9 livros para presentear as crianças na Páscoa

A verdadeira essência da Páscoa vai além dos ovos e coelhinhos: é tempo de renovação, amor e esperança, momento ideal para refletir sobre valores e fortalecer os laços familiares. Trocar chocolates por livros pode simbolizar essa renovação, trazendo um novo significado para a celebração. Ao presentear as crianças com histórias, cultivamos também os sentimentos que a época representa.

A literatura pode marcar a infância de forma muito mais duradoura e é uma maneira criativa e significativa de demonstrar carinho e cuidado com o futuro das crianças. Estimular o hábito da leitura desde cedo desenvolve a criatividade, o vocabulário e a empatia. Além disso, cria momentos de conexão quando a leitura é compartilhada.

Abaixo, confira 9 sugestões de livros para presentear as crianças na Páscoa!

1. Parque de diversões dos números

O livro “Parque de diversões dos números” ensina matemática de uma forma divertida (Imagem: Reprodução digital | Editora Cortez)

Há quem ache os números frios e difíceis, sérios demais, sem graça nenhuma. Bem, se alguém chegasse e dissesse que a matemática pode até ser ensinada num parque de diversões, será que acreditariam? Pois esta história vai mostrar que esse tal “bicho-papão” é, na verdade, algo incrível e surpreendente. Escrito por Mara Cortez, o livro é um convite para brincar de somar, subtrair, dividir e multiplicar no lugar mais divertido do mundo.

2. Deus nos deu você

A obra “Deus nos deu você” fortalece a autoestima das crianças e assegura o quanto elas são queridas (Imagem: Reprodução digital | Editora Edipro)

Uma ursinha-polar tem uma dúvida da qual muitas crianças partilham: “De onde eu vim?”. Certa noite, ela faz essa pergunta à mãe, que, ao respondê-la, transmite a mensagem que todos os pais e as mães querem que os filhos ouçam: “somos muito felizes porque Deus nos deu você!”. Com milhões de exemplares vendidos no mundo inteiro, a obra de Lisa Bergren é uma ótima ferramenta para fortalecer a autoestima das crianças, assegurando que são bem-vindas, preciosas e amadas ― verdadeiros presentes de Deus.

3. Família das Libras

O livro “Família das libras” ensina como é possível se comunicar com as mãos (Imagem: Reprodução digital | Editora Ciranda na Escola)

Você sabia que existem famílias diferentes e todas são muito importantes? Neste livro, vamos aprender com o escritor Filipe Macedo, o Passarinho, como podemos nos comunicar por meio das mãos. Aqui, você vai encontrar vários sinais na Língua Brasileira de Sinais (Libras) para aprender a se comunicar, brincar e ajudar o nosso país a ser um lugar mais inclusivo para todos. O livro também conta com versão acessível em Libras.

4. A avó, a neta e a bicicleta

O livro “A avó, a neta e a bicicleta” celebra o vínculo afetivo entre as gerações (Imagem: Reprodução digital | Editora Guaxinim)

Uma bicicleta passeia pela cidade. Aqui, neste livro, ela passeia com a avó e a neta. Um passeio feito com pedaladas e afeto. Autor de diversas obras infantis e infantojuvenis, João Proteti apresenta uma narrativa permeada por poesia e afeto, proporcionando uma leitura envolvente e sensível. Mais do que uma simples jornada, o livro celebra o vínculo afetivo entre gerações, explorando a cumplicidade familiar e a interação com o ambiente urbano.

5. Orar faz muito bem! Para crianças

O livro “Orar faz muito bem! Para crianças” apresenta uma catequese sobre o significado da oração Pai-Nosso (Imagem: Reprodução digital | Editora Edições Loyola)

Com linguagem acessível, o padre Alex Nogueira apresenta às crianças uma catequese ilustrada que ensina o significado da oração do Pai-Nosso. Por meio do diálogo entre ele e o menino Pedrinho, a obra conduz os pequenos leitores a compreenderem os valores cristãos e a importância de colocar Deus no centro da vida. Uma introdução lúdica à fé, que também ensina valores como respeito e fraternidade.

6. O tempo lá fora

O livro “O tempo lá fora” é um convite para enxergar a beleza nos momentos simples da rotina (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

Este livro é um convite poético a enxergar a beleza escondida nos momentos simples do dia a dia. A história escrita e ilustrada por Clara Gavilan acompanha uma mãe atarefada e sua filha curiosa em uma manhã de chuva, em que uma rotina comum se transforma em uma jornada de descobertas. Com desenhos suaves em aquarela e diálogos cheios de sensibilidade, o livro contrasta a pressa do mundo adulto com o olhar atento e leve da infância.

7. Perigoso! Este livro contém coelhos!

O livro “Perigoso! Este livro contém coelhos!” traz uma história divertida sobre a amizade (Imagem: Reprodução digital | Editora Ciranda Cultural)

O melhor amigo do Bob, uma coisa escamosa, encontrou um chapéu. Havia uma etiqueta nele que dizia: PERIGO! NÃO TOQUE! “Tire isso!”, gritou Bob. “Pode ser perigoso!” Então, de dentro da cartola saltou um coelho. E depois outro! E outro! Mas, os coelhos não são perigosos. São? Escrita e ilustrada por Tim Warnes, essa é uma história hilária sobre amizade e rótulos.

8. O grande contador de pedrinhas

Em “O grande contador de pedrinhas”, dois meninos tem uma paixão em comum de contar as coisas do mundo (Imagem: Reprodução digital | Editora Matrix)

No livro das autoras Denise Crispun e Marilia Pirillo, dois meninos, em épocas muito distantes, têm uma paixão em comum: contar as coisas do mundo. O pastor com suas ovelhas, e Vicente com as pipas no céu, as janelas das casas e sua pilha de dinossauros. E é assim que os números deixam de ser um mistério e se tornam parte do cotidiano.

9. O fantástico significado da palavra significado

A obra “O fantástico significado da palavra significado” convida o leitor a refletir sobre seus valores e motivações (Imagem: Reprodução digital | Editora Abajour Books)

O livro nasceu do desejo de Eduardo Zugaib em criar, a partir de fatos marcantes de sua própria vida, não apenas uma história, mas uma ferramenta que ajudasse o leitor a responder de forma mais convicta duas inevitáveis perguntas da vida: de onde viemos e para onde vamos. Esta obra provoca reflexões reais em leitores de todas as idades, incentivando-os à busca dos valores contidos em sua própria essência, principalmente quando a motivação desaparece e a vida perde o sentido diante da rotina ou das dificuldades.

Por Ana Paula Gonçalves