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9 doramas imperdíveis para assistir na Netflix

9 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 15/05/26 15h06
O catálogo de doramas da Netflix tem histórias emocionantes (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

As séries de televisão asiáticas, popularmente conhecidas como doramas, têm conquistado o público brasileiro de maneira surpreendente. Presentes em todos os lugares, desde redes sociais até plataformas de streaming, elas se tornaram um fenômeno cultural. A Netflix, reconhecendo essa tendência, não ficou de fora e investiu fortemente em ampliar seu catálogo, oferecendo uma vasta seleção de títulos que abrangem desde romances emocionantes até thrillers cheios de suspense.

Abaixo, confira 9 doramas para assistir na Netflix!

1. Na direção do amor (2020)

Casal conversando e de mãos dadas sentado na grama ao ar livre
“Na direção do amor” acompanha quatro personagens que têm as vidas entrelaçadas inesperadamente (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série apresenta a vida de quatro personagens em que as trajetórias se entrelaçam de maneiras inesperadas. Ki Seon-gyeom (Yim Si-wan) é um corredor profissional que se depara com uma situação complicada quando, ao defender um amigo de equipe do bullying, enfrenta a influência e o poder de seu pai. Mesmo assim, ele é chamado para uma temporada de treino com a seleção coreana de atletismo e precisa de uma intérprete. Oh Mi-joo (Shin Se-kyung), tradutora, é contratada para essa função pelo pai do jovem, um político influente.

Seo Dan-ah (Choi Sooyoung), que dirige uma agência de atletas e é responsável pela carreira de Seon-gyeom, em um encontro com Oh Mi-joo, se encanta por um quadro pintado por Lee Young-hwa (Kang Tae-oh), um estudante de arte. Dan-ah começa uma busca para encontrar o artista, sem saber que isso transformará muitas coisas em sua vida.

A série explora temas como crescimento pessoal, amor e busca por identidade, enquanto os personagens lidam com suas inseguranças e desafios. Com um elenco carismático, o dorama mistura romance, comédia e momentos tocantes em uma abordagem única.

2. Desgraça ao seu dispor (2021)

Homem segurando mulher no corredor de hospital depois de ter esbarrado nela
Em “Desgraça ao seu dispor”, Dong-kyung enfrenta uma doença terminal e um acordo com uma entidade sobrenatural (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O dorama gira em torno de Tak Dong-kyung (Park Bo-young), uma editora de web novels que, após um dia cheio de eventos estressantes, descobre que tem uma doença terminal. Desesperada e furiosa com a má sorte, ela deseja acidentalmente o fim do mundo, invocando Myul Mang (Seo In-guk), uma entidade sobrenatural que personifica a destruição e o caos.

Cansado de servir à humanidade, Myul Mang propõe um acordo: durante os últimos 100 dias de vida de Dong-kyung, ele garantirá que ela não sinta dor ou qualquer sintoma da doença, mas, em troca, ela deve desejar o fim do mundo antes de morrer. No entanto, conforme os dois passam mais tempo juntos, suas vidas começam a se entrelaçar e eles se apaixonam.

Com uma narrativa envolvente e personagens complexos, a série oferece uma reflexão profunda sobre a vida, o destino, o amor e a esperança em meio à desgraça, mostrando como até mesmo as forças da destruição podem ser tocadas pela humanidade.

3. A lição (2022)

Casal conversando em loja de conveniência
No dorama “A lição”, Moon Dong-eun trama uma vingança contra seus agressores da época da escola (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série é uma produção original da Netflix e segue a história de Moon Dong-eun (Song Hye-kyo), uma jovem que, um dia, sonhava em se tornar arquiteta, mas teve seus sonhos brutalmente interrompidos devido ao bullying extremo que sofreu de um grupo de colegas ricos e influentes na escola. Sem conseguir encontrar justiça pelos meios convencionais, ela decide elaborar um plano meticuloso de vingança contra aqueles que arruinaram sua vida.

Anos depois, ela retorna como professora à escola, onde estuda a filha de sua principal agressora e em que seus outros agressores também permanecem conectados de alguma forma. Dong-eun começa a executar seu plano de vingança cuidadosamente elaborado.

À medida que se desenrola, a série mergulha nas complexas motivações de cada personagem, revelando as profundas cicatrizes emocionais deixadas pelo bullying e até onde uma pessoa pode ir para buscar reparação e justiça com as próprias mãos.

4. Amanhã (2022)

Imagem dividida em várias partes cada uma delas com um personagem do dorama
Em “Amanhã”, Choi Joon-woong, em estado de coma, é designado para trabalhar com uma equipe de ceifadores (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O dorama acompanha a jornada de Choi Joon-woong (Rowoon), um jovem que, após buscar incessantemente por um emprego sem sucesso, sofre um acidente que o deixa em coma, preso entre a vida e a morte. Então, ele é levado à central de trabalho no “céu” e designado para uma equipe especial de ceifadores, que têm a missão de salvar pessoas à beira do suicídio e guiá-las de volta a um caminho de esperança e vida. Trabalhando ao lado dessa equipe, ele começa a aprender valiosas lições sobre o valor da vida, o sofrimento humano e o poder transformador da empatia.

A série transmite uma mensagem poderosa sobre resiliência, cura e a importância de apoiar os outros nos momentos mais sombrios de suas vidas, mostrando como até mesmo a menor ação pode fazer uma grande diferença.

