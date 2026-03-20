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Os chás termogênicos são valiosos aliados para quem deseja perder peso de maneira saudável, pois conseguem estimular o metabolismo e aumentar a queima de gordura. O limão e o gengibre, em especial, são ingredientes que se destacam como excelentes adições a esses chás, potencializando seus efeitos.

A seguir, confira 9 chás termogênicos com limão e gengibre para acelerar o metabolismo!

1. Chá de gengibre com limão-siciliano

Ingredientes

2 xícaras de chá de água

4 rodelas de gengibre

1/2 limão-siciliano cortado em rodelas

cortado em rodelas 1 canela em pau

1/2 xícara de chá de hortelã

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as rodelas de gengibre e a canela. Ferva por 5 minutos. Desligue o fogo. Adicione o limão-siciliano e a hortelã. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

2. Chá de limão com gengibre e cardamomo

Ingredientes

2 xícaras de chá de água

2 rodelas de gengibre

Casca de 1 limão

1 colher de sobremesa de cardamomo em pó

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre, a casca de limão e o cardamomo. Ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e adicione o suco do limão. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

3. Chá de limão, gengibre e maçã

Ingredientes

1 xícara de chá de água

1 rodela de gengibre

2 fatias de maçã

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água com o gengibre e a maçã, em fogo médio, por 5 minutos. Desligue o fogo, aguarde amornar e adicione o suco de limão. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de gengibre com limão e especiarias (Imagem: SerPhoto | Shutterstock)

4. Chá de gengibre com limão e especiarias

Ingredientes

2 xícaras de chá de água

1 pedaço de 3 cm de gengibre fatiado

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 canela em pau

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino em grãos

Suco de 1 laranja

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o gengibre, a cúrcuma, a canela em pau e a pimenta-do-reino. Leve ao fogo médio e ferva por 10 minutos. Coe e, ainda quente, adicione o suco de laranja e de limão. Sirva em seguida.

5. Chá de limão com gengibre e hibisco

Ingredientes

2 xícaras de chá de água

3 rodelas de gengibre

Casca de 1 limão

2 colheres de sopa de flores de hibisco secas

secas Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre, a casca de limão e as flores de hibisco. Ferva por 8 minutos. Adicione o suco de limão e desligue o fogo. Tampe e deixe o chá descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

6. Chá preto com gengibre e limão

Ingredientes

2 xícaras de chá de água

2 colheres de chá de folhas de chá preto

2 rodelas de gengibre

Casca de 1 limão

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de chá preto, o gengibre e a casca de limão. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Adicione o suco de limão, tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de limão com gengibre e pimenta-caiena (Imagem: CreatoraLab | Shutterstock)

7. Chá de limão com gengibre e pimenta-caiena

Ingredientes

2 xícaras de chá de água

2 rodelas de gengibre

Suco de 1 limão

1 pitada de pimenta-caiena em pó

em pó Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e adicione o suco do limão e a pimenta-caiena. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida com o mel.

8. Chá de limão com gengibre, cravo-da-índia e noz-moscada

Ingredientes

2 xícaras de chá de água

4 cravos-da-índia

2 rodelas de gengibre

Casca de 1 limão

1 pitada de noz-moscada em pó

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água com os cravos-da-índia, o gengibre e a casca de limão, em fogo médio, por 10 minutos. Desligue o fogo, adicione a noz-moscada e o suco de limão. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

9. Chá de limão com gengibre e capim-limão

Ingredientes

1 xícara de chá de água

1 rodela de gengibre

1 colher de sopa de capim-limão picado

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água com o gengibre, em fogo médio, por 5 minutos. Desligue o fogo, adicione o capim-limão e o suco de limão. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.