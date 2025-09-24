9 banhos para atrair boas energias em cada fase da Lua

A Lua exerce forte influência sobre a Terra e sobre os seres humanos, afetando tanto as marés quanto emoções e energias. Cada uma de suas fases carrega uma vibração única, que pode ser aproveitada para renovação, crescimento, cura e reflexão. Ao se alinhar com esses ciclos naturais, os banhos energéticos tornam-se uma forma de intensificar a conexão com o poder lunar.

Pensando nisso, abaixo, a taróloga Isabel Fogaça indica 9 banhos especiais para você aproveitar as energias de cada fase da Lua. Confira!

Lua minguante

É um período de purificação e limpeza. Por isso, é necessário focar em coisas que queremos tirar da vida ou diminuir, como energias negativas, inveja, competição no trabalho, vibrações densas.

1. Banho de guiné

Pegue três folhas de guiné, macere e coloque em um litro de água. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar se possui alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água com a planta do pescoço para baixo após o banho de higiene.

2. Banho de arruda

Pegue um ramo de arruda, macere e coloque em um litro de água. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água com a planta do pescoço para baixo após o banho de higiene.

Lua crescente

É um momento de expansão das energias para o relacionamento e a performance no trabalho, favorecendo também o crescimento em diferentes áreas da vida.

1. Banho de açafrão para prosperidade e dinheiro

Coloque uma pitada de açafrão em um litro de água. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene.

2. Banho de hibisco para amor e libido

Pegue um punhado de hibisco e coloque em um litro de água em uma panela. Leve ao fogo e espere ferver. Aguarde amornar. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água com a planta do pescoço para baixo após o banho de higiene.

O período da Lua nova é ideal para atrair e conquistar coisas novas (Imagem: taviphoto | Shutterstock)

Lua nova

É o período ideal para atrair e conquistar coisas novas, especialmente no amor e no trabalho.

1. Banho de manjericão para conquistar um emprego

Pegue sete folhas de manjericão, coloque em um litro de água e macere. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água com a planta do pescoço para baixo após o banho de higiene.

2. Banho de rosa-vermelha para encontrar um novo amor

Pegue todas as pétalas de uma rosa-vermelha, coloque em um litro de água e macere. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água com a planta do pescoço para baixo após o banho de higiene.

Lua cheia

É um momento ideal para alcançar metas de vida e no trabalho, melhorar o amor e aumentar a sensualidade.

1. Banho de mel para amor

Coloque uma colher de mel em um litro de água morna e misture para diluir. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene.

2. Banho de açúcar para atração

Coloque três colheres de açúcar em um litro de água morna e misture para diluir. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene.

3. Banho de louro para ganhar dinheiro

Coloque sete folhas de louro em um litro de água morna e macere. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água com a planta do pescoço para baixo após o banho de higiene.

Por Isabel Fogaça

O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade.