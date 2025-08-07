9 raças de cachorro com o focinho curto 

Os cachorros estão entre os animais de estimação mais amados do mundo e existem em uma enorme variedade de raças, tamanhos e características. Entre tantas opções, algumas se destacam pela aparência única: o focinho curto. Esses cães possuem um formato de crânio diferente, que resulta em uma face achatada, com olhos grandes e expressivos, e uma aparência adorável que conquista muitos tutores.

Esses cachorros são classificados como braquicefálicos. Isso significa que eles têm o crânio mais largo e o focinho mais encurtado do que o normal. Apesar da beleza e do charme, essa anatomia especial pode trazer alguns desafios. Esses animais são mais propensos a dificuldades respiratórias, intolerância ao calor, roncos, problemas oculares e até dentários.

Abaixo, confira algumas raças de cachorro com o focinho curto!

1. Pug

O pug deve evitar exercícios em dias muito quentes (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

O pug é uma raça originária da China e foi muito popular entre a nobreza europeia no século XVI. De porte pequeno, tem o corpo compacto e roliço, o focinho achatado e muitas dobrinhas no rosto. Seus olhos são grandes e escuros, e a cauda enrolada é uma marca registrada. A pelagem é curta, geralmente bege com máscara preta ou totalmente preta. É um cão extremamente carinhoso, sociável e brincalhão, que se dá bem com crianças e outros animais. Por ser braquicefálico, o tutor deve evitar exercícios em dias muito quentes e estar atento à respiração.

2. Buldogue francês

A respiração do buldogue francês é limitada, necessitando de atenção no calor (Imagem: Patryk Kosmider | Shutterstock)

Com aparência robusta e orelhas eretas em formato de morcego, o buldogue francês é uma raça que chama atenção por seu visual fofo e personalidade encantadora. Originado na França, é de porte pequeno a médio, com pelagem curta e lisa, em cores como branco, preto, fulvo e tigrado.

É um cão afetuoso, leal, divertido e que adora estar próximo ao tutor. Apesar de não exigir longas caminhadas, precisa de atenção com o calor, pois sua respiração é limitada. Também é importante monitorar o peso, já que tende a engordar com facilidade.

3. Buldogue inglês

O buldogue inglês ronca com frequência e precisa de um ambiente sempre fresco e arejado para não sofrer com o calor (Imagem: Rita_Kochmarjova | Shutterstock)

O buldogue inglês é uma das raças mais conhecidas e tem uma aparência inconfundível: corpo largo e musculoso, patas curtas, cabeça grande e focinho extremamente curto. Sua origem está na Inglaterra, e, apesar de sua aparência forte, tem um temperamento calmo e gentil.

Sua pelagem é curta, em tons como branco, castanho, tigrado e malhado. Gosta de ambientes tranquilos e não é fã de exercícios intensos. Devido à estrutura facial, ronca com frequência e sofre com o calor, sendo necessário manter o ambiente sempre fresco e arejado.

4. Shih tzu

O shih tzu pode ter dificuldade para respirar em ambientes muito quentes (Imagem: Brenda Areli55 | Shutterstock)

Com raízes no Tibete e desenvolvido na China imperial, o shih tzu é um cão pequeno e elegante. Seu focinho curto é uma de suas marcas, com os olhos grandes e a pelagem longa e sedosa, que exige escovação diária. É um cão companheiro, calmo, inteligente e muito sociável.

Gosta de estar sempre perto dos tutores e se adapta bem a espaços pequenos. Como braquicefálico, pode ter dificuldades para respirar em ambientes muito quentes, sendo essencial manter uma boa ventilação e evitar esforços excessivos.

5. Pequinês

O pequinês precisa de atenção com os olhos e cuidados com o calor (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock)

O pequinês é outra raça originária da China, famosa por ter sido companheira da realeza chinesa por séculos. De porte pequeno, pelagem longa e abundante e focinho muito curto, tem um visual imponente e ao mesmo tempo adorável.

É um cão independente, corajoso e protetor, mas também muito afetuoso com quem confia. Sua estrutura facial requer atenção com os olhos, que são salientes e sensíveis, além de cuidados com o calor. Escovar os pelos com frequência também é importante para manter sua saúde e aparência.

6. Boston terrier

O boston terrier deve ser poupado de atividades físicas em temperaturas elevadas (Imagem: BIGANDT.COM | Shutterstock)

O boston terrier é uma raça desenvolvida nos Estados Unidos, a partir do cruzamento entre o buldogue inglês e o terrier inglês. De porte pequeno, possui corpo compacto, peito largo e pelagem curta em cores que lembram um “smoking” — preto com branco.

Seu focinho é curto e os olhos são redondos e expressivos. É um cachorro alegre, obediente, inteligente e muito apegado ao tutor, ideal para viver em apartamentos. Por ser braquicefálico, deve ser poupado de atividades físicas em temperaturas elevadas, para evitar dificuldades respiratórias.

7. Boxer

O boxer exige cuidados em dias quentes e durante atividades físicas intensas (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

O boxer é uma raça de porte médio a grande, originária da Alemanha. Seu corpo é atlético e musculoso, com pelagem curta e coloração geralmente fulvo ou tigrado. Apesar do tamanho e energia, é extremamente carinhoso, brincalhão e protetor com a família.

Seu focinho é curto, o que exige cuidados em dias quentes e durante atividades físicas intensas. Também é importante oferecer exercícios moderados e hidratação frequente. É um cão fiel, que precisa de atenção e afeto para viver bem.

8. Dogue de bordeaux

O dogue de bordeaux precisa de acompanhamento veterinário regular para prevenir problemas respiratórios (Imagem: Daria Shvetcova | Shutterstock)

Imponente e poderoso, o dogue de bordeaux é uma raça francesa de porte grande. Seu corpo é largo e musculoso, com pelagem curta e focinho muito curto. É conhecido pelas dobras faciais marcantes e pela expressão séria, mas, por trás da aparência robusta, é um cão tranquilo, gentil e protetor.

Gosta de ambientes calmos e da companhia da família. Por seu tamanho e características braquicefálicas, não lida bem com calor e precisa de acompanhamento veterinário regular para prevenir problemas respiratórios.

9. Lhasa apso

O lhasa apso é sensível ao calor e deve viver em ambientes frescos (Imagem: Ricantimages | Shutterstock)

Originário do Tibete, o lhasa apso foi criado para ser um cão de guarda em mosteiros budistas. De porte pequeno, possui pelagem longa e densa e um focinho encurtado. É um cachorro atento, confiante, leal e com personalidade forte. Apesar do tamanho, é bastante corajoso e não costuma ser excessivamente submisso. Precisa de escovação diária e atenção com os olhos e vias respiratórias. É sensível ao calor e deve viver em ambientes frescos e bem cuidados.