Com a chegada dos dias mais frios, as sopas cremosas se tornam ótimas opções para incluir no cardápio, pois, além de saborosas, ajudam a aquecer o corpo e proporcionar sensação de conforto. Preparadas com legumes, verduras, proteínas e temperos naturais, elas também podem garantir saciedade por mais tempo, contribuindo para refeições equilibradas e nutritivas.
Abaixo, confira 9 receitas de sopas cremosas para se aquecer!
1. Sopa cremosa de milho-verde
Ingredientes
- 500 ml de caldo de galinha
- 1 cebola descascada e picada
- 500 ml de leite desnatado
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 xícara de chá de milho-verde
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 2 gemas de ovo peneiradas
- Sal e cebolinha picada a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque metade do milho-verde e o caldo de galinha. Bata até obter uma consistência homogênea. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e doure. Junte a mistura batida, o amido de milho, o leite desnatado, as gemas e o restante do milho-verde. Leve ao fogo médio até obter uma sopa cremosa, mexendo sempre. Desligue o fogo, tempere com sal e polvilhe a cebolinha. Sirva em seguida.
2. Sopa cremosa de batata e cenoura
Ingredientes
- 4 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 400 g de batata descascada e picada
- 300 g de cenoura descascada e picada
- 1 l de caldo de legumes
- 200 g de creme de leite
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte metade da batata e da cenoura e refogue por 5 minutos. Acrescente o caldo de legumes e cozinhe até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a sopa para um liquidificador. Bata até obter um creme homogêneo e devolva para a panela. Junte o creme de leite e o restante da batata e da cenoura. Misture e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e salpique a salsinha. Sirva em seguida.
3. Sopa cremosa de abóbora com gengibre
Ingredientes
- 500 g de abóbora descascada e cortada em cubos
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 700 ml de caldo de legumes
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abóbora e o gengibre e refogue até o legume começar a ficar macio. Junte o caldo de legumes e cozinhe até a abóbora ficar macia. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Com uma colher, amasse levemente a abóbora na panela para deixar a sopa mais cremosa. Sirva em seguida.
4. Sopa cremosa de alho-poró com batata
Ingredientes
- 2 talos de alho-poró cortados em rodelas
- 4 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 l de caldo de legumes
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficar transparente. Acrescente metade do alho-poró e refogue até que murche levemente. Junte as batatas e misture. Despeje o caldo de legumes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter um creme homogêneo. Devolva a panela e adicione o creme de leite. Misture e leve ao fogo médio para aquecer. Por último, coloque o restante do alho-poró e a salsinha. Sirva em seguida.
5. Sopa cremosa de tomate com frango
Ingredientes
- 1 cebola descascada e picada
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 300 g de tomate sem sementes e cortado em cubos
- 395 g de milho-verde
- 395 g de ervilha
- 500 g de peito de frango cozido, desossado e desfiado
- 100 g de bacon picado e frito
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- 1 xícara de chá de caldo de galinha
- Sal, pimenta-do-reino branca moída e cominho a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a cebola, o tomate, o alho e o caldo de galinha e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma panela, adicione o milho-verde, a ervilha, o creme de leite, o frango desfiado e o bacon. Misture e leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma sopa cremosa, mexendo sempre. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino branca e cominho. Sirva em seguida.
6. Sopa cremosa de rabanete
Ingredientes
- 3 rabanetes fatiados
- 1 batata descascada e cortada em cubos
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 cebola descascada e picada
- 1 cenoura descascada e picada
- Sal e azeite de oliva a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque metade do rabanete, a batata, o alho e a cebola. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha a mistura na panela, regue com azeite de oliva e leve ao fogo médio. Junte o restante do rabanete e a cenoura e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e tempere com sal. Sirva em seguida.
7. Sopa cremosa de brócolis
Ingredientes
- 500 g de florete de brócolis
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1,5 l de água
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 200 g de creme de leite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os floretes de brócolis, a água, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a sopa para um liquidificador. Bata rapidamente, apenas para triturar levemente. Disponha na panela, acrescente o creme de leite e misture. Leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.
8. Sopa cremosa de ervilha com hortelã
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de ervilha
- 1 cebola descascada e picada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 500 ml de caldo de legumes
- Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de hortelã a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a ervilha e o caldo de legumes e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a sopa para um liquidificador. Junte as folhas de hortelã e bata rapidamente, apenas para triturar levemente. Disponha na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
9. Sopa cremosa de lentilha
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 800 ml de caldo de legumes
- Cominho, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a lentilha e o caldo de legumes e cozinhe até os grãos ficarem macios. Desligue o fogo, espere amornar e transfira parte da sopa para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho. Sirva em seguida.