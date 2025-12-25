9 melhores filmes de Natal para você assistir

Essa é a época perfeita para reunir a família, saborear comidas típicas e, claro, aproveitar boas produções que retratam esta época mágica do ano. Se você ainda não decidiu o que assistir, preparamos uma lista com títulos emocionantes que vão desde clássicos infantis até comédias e romances. Abaixo, confira algumas opções de filmes de Natal e garanta momentos de diversão e encanto que tornarão sua celebração ainda especial!

1. Aquele Natal (2024)

O filme “Aquele Natal” acompanha famílias impactadas pelo bloqueio das estradas, além de deslocar o próprio Papai Noel durante sua tradicional rota de entregas (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Dirigido por Simon Otto, “Aquele Natal” adapta o material literário de Richard Curtis ao retratar a maior nevasca já registrada em Wellington-on-Sea, evento que altera profundamente a rotina dos moradores às vésperas das celebrações de fim de ano. A narrativa acompanha famílias impactadas pelo bloqueio das estradas, incluindo pais impossibilitados de retornar para casa, além de deslocar o próprio Papai Noel durante sua tradicional rota de entregas.

O longa integra essas trajetórias ao enfatizar como os habitantes, confrontados pela tempestade, reavaliam prioridades e ajustam expectativas ao enfrentar atrasos, imprevistos e encontros improváveis. A trama articula episódios distintos que se cruzam ao longo da noite, conectando personagens que lidam com ausências, deslocamentos e reconciliações urgentes. Essa sucessão de incidentes revela o impacto coletivo da nevasca e mostra como situações extremas remodelam vínculos, fortalecem laços comunitários e redefinem a experiência natalina.

Onde assistir: Netflix.

2. Um Amor Feito de Neve (2024)

“Um Amor Feito de Neve” narra a história de uma viúva que, ao dar vida a um boneco de neve com um cachecol mágico, redescobre o amor (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Dos clássicos filmes de romance de Natal, “Um Amor Feito de Neve” conta a história de Cathy (Lacey Chabert), uma jovem viúva que luta para superar a perda de seu marido e encontrar novamente a alegria de viver. Durante o período natalino, ela esculpe um boneco de neve que, com a ajuda de um cachecol mágico, ganha vida. Entre eles nasce uma amizade, que logo se transforma em romance, aquecendo o coração da protagonista. No entanto, o risco do boneco derreter ameaça o relacionamento, e Cathy precisa lutar para viver esse amor.

Onde assistir: Netflix.

3. Nosso Segredinho (2024)

“Nosso Segredinho” acompanha a história de um casal de ex-namorados que são obrigados a passar o Natal sob o mesmo teto (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Estrelado por Lindsay Lohan e Ian Harding, “Nosso Segredinho” acompanha a história de Avery e Logan, ex-namorados que, após descobrirem que seus atuais parceiros são irmãos, são obrigados a passar o Natal sob o mesmo teto. Após o término mal resolvido há 10 anos, os dois nunca mais se falaram, mas precisam manter as aparências para não estragar as festividades. Para isso, eles combinam de fingir que não se conhecem. O plano parece perfeito, mas a família temperamental de seus namorados e uma série de eventos inesperados podem colocar tudo a perder, reacendendo velhos sentimentos.

Onde assistir: Netflix.

4. O Primeiro Natal do Mundo (2023)

“O Primeiro Natal do Mundo” narra a trajetória de uma família que se une para salvar o Natal após uma das crianças pedir que a data desapareça (Imagem: Reprodução digital | Amazon Studios)

Uma comédia brasileira estrelada por Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos, “O Primeiro Natal do Mundo” acompanha a história da família Pinheiro Lima, composta por Pepê, um professor viúvo, e suas duas filhas. A dinâmica familiar muda quando Pepê se apaixona por Tina, uma chefe de cozinha divorciada com dois filhos.

Com a chegada do Natal, eles decidem passar a festividade juntos, reunindo as crianças. Porém, a ideia é rejeitada por uma delas, que faz um pedido inusitado ao Papai Noel: que o Natal desapareça. Com isso, as pessoas perdem muitos valores essenciais, como a capacidade de perdoar. Determinados a resgatar o espírito natalino, a família se une para salvar o Natal e devolver o seu significado.

Onde assistir: Prime Video.

