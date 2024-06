9 motivos para inserir o espinafre na alimentação

O espinafre é um vegetal amplamente cultivado e apreciado por seu sabor e versatilidade na cozinha, pois pode ser utilizado no preparo de pratos variados. Originário da Pérsia e caracterizado por suas folhas verde-escuras, ele é popular entre as dietas por ser uma opção acessível e rica em diversos nutrientes essenciais para o organismo, tais como:

Fibras: importante para a saúde digestiva, ajudando a regular o trânsito intestinal e a prevenir a constipação;

importante para a saúde digestiva, ajudando a regular o e a prevenir a constipação; Vitaminas: rico em vitaminas A, C, K e do complexo B, essenciais para a saúde ocular, imunidade, coagulação sanguínea e metabolismo energético;

rico em vitaminas A, C, K e do complexo B, essenciais para a saúde ocular, imunidade, coagulação sanguínea e metabolismo energético; Minerais: fonte de ferro, magnésio, cálcio e potássio, fundamentais para a formação de glóbulos vermelhos e saúde óssea;

fonte de ferro, magnésio, cálcio e potássio, fundamentais para a formação de glóbulos vermelhos e saúde óssea; Antioxidante: contém compostos como flavonoides e carotenoides, que ajudam a combater o estresse oxidativo e a inflamação crônica de baixo grau.

Vantagens do espinafre para a saúde

Diante dos nutrientes presentes no espinafre, o que não falta são benefícios proporcionados pelo alimento, tais como:

1. Ajuda no controle da pressão arterial

O potássio presente no espinafre ajuda a controlar a pressão arterial ao neutralizar os efeitos negativos do sódio, promovendo a excreção de sódio pelos rins e relaxando os vasos sanguíneos.

2. Favorece a saúde ocular

O espinafre contém luteína e zeaxantina, antioxidantes que protegem os olhos contra danos da luz azul e reduzem o risco de degeneração macular e catarata.

O consumo do espinafre pode auxiliar no controle do peso (Imagem: Shutterstock)



3. Ajuda no controle do peso

Rico em fibras e com baixa densidade calórica, o espinafre pode ajudar no controle do peso ao proporcionar saciedade com poucas calorias.

4. Ajuda a diminuir a constipação

O espinafre é rico em fibras insolúveis, as quais adicionam volume às fezes à medida que o alimento passa pelo sistema digestivo, prevenindo a constipação.

5. Auxilia no controle do diabetes

O espinafre contém um antioxidante conhecido como ácido alfa lipóico, que reduz os níveis de glicose, aumenta a sensibilidade à insulina e previne alterações induzidas pelo estresse oxidativo em pacientes com diabetes.

6. Contribui para a saúde óssea

A vitamina K, presente no espinafre, atua como modificador das proteínas da matriz óssea, melhorando a absorção de cálcio e reduzindo a quantidade de cálcio eliminado pela urina.

7. Pele e cabelo saudáveis

O espinafre é rico em vitamina A, que regula a produção de óleo na pele e nos folículos capilares, prevenindo a acne. O vegetal também fornece vitamina C, importante para a síntese e manutenção do colágeno, fundamental para a estrutura da pele e do cabelo.

8. Melhora da imunidade

As vitaminas A e C reforçam o sistema imunológico, ajudando o corpo a combater infecções.

9. Baixo em FODMAPs

O espinafre é uma ótima opção para pessoas com síndrome do intestino irritável ou distúrbios digestivos, pois é baixo em FODMAPs (oligossacarídeos, dissacarídeos, monossacarídeos e polióis fermentáveis), tipos de carboidratos que podem ser difíceis de digerir para algumas pessoas.

Por Adriana Stavro

Nutricionista Mestre pelo Centro Universitário São Camilo e especialista em Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) pelo Hospital Israelita Albert Einstein