A linhaça é uma semente conhecida por seus múltiplos benefícios à saúde. Rica em fibras, proteínas e vitaminas, ela é frequentemente incorporada a dietas por contribuir para a saciedade e auxiliar na absorção de nutrientes. Por isso, confira, a seguir, 9 receitas com linhaça para ajudar a emagrecer e deixar o seu cardápio mais saudável e nutritivo!
Mingau de aveia com linhaça
Ingredientes
- 5 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1 xícara de chá de leite de amêndoas
- 1 colher de sopa açúcar demerara
- 1 colher de sopa farinha de linhaça
- 1 colher de sobremesa de linhaça
- Morango, kiwi e banana fatiada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a farinha de aveia, o leite de amêndoas, o açúcar e a farinha de linhaça e misture. Leve ao fogo médio e ferva, mexendo sempre, por aproximadamente 3 minutos. Depois, transfira o mingau para um prato e sirva com as frutas fatiadas e a linhaça.
Panqueca de banana com linhaça
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1 colheres de sopa de semente de linhaça
- 2 claras de ovos
- 1 banana descascada e amassada
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a farinha de aveia e a semente de linhaça e misture bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque a banana e as claras e bata bem. Junte a banana à farinha de aveia e misture até obter uma consistência homogênea. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a massa sobre a frigideira, espere 1 minuto e vire a panqueca para dourar o outro lado. Sirva em seguida.
Canelone recheado com vegetais
Ingredientes
Massa
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de linhaça
- 2 ovos
- Sal a gosto
- Água
Recheio
- 2 cenouras cortados em cubos pequenos
- 2 tomates cortados em cubos pequenos
- 2 pimentões vermelhos cortados em cubos pequenos
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 xícaras de chá de molho de tomate caseiro
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 dentes de alho amassados
- 1 cebola picada
- 1 colher de sopa de manjericão picado
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de linhaça, os ovos e 1 pitada de sal. Amasse bem, faça uma bola, embrulhe a massa em plástico-filme e leve à geladeira por 15 minutos. Retire a massa da geladeira, abra-a em uma superfície lisa e corte em pedaços de 12 x 14 cm. Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo. Assim que a água começar a ferver, adicione 1 pitada de sal e a massa do canelone. Cozinhe até que fique al dente. Desligue o fogo e transfira a massa para um escorredor.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Doure o alho e a cebola. Em seguida, adicione o pimentão, a cenoura e o tomate e refogue por 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o molho de tomate e o manjericão e cozinhe por 4 minutos.
Montagem
Divida o recheio sobre as massas e, depois, enrole-as em formato de canelone. Em uma assadeira forrada com papel-manteiga, coloque os canelones e cubra-os com o molho de tomate restante. Leve ao forno preaquecido por 10 minutos. Após esse período, retire do forno e sirva.
Biscoito de linhaça e aveia
Ingredientes
- 1 colher de sopa de linhaça dourada
- 1 colher de sopa de linhaça marrom
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de aveia em flocos
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 pitada de sal
- 1 colher de café de fermento químico em pó
- 4 colheres de sopa de água
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as sementes de linhaça, a farinha de aveia, a aveia em flocos, o azeite, o fermento químico e a água. Misture até obter uma massa homogênea, tempere com o sal e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Com uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e coloque sobre a assadeira com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Almôndegas com farinha de linhaça
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico
- 1 xícara de chá de farinha de linhaça
- 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1/2 cebola picada
- 3 dentes de alho amassados
- 2 xícaras de chá de molho de tomate caseiro
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída gosto
- Água
Modo de preparo
Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após esse período, descarte a água e lave-o em água corrente. Em uma panela de pressão, cubra o grão-de-bico com água e leve ao fogo médio por 25 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair, abra a panela e escorra a água. Bata o grão-de-bico no liquidificador até ficar homogêneo.
Em um recipiente, coloque o grão-de-bico batido, a farinha de linhaça, a farinha de grão-de-bico, a cebola, o alho, a pimenta-do-reino e o sal. Misture bem e, com as mãos, enrole a massa no formato de bolinhas. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite, disponha as almôndegas e frite-as por 4 minutos. Acrescente o molho de tomate e 1 colher de sopa de água e deixe cozinhar por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva a seguir.
Omelete de espinafre com linhaça
Ingredientes
- 2 ovos
- 200 g de folhas de espinafre picadas
- 20 g de queijo feta picado em cubos
- 1 colher de sopa de sementes de linhaça moídas
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para fritar
Modo de preparo
Em uma tigela, bata os ovos até ficar obter uma mistura homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione as folhas de espinafre, o queijo e a linhaça e misture bem. Aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente em fogo médio. Despeje a mistura de omelete na frigideira e espalhe uniformemente. Cozinhe por 4 minutos e vire a omelete para dourar do outro lado. Sirva em seguida.
Bolo de linhaça
Ingredientes
- 180 g de farinha de trigo integral
- 90 g de farinha de linhaça
- 50 g de açúcar mascavo
- 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 2 colheres de sopa de linhaça moída
- 1 xícara de chá de leite de aveia
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture as farinhas de trigo e de linhaça, a linhaça, o açúcar mascavo, o fermento em pó e o sal. Após, adicione o óleo e o leite e misture novamente. Coloque a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de linhaça. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Aguarde esfriar e sirva em seguida.
Hambúrguer de lentilha com cenoura e linhaça
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha cozida
- 1 cenoura ralada
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 3 colheres de sopa de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de linhaça dourada moída
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de páprica
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, amasse a lentilha cozida com um garfo. Acrescente a cenoura ralada, a cebola, o alho, a linhaça e os temperos. Misture bem. Adicione a farinha de aveia aos poucos até a massa ficar firme e modelável. Modele os hambúrgueres com as mãos. Aqueça uma frigideira antiaderente com um fio de azeite em fogo médio e grelhe cada hambúrguer por 4 minutos de cada lado, até dourar. Sirva em seguida.
Creme de abóbora com linhaça
Ingredientes
- 500 g de abóbora cortada em cubos
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 3 xícaras de chá de caldo de legumes
- 2 colheres de sopa de sementes de linhaça dourada moídas
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio, refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a abóbora em cubos e refogue por alguns minutos. Adicione o caldo de legumes, tampe e cozinhe até a abóbora ficar bem macia. Bata tudo no liquidificador ou com mixer até formar um creme liso. Volte para a panela, junte a linhaça moída e o gengibre. Mexa bem. Acerte o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.