9 alimentos que ajudam a controlar o diabetes

O diabetes é uma condição crônica que afeta a maneira como o corpo processa o açúcar no sangue, a glicose. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem, atualmente, no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional.

Conforme o médico Dr. Christian Aguiar, especialista em medicina natural e pós-graduado em nutrologia, a glicose é vital para a saúde, pois se trata de uma fonte importante de energia para as células que formam músculos e tecidos. Ela também se configura como a principal fonte de combustível para o cérebro.

Não é novidade que quem sofre com diabetes precisa de ter alguns cuidados especiais, como acompanhamento regular com médico, gerenciamento de peso, uso de medicações prescritas e, claro, manter uma rotina de exercícios e uma dieta balanceada.

O Dr. Christian Aguiar lista, no entanto, alguns alimentos que são essenciais estarem no plano alimentar dos diabéticos. “Tudo o que você come deve ter densidade nutricional, isto é, ser rico em nutrientes com o mínimo de calorias possível; além de conter substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes junto”, ressalta.

Confira, abaixo, quais são esses alimentos!

1. Peixes gordurosos

Conforme o médico, é importante ingerir com frequência peixes ricos em ômega 3, que promovem a saúde cardiovascular e ajudam a reduzir a inflamação do corpo. São eles: sardinha, salmão, cavala, truta, anchova.

2. Folhas verdes-escuras

Espinafre, agrião e couve são cheios de vitaminas como metilfolato, minerais como magnésio, nitratos para controlar a pressão arterial e antioxidantes como a luteína e a vitamina C. E o melhor, segundo o profissional, isso tudo tem uma baixíssima densidade calórica.

3. Abacate

O Dr. Christian Aguiar diz que o abacate é baixo em carboidratos; por isso, ajuda a manter o peso sob controle. Além disso, ele contém uma substância chamada avocatina-B que ajuda a melhorar a produção de energia mitocondrial.

4. Ovos

O ovo é muito rico do ponto de vista nutricional e, se combinado bem com o plano alimentar, auxilia no controle de diabetes. Mas, claro, deve-se evitar a versão frita e sempre preferir os ovos mexidos, cozidos ou pochê. “[Os ovos] melhoram a resistência à insulina, diminuem os triglicerídeos e aumentam o HDL colesterol”, pontua o especialista em medicina natural.

As sementes de chia são fonte de fibras que ajudam a controlar o índice de glicemia no sangue (Imagem: Jarvna | Shutterstock)

5. Sementes de chia

De acordo com o profissional, a chia é alta em fibras e minerais e ajudam no controle da glicemia. Isso porque ela lentifica a absorção de carboidratos ingeridos.

6. Nozes

Conforme o Dr. Christian Aguiar, as nozes são anti-inflamatórias naturais e auxiliam no controle do peso. “Elas têm um baixo índice glicêmico e podem ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue. Além disso, seu consumo pode melhorar a sensibilidade à insulina, o que é benéfico para pessoas com diabetes tipo 2”, explica.

7. Brócolis

O especialista em nutrologia explica que o brócolis é um vegetal rico em sulforafano, um poderoso antioxidante que reduz a glicose no sangue. Além disso, melhora as defesas anti-inflamatórias do organismo.

8. Azeite de oliva extravirgem

Conforme o médico, existem estudos recentes que demonstram que o uso de azeite de oliva extravirgem, quando usado como principal fonte de gordura adicionada aos alimentos, é um forte aliado para auxiliar no tratamento de diabetes. “Essa gordura melhora o controle glicêmico e reduz os triglicerídeos”, afirma.

9. Frutas vermelhas

O Dr. Christian Aguiar explica que as frutas vermelhas são ricas em antocianinas e ajudam a melhorar a sensibilidade à insulina. Isso porque possuem quantidades de fibras suficientes que vão ajudar a diminuir a velocidade de absorção do açúcar dos alimentos.

Por Yasmin Santos