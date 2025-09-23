O grão-de-bico é uma leguminosa rica em fibras, vitaminas, proteínas e minerais essenciais para a saúde do corpo. Saboroso e versátil, pode ser combinado com diferentes tipos de ingredientes para realçar o seu sabor, ajudando quem deseja manter uma alimentação equilibrada e saudável.
A seguir, confira 9 receitas com grão-de-bico ricas em fibras!
Grão-de-bico com espinafre
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de grão-de-bico
- 3 xícaras de chá de espinafre
- Sal, pimenta-do-reino moída, azeite de oliva e páprica picante a gosto
- Água para demolho
- Arroz cozido para servir
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água e transfira os grãos para uma panela de pressão. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e escorra a água. Disponha o grão-de-bico em um recipiente. Reserve.
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente as folhas de espinafre e a páprica picante e mexa. Tampe a panela e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, junte o espinafre com o grão-de-bico e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Regue com um fio de azeite de oliva e sirva em seguida com o arroz.
Nhoque de grão-de-bico ao molho de manteiga e sálvia
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
- 1 gema de ovo
- Sal e noz-moscada em pó a gosto
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 6 folhas de sálvia fresca
- Queijo parmesão ralado para finalizar
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em um processador, bata o grão-de-bico até obter uma massa homogênea. Adicione a farinha de arroz, a gema de ovo, o sal e a noz-moscada e misture até formar uma massa firme e macia. Se necessário, ajuste a farinha de arroz. Depois, faça rolinhos com a massa e corte em pedaços pequenos para formar o nhoque.
Em uma panela grande, aqueça a água em fogo médio até ferver. Junte o nhoque e cozinhe até que suba à superfície. Retire da panela e reserve. Em uma frigideira em fogo baixo, derreta a manteiga e acrescente a sálvia. Cozinhe até a manteiga ficar dourada e perfumada. Misture o nhoque ao molho e desligue o fogo. Finalize com o queijo parmesão e sirva em seguida.
Sopa de grão-de-bico e couve
Ingredientes
- 500 g de grão-de-bico
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 200 g de filé de frango picado
- 1 cenoura descascada e cortada em cubos
- 1 cebola-roxa descascada e picada
- 2 tomates sem sementes e cortados em cubos
- 200 g de couve cortada em tiras
- Sal a gosto
- 1 l de água
- Água para demolho
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o grão-de-bico e deixe de molho em água por 12 horas. Após, escorra a água e reserve. Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola-roxa e o filé de frango e doure. Acrescente o grão-de-bico, a cenoura e o tomate e misture. Refogue por 2 minutos e, em seguida, junte a água.
Depois que levantar fervura, tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Coloque a couve e leve novamente ao fogo médio até as folhas murcharem. Tempere com sal e sirva em seguida.
Hambúrguer de grão-de-bico com aveia
Ingredientes
- 4 xícaras de chá de grão-de-bico
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 cenoura ralada
- 1 cebola descascada e picada
- Sal e azeite de oliva a gosto
- Água para demolho e cozinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água, transfira os grãos para uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos após iniciar a pressão. Após, desligue o fogo, espere a pressão sair, escorra a água com cuidado e reserve.
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o grão-de-bico e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e desligue o fogo. Disponha os grãos em um liquidificador e triture. Acrescente a farinha de aveia e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Após, adicione a cenoura e misture. Modele os hambúrgueres no formato de um círculo e frite em uma frigideira preaquecida a fogo médio com azeite de oliva. Sirva em seguida.
Dica: sirva com salada de repolho.
Escondidinho de grão-de-bico com frango
Ingredientes
Pasta de grão-de-bico
- 3 xícaras de chá de grão-de-bico
- 1/2 cebola descascada e picada
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 250 ml de água de cozimento do grão-de-bico
- Sal a gosto
- Água
Recheio
- 300 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 tomate sem sementes e picado
- Sal, azeite de oliva e folhas de manjericão a gosto
Modo de preparo
Pasta de grão-de-bico
Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra, coloque em uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e escorra a água (reservando 250 ml da água do cozimento). Após, transfira os grãos para um liquidificador, adicione a cebola, o azeite de oliva e o sal e bata até triturar. Aos poucos, acrescente a água do cozimento e bata até obter uma pasta. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o frango, o tomate e as folhas de manjericão e misture. Tempere com sal. Desligue o fogo, despeje o recheio em um refratário untado com azeite de oliva e cubra com a pasta de grão-de-bico. Leve ao forno preaquecido em temperatura média para aquecer. Sirva em seguida.
Panqueca de grão-de-bico
Ingredientes
- 1 xícara de chá de grão-de-bico
- 2 colheres de sopa de sementes de linhaça dourada
- 1 colher de café de cúrcuma
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
- Óleo de coco para untar
- Água para demolho
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água, transfira os grãos para um liquidificador e bata até obter uma pasta homogênea. Acrescente as sementes de linhaça, a cúrcuma, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde e bata para incorporar. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje porções da massa na panela e cozinhe por 8 minutos. Vire para dourar o outro lado e sirva em seguida.
Macarrão integral com grão-de-bico
Ingredientes
- 250 g de macarrão integral tipo penne
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 200 g de peito de frango cozido e cortado em cubos
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha para finalizar
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem levemente. Acrescente o frango e refogue rapidamente para pegar sabor. Adicione o grão-de-bico, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Junte o macarrão escorrido e mexa para incorporar. Finalize com salsinha e sirva em seguida.
Pizza de grão-de-bico com legumes grelhados
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1/4 de xícara de chá de farinha de amêndoas
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de orégano
- Água (se necessário)
- Azeite de oliva para untar
Recheio
- 1 abobrinha cortada em fatias finas
- 1 berinjela cortada em rodelas
- 8 tomates-cerejas cortados ao meio
- 1/2 xícara de chá de queijo feta esfarelado
- 6 folhas de manjericão
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
Modo de preparo
Massa
Em um processador, bata o grão-de-bico até formar uma pasta. Adicione a farinha de amêndoas, o azeite de oliva, o sal e o orégano e misture até obter uma massa homogênea. Se necessário, adicione água para dar liga. Após, abra a massa em uma forma untada com azeite de oliva, formando uma base fina. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos.
Recheio e montagem
Em uma frigideira antiaderente em fogo médio, grelhe os legumes até ficarem dourados. Retire a massa da pizza do forno, espalhe o molho de tomate e adicione os legumes grelhados e o queijo feta. Asse por mais 10 minutos a 200 °C. Retire do forno e finalize com manjericão. Sirva em seguida.
Bolo de grão-de-bico com chocolate
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- 4 ovos
- 1/2 colher de chá de essência de baunilha
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- 140 g de chocolate meio-amargo derretido
- Óleo de coco para untar
- Cacau em pó para polvilhar
Calda
- 200 ml de creme de leite
- 5 colheres de sopa de cacau em pó
- 250 g de chocolate meio-amargo picado
- 40 ml de conhaque
Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, bata o grão-de-bico, o óleo de coco e os ovos até obter uma mistura homogênea. Adicione a essência de baunilha, o açúcar e o sal e bata para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Transfira a massa para uma forma de bolo inglês untada com óleo de coco e polvilhada com cacau em pó. Junte o chocolate meio amargo e misture. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 50 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme. Reserve.
Calda
Em uma panela, misture o creme de leite e o cacau em pó. Leve ao fogo médio até ferver. Adicione o chocolate meio-amargo e misture até derreter. Desligue o fogo e, por último, coloque o conhaque. Mexa para incorporar e despeje a calda sobre o bolo. Sirva em seguida.