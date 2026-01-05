Variedades

9 receitas de sucos desintoxicantes para auxiliar na dieta

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 05/01/26 16h06
Suco verde (Imagem: 5 second Studio | Shutterstock)
Os sucos desintoxicantes têm ganhado popularidade como parte de estratégias para melhorar a saúde e promover a perda de peso. Essas bebidas combinam frutas e vegetais e são valorizadas por sua alta concentração de nutrientes, vitaminas e antioxidantes. Pensando nisso, selecionamos 9 receitas deliciosas e funcionais para você experimentar. Confira!

Suco verde

Ingredientes

  • 1 folha de couve lavada e picada
  • Suco de 1 limão
  • 1 maçã com casca, sem sementes e cortada em rodelas
  • 1 pepino com casca e cortado em rodelas
  • 1 colher de sopa de linhaça
  • 1 colher de sopa de mel
  • 250 ml de água
  • 1 gengibre descascado e cortado em rodelas
  • Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a couve, o suco de limão, a maçã, o pepino, o gengibre e a água até ficar homogêneo. Acrescente a linhaça, o mel e as folhas de hortelã e bata para incorporar. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de maçã, cenoura e limão

Ingredientes

  • 2 maçãs com casca, sem sementes e picadas
  • 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
  • Suco de 1 limão
  • 300 ml de água
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as maçãs e a cenoura e bata até ficar homogêneo. Acrescente a água e o suco de limão e bata por mais 3 minutos. Transfira o suco para um copo, coloque o gelo e sirva em seguida.

Suco de morango com couve e abacaxi

Ingredientes

  • 1 folha de couve lavada e picada
  • 2 morangos lavados e picados
  • 1 fatia de abacaxi
  • 4 folhas de hortelã
  • 250 ml de água gelada
  • 1 colher de chá de açúcar mascavo

Modo de preparo

Em um liquidificador, cloque a couve, os morangos, o abacaxi, as folhas de hortelã e a água e bata até ficar homogêneo. Adicione o açúcar mascavo e bata novamente para incorporar. Transfira o suco para um copo e sirva imediatamente.

Suco de abacaxi e hortelã em copo de vidro com canudo rosa
Suco de abacaxi com hortelã (Imagem: Boiarkina Marina | Shutterstock)

Suco de abacaxi com hortelã

Ingredientes

  • 300 ml de suco de abacaxi
  • 1 punhado de folhas de hortelã
  • 1 pitada de gengibre em pó
  • 1 colher de sobremesa de semente de linhaça
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de abacaxi, as folhas de hortelã e a pitada de gengibre em pó. Bata até obter uma mistura homogênea. Em seguida, acrescente a semente de linhaça e bata para incorporar. Transfira o suco para um copo, adicione o gelo e sirva imediatamente.

Suco de maracujá com gengibre

Ingredientes

  • Polpa de 2 maracujás
  • 500 ml de água
  • 1 pedaço de gengibre descascado
  • 1 colher de sopa de mel
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa do maracujá, a água, o gengibre e o mel e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para uma jarra, coloque as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de couve com maçã e gengibre

Ingredientes

  • 2 folhas de couve lavadas e picadas
  • 2 maçãs com casca, sem sementes e picadas
  • 1 pedaço de gengibre descascado
  • 300 ml de água
  • 1 colher de sopa de mel
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as folhas de couve, as maçãs, o gengibre e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o mel e bata por mais alguns segundos para misturar. Sirva o suco em um copo com as pedras de gelo.

Dois copos de vidro com suco de beterraba em cima de uma mesa de madeira com uma tábua com rodelas de beterraba
Suco de beterraba com limão (Imagem: nblx | Shutterstock)

Suco de beterraba com limão

Ingredientes

  • 300 ml de água
  • 1 beterraba descascada e cortada em pedaços
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de mel
  • 1 colher de sopa de chia
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, a beterraba, o suco de limão, o mel e a chia e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para um copo, coloque as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de cenoura com maçã e aipo

Ingredientes

  • 2 cenouras descascadas, lavadas e picadas
  • 1 maçã com casca, sem sementes e picada
  • 2 talos de aipo picados
  • 250 ml de água
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de sopa de mel
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque as cenouras, a maçã, o aipo e a água em um liquidificador. Bata até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão e o mel e bata novamente para incorporar. Sirva o suco em um copo com gelo.

Suco de kiwi com couve

Ingredientes

  • 2 kiwis descascados e picados
  • 1 folha de couve lavada e picada
  • 200 ml de água
  • 1 pedaço de gengibre ralado
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os kiwis, a couve e a água e bata até ficar homogêneo. Adicione o gengibre e bata novamente para incorporar. Sirva o suco em um copo com o gelo.

