9 receitas de forno irresistíveis, rápidas e práticas para experimentar hoje

O forno é um grande aliado na cozinha, permitindo preparar receitas deliciosas e rápidas para o dia a dia. Além de garantir sabores mais intensos e texturas irresistíveis, o uso desse eletrodoméstico ajuda a economizar tempo, já que muitas comidas exigem pouca supervisão enquanto assam.

Abaixo, confira 9 receitas de forno incríveis!

Arroz de forno à parmegiana

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz

4 xícaras de chá de água fervente

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

100 g de presunto picado

100 g de muçarela picada

2 xícaras de chá de molho de tomate

2 cubos de caldo de galinha

2 ovos

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe o arroz com os caldos dissolvidos na água fervente, em fogo baixo, por 15 minutos ou até secar completamente. À parte, em um recipiente, bata os ovos com o queijo parmesão até ficar homogêneo. Misture com o arroz cozido. Em uma forma refratária, faça camadas alternadas de arroz, presunto, muçarela e o molho de tomate. Finalize com a muçarela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos. Sirva em seguida.

Frango ao suco de laranja

Ingredientes

8 sobrecoxas de frango

250 ml de suco de laranja

2 cubos de caldo de carne

Modo de preparo

Retire a pele do frango e coloque as peças em um refratário. Coloque o suco e os cubos de caldo de carne no liquidificador e bata até dissolverem. Depois, derrame sobre o frango e deixe descansar por 30 minutos. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 200 °C por 45 minutos. Sirva em seguida.

Macarrão de forno com queijo

Ingredientes

500 g de macarrão penne

penne 2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

500 ml de leite

200 g de queijo muçarela ralado

100 g de queijo parmesão ralado

200 g de presunto picado

280 g de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Água para cozinhar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a farinha de trigo e mexa bem até formar uma mistura homogênea. Adicione o leite aos poucos, mexendo constantemente para evitar grumos. Cozinhe até o molho engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e uma pitada de noz-moscada. Com o fogo baixo, misture o queijo muçarela ao molho até derreter. Acrescente o creme de leite e mexa até ficar homogêneo.

Misture o macarrão cozido com o molho e adicione o presunto picado. Transfira para um refratário untado com manteiga. Polvilhe queijo parmesão por cima e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15-20 minutos ou até o queijo gratinar e ficar dourado. Sirva em seguida.

Suflê de milho-verde (Imagem: rodrigobark | ShutterStock)

Suflê de milho-verde

Ingredientes

Grãos de 8 espigas de milho-verde

1 colher de sopa de coentro picado

2 colheres de sopa de margarina

1 cebola descascada e picada

200 ml de creme de leite

6 fatias de muçarela

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira funda, coloque a margarina e aqueça em fogo médio. Refogue a cebola até dourar. Em seguida, acrescente o milho-verde e cozinhe por 15 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Depois, ainda quente, coloque o refogado no liquidificador e bata por 5 minutos. Acrescente o creme de leite e bata até ficar homogêneo. Assim que batido, espalhe esse creme grosso em uma forma sem untar, cubra com a muçarela e leve ao forno preaquecido a 180 °C para gratinar. Sirva em seguida.

Berinjela ao forno

Ingredientes

3 berinjelas

2 tomates cortados em fatias

1 cebola descascada e cortada em fatias

200 ml de leite de coco

Azeite, sal e orégano a gosto

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Modo de preparo

Corte as berinjelas em fatias finas. Regue um refratário médio com um pouco de azeite, distribua uma camada da berinjela, uma camada de tomate e uma de cebola. Tempere com sal, azeite e orégano. Repita as camadas até terminarem os ingredientes. Regue com o leite de coco e polvilhe o parmesão. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 10 minutos, na mesma temperatura, até gratinar. Sirva em seguida.

Batata ao forno

Ingredientes

1/2 kg de batata cortada em rodelas

cortada em rodelas 1 l de leite

300 g de muçarela ralada

200 g de presunto ralado (sem a capa de gordura)

2 ovos

50 g de queijo parmesão ralado

Margarina a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, ferva as batatas no leite até ficarem macias. Unte um refratário com a margarina. Coloque uma camada de batata no refratário, uma de presunto e uma de muçarela. Finalize com uma camada de muçarela. Salpique o queijo ralado por cima e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar.

Torta de legumes

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de chá de sal

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

1 cenoura ralada

1 abobrinha ralada

ralada 250 g de milho-verde cozido e escorrido

1 xícara de chá de ervilha fresca

1 tomate picado e sem sementes

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture todos os legumes (cenoura, abobrinha, milho-verde, ervilha e tomate). Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Reserve. No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo e o sal até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e bata novamente. Por último, adicione o fermento em pó e misture delicadamente, sem bater.

Unte uma forma com óleo e polvilhe farinha de trigo. Despeje metade da massa na forma, espalhando bem. Distribua o recheio de legumes uniformemente sobre a massa. Cubra com o restante da massa e finalize polvilhando o queijo ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35-40 minutos ou até que a torta esteja dourada e firme ao toque. Sirva em seguida.

Peixe assado com cenoura, ervas e limão (Imagem: Peredniankina | Shutterstock)

Peixe assado com cenoura, ervas e limão

Ingredientes

800 g de pescada

2 cenouras raladas

1 cebola fatiada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de molho de tomate

Suco de 1 limão-siciliano

Rodelas de 1 limão-siciliano

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de ervas secas (orégano, tomilho ou dill)

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Ramos de dill para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a pescada e tempere com o suco de limão-siciliano, o sal, a pimenta-do-reino, a páprica e metade das ervas secas. Misture delicadamente para envolver bem o peixe e reserve por 10 minutos. Em uma frigideira grande, aqueça 2 colheres de sopa de azeite em fogo médio. Acrescente a cebola fatiada e refogue até ficar macia e levemente dourada. Junte o alho picado e refogue por mais alguns segundos, apenas até liberar aroma. Acrescente a cenoura ralada, misture bem e refogue por cerca de 2 minutos. Adicione o molho de tomate, o restante das ervas secas e ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até formar um molho encorpado. Desligue o fogo.

Unte levemente um refratário com a colher restante de azeite. Espalhe uma camada do molho no fundo. Disponha o peixe sobre o molho e cubra com o restante, espalhando bem. Finalize com as rodelas de limão-siciliano por cima. Cubra o refratário com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 a 15 minutos, até o peixe ficar macio, cozido por completo e levemente dourado nas bordas. Retire do forno, finalize com ervas frescas e sirva em seguida.

Batata-doce laranja recheada com quinoa e grão-de-bico

Ingredientes

2 batatas-doces laranja

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1/2 xícara de chá de quinoa cozida

2 colheres de sopa de azeite

1/2 colher de chá de páprica defumada

1/2 colher de chá de cominho em pó

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Lave bem as batatas-doces laranjas, seque e corte-as ao meio no sentido do comprimento. Coloque as metades em uma assadeira, regue com azeite, polvilhe sal e pimenta-do-reino e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, ou até ficarem macias. Enquanto isso, aqueça uma frigideira em fogo médio e adicione 1 colher de sopa de azeite. Acrescente o grão-de-bico cozido, a páprica defumada e o cominho em pó, mexendo por cerca de 5 minutos, até dourar levemente.

Retire do fogo e misture com a quinoa cozida e o suco de limão. Retire as batatas-doces laranjas do forno, pressione levemente o centro de cada metade com um garfo para formar uma cavidade e distribua o recheio de quinoa e grão-de-bico. Regue com um fio de azeite, volte ao forno por mais 10 minutos para aquecer. Retire, finalize com a salsinha e sirva em seguida.