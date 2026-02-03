9 livros de romance para ler em fevereiro

Fevereiro está repleto de novidades incríveis para os fãs de histórias de amor. Entre reencontros marcados pela memória e paixões avassaladoras, os romances desta lista vão do afeto contido ao desejo arrebatador, explorando recomeços, dilemas do coração e relações que atravessam o tempo e as mudanças inevitáveis da vida.

As obras abordam temas como amadurecimento, memória, fé e autoconhecimento, em histórias que passam por viagens, mudanças e choques culturais, ao revelar o amor como força de transformação. Seja para quem busca uma narrativa temática para o Valentine’s Day, celebrado no próximo dia 14, ou até mesmo para quem quer entrar no clima dos amores de Carnaval, esta lista traz dicas perfeitas para os diversos perfis de leitores de romance.

1. Meninas céticas compartilham guarda-chuva

“Meninas céticas compartilham guarda-chuva” narra a história de duas melhores amigas que veem suas certezas sobre o amor colocadas à prova (Imagem: Divulgação | Alta Novel)

Neste lançamento de Gisele Fortes, duas melhores amigas desembarcam na Coreia do Sul e veem suas certezas sobre o amor colocadas à prova. Manuela, cética e focada na carreira, acaba envolvida em um romance lento e cheio de tensão, enquanto Alice, apaixonada pelos K-dramas, precisa encarar a distância entre fantasia e realidade. Entre encontros delicados, gestos silenciosos e clichês que ganham novo sentido, a obra transforma o romance em um caminho de amadurecimento, escolhas e descobertas.

2. De novo no verão que vem

Em “De novo no verão que vem”, a protagonista é levada a questionar escolhas, identidades e o que realmente significa seguir o próprio coração (Imagem: Divulgação | Editora Amore)

Em meio aos preparativos para o casamento, Samantha retorna à cidade litorânea da infância e reencontra Wyatt, um amor do passado que nunca foi totalmente esquecido. Enquanto tenta manter o controle da vida que construiu, memórias, sentimentos e desejos adormecidos vêm à tona. No romance de Annabel Monaghan, lançado pelo selo AMORE, a protagonista é levada a questionar escolhas, identidades e o que realmente significa seguir o próprio coração.

3. O sol nunca se põe

“O sol nunca se põe” é um romance sensível sobre amor, fé e esperança (Imagem: Divulgação | Editora Mundo Cristão)

Às vésperas de completar 17 anos, Olívia aceita passar as férias em Nova York com o pai ausente. Nesta jornada, a jovem se vê obrigada a encarar memórias, mágoas antigas e conversas adiadas. Com a ajuda de novos amigos, e de um entregador de comida com um belo sorriso, ela percebe que a escuridão pode ser apenas uma questão de perspectiva. Um romance sensível sobre amor, fé e esperança, escrito por Camilla Bastos e publicado pela Editora Mundo Cristão.

4. A um voo de você

“A um voo de você” conta a história de um casal que vive um amor improvável no Carnaval (Imagem: Divulgação | Alessa Boreggio)

Durante sete dias de Carnaval no Rio de Janeiro, Elle e Beck vivem um amor improvável: ela, tentando escapar de um futuro que não escolheu; ele, sufocado pelo peso da fama como guitarrista de uma banda mundialmente conhecida. O pacto de não se apaixonar falha, e a despedida parece definitiva. Um ano e meio depois, o destino os coloca frente a frente em terras italianas. Disposto a tudo, Beck cruza oceanos para provar que alguns amores não acabam, apenas esperam o momento certo para recomeçar.

5. O mundo de Lila – Parte 2

A segunda edição de “O mundo de Lila” aprofunda a jornada afetiva da personagem com delicadeza, realismo mágico e reflexões intimistas (Imagem: Divulgação | Editora Viseu)

No segundo volume da trilogia, a protagonista recomeça a vida em Nova York e encara os desafios de se abrir novamente para o amor após o divórcio. Entre as tentativas para recuperar a própria identidade, lidar com a maternidade e viver novos relacionamentos, ela segue buscando acolhimento em seu chalé imaginário, criado ainda na infância como refúgio emocional. O romance de Adriana Sacchi aprofunda a jornada afetiva de Lila com delicadeza, realismo mágico e reflexões intimistas sobre amadurecimento e escolhas do coração.

6. No limite

“No limite” explora obsessão, consentimento e redenção em um romance intenso e provocador (Imagem: Divulgação | Editora Alta Novel)

Há dez anos, Junior Trocci observa Lauren Marchetti à distância, transformando um breve envolvimento do passado em uma obsessão silenciosa e protetora. Herdeiro da máfia italiana, ele tenta mantê-la a salvo sem jamais se revelar. Quando os dois passam a se conectar anonimamente, desejo e intimidade começam a borrar a linha entre vigilância e entrega. À medida que sentimentos ganham forma, segredos obscuros vêm à tona. No enredo, a autora Navessa Allen explora obsessão, consentimento e redenção em um romance intenso e provocador.

7. Por quê? De vítima a vencedora

“Por quê? De vítima a vencedora” narra a trajetória de uma mulher que alimenta a coragem de seguir em frente quando o mundo parece ir contra os seus sonhos (Imagem: Divulgação | Editora Clube de Autores)

Em “Por quê? De vítima a vencedora”, Lourdes Thomé narra a trajetória de uma mulher que alimenta a coragem de seguir em frente quando o mundo parece ir contra os seus sonhos. Em meio a mudanças de cidade, bullying, traumas e relacionamentos dramáticos, sua trajetória se conecta a de Rafael, o homem com quem se casa. Juntos, eles precisam enfrentar erros, inseguranças e orgulho para formarem um vínculo de afeto e cumplicidade.

8. Memórias de um passado

Em “Memórias de um passado”, Nanda Raupp constrói uma história sobre amar na dor e descobrir que o afeto pode ser um caminho de cura (Imagem: Divulgação | Editora Autografia)

Evelyn e James cresceram juntos, unidos por uma amizade interrompida por uma tragédia irreparável. Anos depois, o reencontro dos dois reabre feridas antigas, culpas silenciadas e sentimentos que nunca foram totalmente resolvidos. Entre memórias de um passado doloroso e a tentativa de seguir em frente, nasce um romance marcado por escuta, perdão e reconstrução. Neste livro, Nanda Raupp constrói uma história sobre amar na dor e descobrir que o afeto pode ser um caminho de cura.

9. O amor existe? Depende

Em “O amor existe? Depende”, Geraldo Trindade reflete sobre os limites do afeto e defende que o amor, para ser verdadeiro, precisa ser também incondicional (Imagem: Divulgação | Editora LUX)

Neste romance autobiográfico, Geraldo Trindade imerge em seu passado para transformar os vínculos afetivos em conteúdo literário. Ao colocar em perspectiva as memórias dolorosas de relacionamentos que passaram, ele reflete sobre os limites do afeto e defende que o amor, para ser verdadeiro, precisa ser também incondicional.

Por Dielin da Silva