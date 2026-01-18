9 receitas de sobremesas geladas para o domingo

Após o almoço de domingo, as sobremesas geladas são um dos principais atrativos. E, se você gosta de curtir o momento, mas também não abre mão de apreciar um delicioso doce, as opções práticas são uma excelente indicação para você. Isso porque elas são simples de fazer, combinam com qualquer ocasião e são preparadas com ingredientes versáteis.

Por isso, confira 9 receitas de sobremesas geladas fáceis de fazer e ideias para espantar o calor!

Gelatina colorida

Ingredientes

25 g de gelatina em pó sabor morango

25 g de gelatina em pó sabor limão

25 g de gelatina em pó sabor laranja

25 g de gelatina em pó sabor maracujá

400 g de creme de leite

790 g de leite condensado

25 g de gelatina em pó sem sabor

Água quente e fria

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a gelatina de morango e 150 ml de água quente e misture até dissolver completamente. Adicione 100 ml de água fria e mexa bem. Leve à geladeira por 2 horas. Repita o processo com todas as gelatinas, exceto a sem sabor.

Após, hidrate a gelatina sem sabor de acordo com as informações da embalagem, coloque no liquidificador, junte o creme de leite e o leite condensado e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Retire as gelatinas coloridas da geladeira e, com a ajuda de uma faca, corte em cubos. Disponha em uma travessa de vidro redonda e despeje o creme reservado sobre elas. Leve à geladeira por 3 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Creme gelado de manga com coco

Ingredientes

2 mangas maduras descascadas e picadas

200 ml de leite de coco

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

25 g de gelatina em pó sem sabor

Água

Coco em flocos para decorar

Modo de preparo

Hidrate a gelatina sem sabor conforme indicado na embalagem. Em um liquidificador, bata a manga, o leite de coco, o leite condensado, o creme de leite e a gelatina até obter um creme liso. Transfira para uma travessa, finalize com coco em flocos e leve à geladeira por 3 horas. Sirva bem gelado.

Torta gelada de abacaxi com hortelã

Ingredientes

1 abacaxi descascado e picado

descascado e picado 200 g de açúcar

300 ml de água

20 folhas de hortelã

250 g de creme de leite

395 g de leite condensado

25 g de gelatina em pó sem sabor

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o abacaxi, o açúcar e a água e leve ao fogo médio por cerca de 15 minutos, até o abacaxi ficar macio. Desligue o fogo, acrescente as folhas de hortelã, misture e deixe esfriar. Retire a hortelã e reserve o abacaxi com a calda.

Hidrate a gelatina sem sabor conforme a embalagem. Em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e a gelatina hidratada até obter um creme homogêneo. Em uma travessa, distribua o abacaxi com a calda e cubra com o creme. Leve à geladeira por 4 horas antes de servir.

Pudim de coco (Imagem: lhmfoto | Shutterstock)

Pudim de coco

Ingredientes

50 g de coco ralado

250 ml de leite de coco

12 g de gelatina incolor

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

Raspas da casca de 1 laranja

2 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de sopa de manteiga

Coco ralado para decorar

Água para hidratar a gelatina

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado e o amido de milho e misture. Adicione o creme de leite, o leite de coco, o coco ralado, as raspas da laranja e a manteiga e mexa para incorporar. Leve ao fogo baixo até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e espere amornar. Enquanto isso, hidrate a gelatina incolor conforme as instruções e misture ao creme. Transfira para uma travessa, decore com o coco ralado e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Delícia de pêssego

Ingredientes

395 g de leite condensado

3 xícaras de chá de leite

3 gemas de ovo

3 claras de ovo

3 colheres de sopa de amido de milho

250 g de creme de leite

3 colheres de sopa de açúcar

3 xícaras de chá de pêssego em calda

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, as gemas e o amido de milho e leve ao fogo médio até obter um creme, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere esfriar e despeje metade do creme em uma travessa. Cubra com o pêssego e faça mais uma camada com o creme. Repita o processo até preencher toda a travessa, finalizando com o pêssego. Reserve.

Em uma batedeira, bata as claras em neve com o açúcar. Junte o creme de leite e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Disponha a mistura sobre o creme e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.

Salada de frutas com creme de maracujá

Ingredientes

395 g de leite condensado

Polpa de 2 maracujás

200 g de creme de leite

Suco de 1/2 limão

200 g de uva vermelha sem sementes

1 maçã sem sementes e picada

200 g de morango picado

2 mangas descascadas e picadas

2 bananas descascadas e picadas

Suco de 1/2 laranja

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, a polpa de maracujá, o creme de leite e o suco de limão e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque as frutas e regue com o suco de laranja. Cubra com o creme de maracujá e mexa delicadamente. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Flan de chocolate (Imagem: Lesya Dolyuk | Shutterstock)

Flan de chocolate

Ingredientes

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

200 ml de leite

10 colheres de sopa de cacau em pó

25 g de gelatina em pó sem sabor

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite e leve ao fogo médio para aquecer, sem levantar fervura. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Adicione o cacau e bata para incorporar. Junte o creme de leite e o leite condensado e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Em outro recipiente, dissolva a gelatina conforme as instruções da embalagem. Despeje a mistura no liquidificador e bata para misturar. Transfira para um recipiente e leve à geladeira por 12 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Pavê de amendoim

Ingredientes

790 g de leite condensado

400 ml de leite

2 gemas de ovo

250 g de creme de leite

400 g de amendoim triturado sem sal

200 g de biscoito de maisena

Amendoim triturado e sem sal para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite e as gemas e misture. Leve ao fogo médio até obter um creme, mexendo sempre. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e o amendoim e mexa para incorporar. Após, em uma travessa, faça uma camada com o creme e cubra com o biscoito. Repita o processo até preencher toda a travessa, finalizando com o creme. Polvilhe com o amendoim e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.

Musse de limão

Ingredientes

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

Suco de 3 limões

Raspas de limão a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite condensado e o creme de leite e bata por 1 minuto. Aos poucos, acrescente o suco de limão e bata até engrossar. Após, transfira a mistura para um refratário e decore com as raspas de limão. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.