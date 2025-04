9 chás desintoxicantes para começar a semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O chá detox desempenha um papel importante na desintoxicação do organismo e na promoção de um estilo de vida saudável. Uma de suas principais vantagens é a capacidade de auxiliar no processo de eliminação de toxinas acumuladas no corpo, resultantes de uma alimentação pouco saudável.

Além disso, a bebida pode contribuir para o fortalecimento do sistema imunológico, ajudando a prevenir doenças. O consumo regular de chás desintoxicantes também auxilia na perda de peso, uma vez que acelera o metabolismo, facilitando a queima de gorduras.

A seguir, confira como preparar chás desintoxicantes para começar bem a semana!

1. Chá desintoxicante de hortelã e gengibre

Ingredientes

1/2 l de água

5 folhas de hortelã

2 rodelas de gengibre

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o gengibre e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, desligue o fogo, coloque as folhas de hortelã e tampe a panela. Deixe descansar por 10 minutos, coe e beba ainda quente.

2. Chá de laranja com gengibre

Ingredientes

1 dente de alho

1 fatia de gengibre

Casca de 1 laranja

1 canela em pau

1 colher de chá de folhas de hortelã

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, a casca da laranja, o alho, o gengibre e a canela e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, desligue o fogo, adicione as folhas de hortelã, tampe e deixe descansar por 10 minutos. Coe e sirva a seguir.

3. Chá desintoxicante de tomilho

Ingredientes

2 colheres de sopa de tomilho seco

seco 1 l de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 10 minutos, desligue o fogo e adicione o tomilho. Tampe e deixe o chá repousar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida com o mel.

Chá desintoxicante de maçã com canela (Imagem: nblx | Shutterstock)

4. Chá desintoxicante de maçã com canela

Ingredientes

3 maçãs cortadas em rodelas

3 rodelas de limão

2 canelas em pau

5 cravos-da-índia

5 anises-estrelados

1 pitada de noz-moscada

1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, as maçãs, a canela, a noz-moscada, os cravos-da-índia, os anises-estrelados e as rodelas de limão. Leve ao fogo médio e deixe ferver por 5 minutos. Desligue o fogo, tampe e deixe o chá repousar por 10 minutos. Coe antes de servir.

5. Chá de abacaxi com carqueja

Ingredientes

Casca de 1/2 abacaxi

Casca de 1 laranja

1 colher de sopa de carqueja

1 colher de sopa de gengibre em pó

1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o gengibre e a casca do abacaxi e da laranja. Leve ao fogo médio e deixe ferver por 3 minutos. Depois, desligue o fogo e acrescente a carqueja. Tampe a panela e deixe o chá repousar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

6. Chá de sabugueiro com limão

Ingredientes

1 colher de chá de folhas secas de sabugueiro

secas de sabugueiro 1 l de água

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e as folhas de sabugueiro e leve ao fogo médio. Ferva por 10 minutos e desligue o fogo. Tampe e deixe o chá repousar por 10 minutos. Coe, junte o suco de limão e sirva em seguida.

Chá desintoxicante de alecrim com limão (Imagem: NADKI | Shutterstock)

7. Chá desintoxicante de alecrim com limão

Ingredientes

1 colher de sopa de alecrim fresco

3 cravos-da-índia

Suco de 1/2 limão

500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o alecrim e os cravos-da-índia. Leve ao fogo médio e ferva por 10 minutos. Após, desligue o fogo, tampe a panela e deixe o chá repousar por 5 minutos. Coe a bebida, acrescente o suco de limão e sirva em seguida.

8. Chá de erva-doce com casca de limão

Ingredientes

1 colher de sopa de sementes de erva-doce

Casca de 1 limão

500 ml de água

Modo de preparo

Ferva a água com as sementes de erva-doce e a casca do limão por 5 minutos em uma panela. Em seguida, desligue o fogo, tampe a panela e deixe o chá em infusão por 10 minutos. Coe antes de servir.

9. Chá desintoxicante de folhas de amora com hibisco

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de amora

1 colher de sopa de hibisco seco

seco 500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água até levantar fervura. Em seguida, desligue o fogo, acrescente as folhas e o hibisco, tampe e deixe o chá descansar por 10 minutos. Coe e sirva.