipo e a água em um liquidificador. Bata até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão e o mel e bata novamente para incorporar. Sirva o suco em um copo com gelo.

Suco de kiwi com couve

Ingredientes

2 kiwis descascados e picados

1 folha de couve lavada e picada

200 ml de água

1 pedaço de gengibre ralado

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os kiwis, a couve e a água e bata até ficar homogêneo. Adicione o gengibre e bata novamente para incorporar. Sirva o suco em um copo com o gelo.