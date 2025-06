9 chás para ajudar a fortalecer a imunidade

No inverno, o ar seco resseca as mucosas do sistema respiratório, tornando-as mais vulneráveis à invasão de vírus e bactérias. Além disso, as pessoas tendem a ficar em ambientes fechados por mais tempo para se proteger do frio, facilitando a transmissão de patógenos. Nesse sentido, os chás são grandes aliados para ajudar a fortalecer a imunidade nesta época do ano. Abaixo, confira algumas receitas!

Chá de gengibre

Ingredientes

1 gengibre fresco descascado e fatiado finamente

fresco descascado e fatiado finamente 4 xícaras de chá de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela pequena, coloque as fatias de gengibre e a água. Leve ao fogo médio-alto. Assim que começar a ferver, reduza o fogo para médio-baixo e cozinhe por 15 minutos. Retire a panela do fogo e coe o chá. Adicione mel para adoçar. Sirva em seguida.

Chá de alho

Ingredientes

4 dentes de alho descascados e amassados

2 xícaras de chá de água

Suco de limão a gosto

Modo de preparo

Em uma panela pequena, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione os dentes de alho e ferva por 10 minutos. Após, retire a panela do fogo e deixe o chá esfriar um pouco. Coe e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.

Chá de eucalipto

Ingredientes

3 colheres de chá de folhas secas de eucalipto

2 xícaras de chá de água

Mel e suco de limão a gosto

Modo de preparo

Em uma panela pequena, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de eucalipto e ferva por 5 minutos. Após, retire a panela do fogo e deixe o chá esfriar um pouco. Coe e adicione o mel e o suco de limão. Sirva em seguida.

Chá de alecrim (Imagem: NADKI | Shutterstock)

Chá de alecrim

Ingredientes

1 punhado de folhas frescas de alecrim

2 xícaras de chá de água

Suco de limão a gosto

Modo de preparo

Em uma panela pequena, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de alecrim e ferva por 5 minutos. Após, retire a panela do fogo e deixe o chá esfriar um pouco. Coe e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.

Chá de abacaxi com carqueja

Ingredientes

Casca de 1/2 abacaxi

Casca de 1 laranja

1 colher de sopa de carqueja

1 colher de sopa de gengibre ralado

1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o gengibre e a casca do abacaxi e da laranja. Leve ao fogo médio e ferva por 3 minutos. Depois, desligue o fogo e acrescente a carqueja. Tampe a panela e deixe o chá repousar por 5 minutos. Coe antes de servir.

Chá de limão com mel

Ingredientes

Suco de 1/2 limão

2 colheres de chá de mel

2 xícaras de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela pequena, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Coloque o suco de limão em uma caneca e adicione a água fervente. Adoce com o mel e sirva em seguida.

Chá de hortelã (Imagem: Sea Wave | Shutterstock)

Chá de hortelã

Ingredientes

1 punhado de folhas de hortelã

2 xícaras de chá de água

Mel e suco de limão a gosto

Modo de preparo

Em uma panela pequena, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de hortelã. Tampe e deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Após, coe e adicione o mel e o suco de limão. Sirva em seguida.

Chá de tomilho

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de tomilho

250 ml de água

Mel e suco de limão a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e adicione o tomilho. Tampe e deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Coe e adicione o mel e o suco de limão. Sirva em seguida.

Chá de sálvia

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de sálvia

250 ml de água

Mel e suco de limão a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e adicione as folhas de sálvia. Tampe e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe e adicione o mel e o suco de limão. Sirva em seguida.