5. O Melhor Natal de Todos (2023)

“O Melhor Natal de Todos” acompanha duas amigas que tentam provar que vivem uma vida perfeita (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Dirigido por Mary Lambert, “O Melhor Natal de Todos” é uma comédia romântica que acompanha a história de duas amigas distantes. Na trama, Charlotte (Heather Graham) se sente frustrada após receber um relatório detalhado sobre a vida ideal de Jackie (Brandy Norwood). Porém, por ironia do destino, ela acaba indo parar na casa da antiga amiga, onde descobre que as aparências enganam. Na tentativa de mostrar a realidade à amiga, Charlotte quase estraga o feriado natalino.

Onde assistir: Netflix.

6. Uma Segunda Chance para Amar (2019)

“Uma Segunda Chance para Amar” conta a história de uma jovem que, com problemas familiares e descrença no Natal, se apaixona por um homem encantador que muda tudo na sua vida (Imagem: Reprodução digital | Universal Studios)

Estrelado por Emilia Clarke, “Uma Segunda Chance para Amar” acompanha a história de Kate, uma jovem inglesa com a vida desorganizada, que enfrenta dificuldades com a mãe e a irmã mais nova. Para piorar, ela trabalha o ano inteiro como elfo em uma loja de Natal, sem se importar com a data.

No entanto, tudo muda na véspera de Natal, quando ela conhece Tom (Henry Golding), um homem encantador que parece ser a pessoa perfeita para ela. A partir daí, a atração entre os dois cresce e o que parecia impossível começa a se tornar realidade: Kate redescobre o verdadeiro significado do Natal e do amor.

Onde assistir: Netflix, Prime Video e Google Play Filmes e TV.

7. Os Fantasmas de Scrooge (2009)

“Os Fantasmas de Scrooge” acompanha a história de um milionário mesquinho que odeia o Natal e só pensa em dinheiro (Imagem: Reprodução digital | Imagemovers e Walt Disney Pictures)

Um filme clássico da época de Natal, “Os Fantasmas de Scrooge” acompanha a história de Eberner Scrooge, um milionário mesquinho que odeia o Natal e só pensa em dinheiro. Tudo muda quando, na véspera da data, ele é visitado pelo fantasma de seu antigo parceiro de negócios, que avisa que ele será visitado por três espíritos. Cada um dos fantasmas leva o protagonista a uma jornada para o passado, o presente e o futuro, mostrando-lhe os efeitos de sua avareza e falta de compaixão. Ao longo de sua experiência, Scrooge aprende valiosas lições e reflete sobre as escolhas que faz para o futuro.

Onde assistir: Disney+.

8. Um Natal Brilhante (2006)

“Um Natal Brilhante” apresenta Steve Finch, um dentista conhecido por seguir tradições rígidas durante o fim de ano, em uma competição contra Buddy Hall (Imagem: Reprodução digital | New Regency)

Dirigido por John Whitesell, “Um Natal Brilhante” apresenta Steve Finch (Matthew Broderick), um dentista conhecido por seguir tradições rígidas durante o fim de ano, cuja rotina muda quando Buddy Hall (Danny DeVito) chega ao bairro com o objetivo inusitado de tornar sua casa visível do espaço. A obsessão de Buddy por luzes, enfeites e decorações exageradas rapidamente chama a atenção de toda a cidade, colocando Steve em uma posição desconfortável diante do novo concorrente.

A chegada dessa extravagância descobre tensões antes silenciosas e dá início a uma disputa que cresce a cada tentativa de superar o outro, afetando famílias, vizinhos e até eventos locais. A história acompanha essa escalada de conflitos enquanto ambos tentam preservar suas convicções sobre o que torna o Natal especial, deixando Cloverdale cada vez mais iluminada — e cada vez mais dividida — conforme o confronto se intensifica.

Onde assistir: Prime Video e Disney+.

9. O Expresso Polar (2004)

“O Expresso Polar” conta a história de um menino que descobre que a magia do Natal nunca morre para aqueles que acreditam na celebração (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures)

Um filme emocionante que celebra a magia do Natal, “O Expresso Polar” conta a história de um menino que, ao perder a crença no Papai Noel, decide ficar acordado na véspera de Natal esperando por algo que o faça acreditar novamente. Então, um trem misterioso para em frente à sua casa, e ele embarca em uma extraordinária viagem rumo ao Polo Norte. Durante essa jornada, descobre que o espírito do Natal nunca morre para aqueles que acreditam.

Onde assistir: Prime Video e Netflix.