9 cuidados com o consumo de whey protein 

O whey protein é um suplemento proteico derivado do soro do leite, conhecido por sua alta qualidade nutricional e popularidade entre praticantes de atividades físicas. Rico em proteínas de alto valor biológico, ele contém todos os aminoácidos essenciais, tornando-se uma ferramenta importante para quem busca ganho de massa muscular, recuperação pós-treino ou suplementação proteica em dietas restritivas.

“Independentemente de ir à academia ou não, esse suplemento pode ser bem-vindo, sem exageros, na rotina de qualquer pessoa que não tenha contraindicação. Inclusive, é um suplemento de grande valia para prevenir e ajudar a tratar a sarcopenia, auxiliando na manutenção da massa magra, freando a perda de músculos que ocorre com o avanço da idade”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

Apesar dos seus benefícios, o uso do whey protein requer atenção. O consumo inadequado pode trazer riscos à saúde, como sobrecarga renal e deficiências nutricionais, especialmente quando utilizado sem orientação profissional. Por isso, abaixo, confira alguns cuidados importantes com o seu consumo!

1. Consulte um profissional de saúde antes de iniciar o consumo

É essencial buscar orientação de um nutricionista ou médico antes de começar a usar whey protein. Cada pessoa tem necessidades específicas baseadas em fatores como idade, peso, nível de atividade física e objetivos. Um profissional irá avaliar se você realmente precisa do suplemento e qual tipo é mais indicado. Além disso, ele pode identificar alergias ou condições, como intolerância à lactose, que podem contraindicar o uso.

2. Escolha o tipo de whey protein adequado às suas necessidades

Os principais tipos de whey protein são concentrado, isolado e hidrolisado. O concentrado é mais acessível, mas contém lactose, o que pode causar desconforto para intolerantes. O isolado tem maior teor proteico e quase nenhuma lactose ou gordura, ideal para quem busca resultados específicos ou tem restrições. O hidrolisado, por sua vez, passa por um processo que facilita a digestão, sendo recomendado para pessoas com problemas gastrointestinais ou para uso clínico. Escolher o tipo errado pode limitar os resultados ou causar desconforto.

3. Respeite as dosagens recomendadas

Consumir mais whey protein do que o necessário não acelera os resultados e pode sobrecarregar órgãos como fígado e rins. O excesso de proteínas na dieta pode gerar subprodutos que aumentam a carga metabólica desses órgãos, elevando o risco de problemas como cálculos renais.

“A dose diária recomendada geralmente vem descrita na embalagem do produto, mas não serve para todo mundo. Isto é, a dose necessária varia de acordo seus objetivos e tipo de organismo”, afirma a nutricionista Nathalia Sales. Por isso, é importante seguir as orientações de dosagem fornecidas por um profissional de saúde.

4. Não substitua refeições principais pelo suplemento

Embora prático, o whey protein não substitui a complexidade nutricional de uma refeição completa. Ele fornece proteína, mas não contém carboidratos, fibras, vitaminas ou minerais em quantidades adequadas. Uma alimentação equilibrada é fundamental para energia e saúde. Usar o suplemento apenas como complemento ajuda a prevenir deficiências nutricionais e garante resultados melhores, especialmente em treinos.

Leia o rótulo do whey protein com atenção e opte por produtos com menos ingredientes e sem adição de açúcares (Imagem: Jiri Hera | Shutterstock)

5. Atente-se à presença de aditivos e açúcares nos produtos

Muitos whey proteins industrializados contêm aditivos como açúcares, aromatizantes e adoçantes artificiais que podem trazer riscos, como ganho de peso indesejado. Além disso, algumas substâncias adicionadas podem causar alergias ou reações adversas. Leia os rótulos com atenção e opte por produtos com menos ingredientes e sem adição de açúcares.

6. Hidrate-se adequadamente

O metabolismo das proteínas gera resíduos nitrogenados que precisam ser eliminados pelos rins. Sem hidratação adequada, esses resíduos podem acumular, aumentando o risco de cálculos renais e outros problemas. Recomenda-se beber pelo menos 2 litros de água por dia para manter o organismo funcionando corretamente, especialmente quando se consome whey protein regularmente.

7. Evite o consumo se possuir alergia à proteína do leite

O whey protein é derivado do leite, e quem possui alergia à proteína do leite pode apresentar reações como diarreia, náuseas, coceiras ou até mesmo anafilaxia. Segundo a Dra. Marcella Garcez, os intolerantes à lactose, por sua vez, não podem tomar qualquer whey protein. Isso porque a forma concentrada (o tipo mais comum vendido) contém lactose.

Assim, esses pacientes devem escolher a forma isolada, com zero de lactose na composição, informação que deve estar presente no rótulo do produto. “Pessoas com muita sensibilidade a derivados lácteos, com indicação de suplementos proteicos, podem optar por outras fontes como beef protein, de carne, e a proteína em pó vegana, de leguminosas”, diz a nutróloga.

8. Combine o uso do suplemento com uma dieta equilibrada

Whey protein é apenas uma parte de um plano alimentar e não deve ser tratado como fonte exclusiva de proteínas. Consuma alimentos variados, como carnes, ovos, leguminosas e vegetais, para garantir a ingestão de nutrientes essenciais. Uma dieta equilibrada otimiza os benefícios do suplemento, melhorando a saúde geral e a performance física.

9. Monitore possíveis efeitos colaterais

Sintomas como gases, inchaço, desconforto abdominal ou alterações no intestino podem indicar intolerância ou alergia ao produto. Além disso, o consumo excessivo pode causar problemas mais graves, como sobrecarga renal. Ao perceber qualquer sinal, suspenda o uso e consulte um profissional para avaliar e ajustar sua suplementação.