5. De volta às raízes (2023)

Casal sentado na beira do mar com expressões felizes
Em “De volta às raízes”, Cho Sam-dal volta para sua cidade natal e enfrenta dramas do passado (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Cho Sam-dal (Shin Hye-sun) deixa sua cidade natal para perseguir o sonho de se tornar uma fotógrafa famosa em Seul. No entanto, sua vida toma um rumo inesperado quando é acusada injustamente de abuso de poder por uma de suas funcionárias, forçando-a a voltar para Samdal-ri com suas irmãs. 

De volta à cidade que havia deixado para trás, ela se depara com dramas do passado, incluindo a difícil tarefa de lidar com seu ex-namorado, Jo Yong-phil (Ji Chang-wook), com quem teve um término complicado.

Enquanto tenta recuperar sua carreira e encontrar paz interior, Sam-dal começa a reavaliar seus valores e percebe que seu coração sempre esteve mais ligado a Samdal-ri do que imaginava. Então, ela precisa encontrar um equilíbrio entre seus sonhos e suas raízes, descobrindo que o verdadeiro sucesso pode estar mais perto de casa.

6. Alquimia das almas (2022)

Homem com roupas escuras de época sendo ameaçado por uma mulher com roupas brancas de época com um garfo de ferro na mão
Em “Alquimia das almas”, Nak-su e Jang-uk têm as vidas entrelaçadas pela magia (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Em Daeho, a magia é uma força poderosa e disputada por diferentes clãs. Entre as técnicas mágicas mais perigosas, está a troca de almas entre corpos, um feitiço proibido que muda o destino de quem o pratica. A história começa quando Nak-su (Go Youn-jung), uma assassina conhecida por suas habilidades místicas, vê sua alma ser transferida para o corpo de Mu-deok (Jung So-min), uma jovem frágil e sem poderes que trabalha como criada.

Disfarçada, Nak-su passa a ensinar Jang-uk (Lee Jae-wook), um nobre que deseja desbloquear seu potencial mágico, mas vive limitado por segredos do passado e imposições familiares. Durante o treinamento, mestre e discípulo constroem uma relação complexa, marcada por afeto e desconfiança, enquanto enfrentam intrigas políticas, ameaças sobrenaturais e o risco constante de serem descobertos. 

A segunda parte da série acontece três anos depois, quando Jang-uk retorna transformado após sobreviver a um evento trágico e se torna um caçador de feiticeiros que trocam de corpo. Nesse novo cenário, ele encontra Jin Bu-yeon, uma jovem sem memória que guarda dentro de si um segredo relacionado à antiga Nak-su. 

7. Se a vida te der tangerinas (2025)

Casal em campo florido abraçado, o homem está usando roupas simples de pescador com uma rede de peixes no ombro e a mulher está usando um vestido amarelo com a mão na cintura
O dorama “Se a vida te der tangerinas” retrata as diferentes fases da vida de Oh Ae-sun e Yang Gwan-sik (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A história se passa na ilha de Jeju, atravessando várias décadas, do período pós-guerra até o início do século XXI. A narrativa acompanha a trajetória de Oh Ae-sun (IU), uma jovem inquieta que sonha em se tornar poetisa, e Yang Gwan-sik (Park Bo-gum), um rapaz simples e perseverante. Contada pela filha do casal já adulta, a série explora memórias que revelam as diferentes fases da vida dos protagonistas, desde a infância até a maturidade, sempre contextualizadas pelas transformações sociais e culturais da Coreia do Sul.

A obra é dividida em quatro etapas simbólicas, representando as estações do ano e refletindo o amadurecimento emocional dos personagens. Com destaque para os costumes regionais da ilha de Jeju, a série aborda temas como amor, perda, identidade e superação, mostrando o impacto das mudanças políticas e históricas no cotidiano das famílias locais. A produção foi elogiada por sua delicadeza, belas paisagens e atuações marcantes, conquistando prêmios importantes e alcançando grande popularidade entre o público coreano e internacional.

8. A Arte de Sarah (2026)

Cena da protagonista de "A Arte de Sarah" em pé e usando roupa azul
“A Arte de Sarah” explora temas como identidade, status, consumismo e desigualdade social (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Sarah Kim (Shin Hae-sun) é uma mulher ambiciosa envolvida no universo das marcas de luxo e cercada por segredos sobre sua verdadeira identidade. Quando ela é encontrada morta, o detetive Park Mu-gyeong (Lee Jun-hyuk) inicia uma investigação que rapidamente se transforma em uma complexa rede de mentiras, ambição e manipulação.

Conforme o caso avança e diferentes versões da protagonista vêm à tona, ele percebe que o que parecia ter uma solução simples esconde muito mais do que apenas uma vítima e um suspeito. Com estrutura baseada em suspense psicológico e reviravoltas constantes, a série explora temas como identidade, status, consumismo e desigualdade social.

9. A Gente Tenta (2026)

Protagonista de "A Gente Tenta" andando na rua
“A Gente Tenta” mostra um casal criando uma conexão inesperada enquanto tentam encontrar reconhecimento e propósito no universo do cinema (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O dorama acompanha Hwang Dong-man (Koo Kyo-hwan), um cineasta que passa anos tentando lançar seu primeiro filme sem sucesso, enquanto enfrenta frustrações pessoais e profissionais em uma indústria extremamente competitiva. Sua vida muda ao conhecer Byeon Eun-a (Go Youn-jung), uma produtora conhecida pela personalidade direta e pelas críticas rigorosas aos roteiros que recebe.

Apesar das diferenças, os dois acabam criando uma conexão inesperada enquanto tentam encontrar reconhecimento e propósito no universo do cinema. Combinando drama e romance, a produção mostra os desafios de perseguir sonhos em meio às pressões da vida adulta e explora temas como superação do fracasso, comparação e busca por pertencimento.

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