Os bolos são uma excelente pedida para o café da manhã ou para o lanche da tarde. Simples e práticos de fazer — usando principalmente o liquidificador —, eles são versáteis e podem ser preparados com diferentes tipos de ingredientes para variar o sabor. E o melhor tudo: harmonizam bem com vários tipos de bebidas, como chá, café e até suco, facilitando a composição de cardápios.

Por isso, confira 9 receitas de bolo de liquidificador para fazer em poucos minutos!

Bolo de laranja

Ingredientes

1 laranja descascada, cortada em pedaços e sem sementes

descascada, cortada em pedaços e sem sementes 3 ovos

1/2 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de óleo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

2 xícaras de chá de farinha de trigo

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Açúcar de confeiteiro para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a laranja, os ovos, o açúcar e o óleo e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e bata para incorporar. Por último, junte o fermento químico e bata para misturar. Unte uma forma com furo central com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Aguarde esfriar e polvilhe o açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.

Bolo de leite condensado

Ingredientes

395 g de leite condensado

250 ml de leite

2 ovos

2 colheres de sopa de manteiga sem sal

1 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o leite e os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a manteiga, o açúcar, a farinha de trigo e o sal e bata para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e bata para misturar. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Aguarde esfriar antes de servir.

Bolo de coco

Ingredientes

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite de coco

2 xícaras de chá de açúcar

3/4 de xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de coco ralado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo, o leite de coco e o açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a farinha de trigo e o coco ralado aos poucos e bata para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e bata para misturar. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Aguarde esfriar antes de servir.

Bolo de fubá cremoso (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

Bolo de fubá cremoso

Ingredientes

1 xícara de chá de fubá

3 colheres de sopa de farinha de trigo

3 ovos

2 colheres de sopa de manteiga

3 xícaras de chá de leite

1 xícara de chá de açúcar

50 g de queijo parmesão ralado

parmesão ralado 1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a manteiga, o leite, os ovos, o açúcar, o fubá, a farinha de trigo e o queijo parmesão e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Aguarde esfriar antes de servir.

Bolo de baunilha

Ingredientes

2 xícaras de chá de óleo

200 ml de leite morno

2 xícaras de chá de farinha de trigo

2 ovos

2 xícaras de chá de açúcar

1 colher de sopa de essência de baunilha

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o óleo, o leite, os ovos e a essência de baunilha e bata até obter uma consistência homogênea. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o açúcar e a farinha de trigo e misture. Despeje a mistura no liquidificador e bata para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e bata para misturar. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Aguarde esfriar antes de servir.

Bolo de castanha-do-pará

Ingredientes

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

3/4 de xícara de chá de açúcar

1/3 de xícara de chá de leite de aveia

1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 pitada de sal

1/2 xícara de chá de polvilho doce

3/4 de xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo e o leite de aveia e bata até ficar homogêneo. Adicione o açúcar, a castanha-do-pará, a farinha de arroz, o sal, o polvilho doce e a farinha de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de arroz. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Aguarde esfriar antes de servir.

Bolo de maçã com canela (Imagem: istetiana | Shutterstock)

Bolo de maçã com canela

Ingredientes

3 maçãs sem sementes e picadas

sem sementes e picadas 3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de sopa de canela em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as maçãs, o açúcar e a canela e bata até triturar bem a fruta. Adicione o óleo e os ovos e bata para incorporar. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de trigo e o fermento químico e mexa até obter uma consistência homogênea. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C até crescer e dourar. Aguarde esfriar antes de servir.

Bolo de chocolate

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/3 de xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de chocolate em pó

em pó 1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 xícara de chá de óleo

3 ovos

2 xícaras de chá de água quente

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o óleo, os ovos e a água quente e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a farinha de trigo, o açúcar, o chocolate em pó, o fermento químico e o bicarbonato de sódio e bata para incorporar. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Aguarde esfriar antes de servir.

Bolo de café

Ingredientes

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de café coado forte e frio

e frio 2 xícaras de chá de açúcar

3/4 de xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo, o café e açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a farinha de trigo e bata para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Aguarde esfriar antes de servir.