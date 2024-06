9 alimentos que ajudam a melhorar a hidratação da pele

Manter a pele bem hidratada é fundamental para uma aparência saudável. No entanto, a falta de hidratação, aliada aos maus hábitos, também pode causar a sensação frequente de estiramento e aspereza, afetando uma das principais funções da pele: a de barreira protetora.

Segundo a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, os principais fatores que podem provocar desidratação são:

Temperaturas frias;

Climas secos;

Luz solar ultravioleta;

Banhos muito quentes e muito demorados;

Uso de sabonete e buchas durante o banho (por removerem a camada lipídica protetora da pele).

“Mas outra causa bastante comum é a baixa ingestão de água. O risco de pele seca ou desidratada aumenta com a idade. Além disso, a genética pode influenciar a qualidade de hidratação da pele”, esclarece.

Além dos cuidados diários, como o uso de produtos hidratantes, e da ingestão adequada de água, a alimentação desempenha um papel importante na saúde cutânea. Diversos alimentos são naturalmente ricos em água e nutrientes que podem melhorar a hidratação. Abaixo, conheça alguns deles!

1. Pepino

O pepino, além de ser um hidratante natural, é rico em vitamina C e sílica, o que lhe confere propriedades anti-inflamatórias e calmantes. Sua abundância de antioxidantes auxilia na luta contra os radicais livres, que aceleram o processo de envelhecimento da pele.

“Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

2. Melancia

Com cerca de 92% de seu peso composto por água, a melancia é reconhecida como uma das frutas mais hidratantes. Além disso, é uma excelente fonte de vitaminas e minerais essenciais para a saúde, como vitamina C e A e potássio.

3. Pêssego

O pêssego é rico em vitaminas essenciais, como a vitamina C e a vitamina A, além de antioxidantes como os carotenoides e os polifenóis. Esses elementos ajudam a proteger a pele e a estimular a regeneração celular. “[…] Os carotenoides e polifenóis presentes em alimentos e suplementos também são importantes para a melhora das respostas imunes, por suas atividades antioxidantes”, acrescenta a médica.

4. Laranja

As frutas cítricas, como a laranja, são naturalmente hidratantes devido à sua composição rica em água. Além disso, a presença da vitamina C, um antioxidante poderoso, estimula a produção de colágeno, essencial para a elasticidade e a hidratação da pele, mantendo-a firme e saudável.

5. Espinafre

O espinafre é rico em vitamina A, fundamental para a renovação celular e regeneração da pele, e ajuda a regular a produção de sebo facial, reduzindo inflamações. Além disso, devido à presença de vitamina K e folato, esse vegetal ajuda a melhorar a aparência da pele, minimizando manchas como contusões e olheiras.

O tomate possui licopeno que é uma substância que ajuda a proteger a pele dos danos causados pelo sol (Imagem: CrizzyStudio Shutterstock)

6. Tomate

Além de rico em água, o tomate possui vitamina C, K e licopeno, uma substância antioxidante responsável pela cor avermelhada da fruta que ajuda a proteger a pele contra danos causados pelo sol, reduz a inflamação e promove uma aparência mais saudável e jovem.

7. Salmão

O salmão é reconhecido como uma das principais fontes de ácidos graxos, como o ômega 3, cujas propriedades anti-inflamatórias ajudam a acalmar a pele irritada e a melhorar sua hidratação. Além disso, é rico em vitaminas e minerais essenciais, incluindo as vitaminas B, D e E, juntamente com selênio e zinco. Esses nutrientes desempenham um papel crucial na proteção da pele contra danos ambientais, estimulam a renovação celular e promovem a produção de colágeno.

“Entre todos os minerais necessários para a saúde da pele, podemos citar zinco, cobre e selênio, que estão entre os cofatores para a síntese de enzimas antioxidantes, além de funções metabólicas. E o silício é um mineral importante para garantir resistência e elasticidade da matriz extracelular presente nos tecidos conjuntivos como a derme”, explica a médica.

8. Mamão

O mamão é uma fruta rica em água e nutrientes essenciais, como as vitaminas C e A, além de antioxidantes que ajudam a prevenir o envelhecimento precoce da pele. Suas enzimas naturais, como a papaína, são conhecidas por auxiliar na renovação celular e na cicatrização de feridas.

9. Morango

O morango é rico em vitamina C e ácido elágico, que ajudam a impedir a degradação do colágeno e a proteger contra os danos causados pelos raios UV. Além disso, é uma excelente fonte de polifenóis, que neutralizam os radicais livres, têm ação anti-inflamatória e auxiliam na produção de colágeno.

Busque ajuda para encontrar a dieta ideal

A inclusão desses alimentos na dieta deve ser feita de forma equilibrada, sem excessos, para garantir os resultados esperados. É importante consultar um profissional de saúde que possa indicar a melhor dieta para atender às necessidades específicas do seu corpo. Além disso, uma alimentação variada e balanceada, combinada com hábitos saudáveis, contribui significativamente para o bem-estar geral e para a beleza da pele.