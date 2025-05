Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As vitaminas são ótimas opções para quem vive na correria do dia a dia e precisa de algo prático para matar a fome. Além de rápidas de preparar, essas bebidas combinam frutas, vegetais, leites ou iogurtes e outros ingredientes saudáveis, oferecendo uma refeição leve, nutritiva e equilibrada.

Elas ajudam a manter a energia ao longo do dia, contribuem para a ingestão de fibras, vitaminas e minerais, e ainda podem ser adaptadas para diferentes objetivos nutricionais — como emagrecimento, ganho de massa ou manutenção da saúde.

A seguir, confira 8 vitaminas caseiras para fazer no liquidificador!

Vitamina de banana com ameixa seca

Ingredientes

2 bananas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 1/2 xícara de chá de ameixa seca sem caroço

250 ml de leite de aveia

1 colher de sopa de farelo de aveia

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as bananas, as ameixas e o leite de aveia e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione o farelo de aveia e as pedras de gelo e bata para incorporar. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de mamão, morango e banana

Ingredientes

5 morangos

200 ml de leite

Polpa de 1/2 mamão

1 banana descascada e cortada em rodelas

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata até triturar. Sirva em seguida.

Vitamina de abacaxi com leite de coco

Ingredientes

1 fatia de abacaxi

200 ml de leite de coco

1 colher de chá de mel

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata até triturar. Sirva em seguida.

Vitamina de couve com banana (Imagem: Zoeytoja | Shutterstock)

Vitamina de couve com banana

Ingredientes

2 folhas de couve cortadas em tiras

cortadas em tiras 1 colher de sopa de farinha de aveia

200 ml de leite de amêndoas gelado

1 banana descascada e cortada em rodelas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as folhas de couve, o leite de amêndoas e a banana e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione a farinha de aveia e bata para incorporar. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de pêssego com linhaça

Ingredientes

100 ml de leite desnatado

1/2 colher de sopa de sementes de linhaça

2 pêssegos descascados e picados

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata até triturar. Sirva em seguida.

Vitamina de melão com limão

Ingredientes

Polpa de 1/2 melão

250 ml de iogurte natural

Suco de 2 limões

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o melão e o suco de limão e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione o iogurte natural e as pedras de gelo e bata novamente até incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de abacate, espinafre e chia (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)

Vitamina de abacate, espinafre e chia

Ingredientes

Polpa de 1/2 abacate

180 g de folhas de espinafre

120 ml de leite amêndoas gelado

120 ml de água de coco gelada

gelada Sementes de chia a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacate, as folhas de espinafre, a chia, o leite de amêndoas e a água de coco. Bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de framboesa com pasta de amendoim

Ingredientes

1/2 xícara de chá de framboesa congelada

congelada 200 ml de leite

1 colher de sopa de pasta de amendoim

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as framboesas e o leite e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione a pasta de amendoim e bata para incorporar. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.