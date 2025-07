As sopas termogênicas são grandes aliadas no processo de emagrecimento, pois melhoram o funcionamento do metabolismo, possuem baixas calorias e contêm nutrientes importantes para o corpo, impulsionando a disposição para a prática de exercícios e diminuindo a retenção de líquido. Além disso, são ideais para variar o cardápio.

Abaixo, confira 8 sopas termogênicas para ajudar a emagrecer!

Sopa de legumes com gengibre

Ingredientes

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1 batata descascada e cortada em cubos

1 pedaço de gengibre fresco descascado e picado

fresco descascado e picado 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 l de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão-siciliano

Salsinha fresca picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e o gengibre, refogando por mais 1-2 minutos até soltar aroma. Adicione a cenoura e a batata. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com o caldo de legumes. Deixe ferver, depois abaixe o fogo e cozinhe até que todos os legumes fiquem bem macios. Adicione o suco de limão-siciliano e mexa. Finalize com salsinha fresca e sirva em seguida.

Sopa de frango com legumes

Ingredientes

1 peito de frango cozido e cortado em cubos

cozido e cortado em cubos 4 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite

2 chuchus descascados e cortados em cubos

1/2 abobrinha descascada e cortada em cubos

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

1/2 repolho cortado em tiras

1 maço de agrião picado

1 maço de couve-manteiga picado

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1 l de água fervente

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o peito de frango e refogue até dourar. Acrescente os temperos e os vegetais, cubra com a água fervente e cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa de alho

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite

8 dentes de alho descascados e amassados

descascados e amassados 1 1/2 l de leite desnatado

3 gemas de ovo

2 colheres de sopa de farinha de trigo integral

3 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente metade do leite e misture. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque as gemas, a farinha de trigo integral e o restante do leite e mexa para incorporar. Despeje a mistura na panela com o alho e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Sirva em seguida.

Sopa de brócolis com couve-flor (Imagem: HannaTor | Shutterstock)

Sopa de brócolis com couve-flor

Ingredientes

Floretes de 1 brócolis

Floretes de 1/2 couve-flor

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 l de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue mais 1 minuto. Adicione o brócolis e a couve-flor. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com o caldo de legumes. Tampe e cozinhe por cerca de 20 minutos, até tudo ficar bem macio. Sirva em seguida.

Sopa de couve-manteiga e tomate

Ingredientes

1 xícara de chá de tomate sem pele e picado

sem pele e picado 1 l de caldo de carne natural

1 colher de chá de óleo de coco

1 pedaço pequeno de pimenta vermelha sem sementes

1 maço de couve-manteiga cortado em tiras

1 cebola descascada e picada

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o caldo de carne, a pimenta, a folha de louro e o sal e cozinhe por 10 minutos. Em seguida, coloque a couve-manteiga e o tomate e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo, tempere com pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Sopa de tomate com beterraba e cenoura (Imagem: Nataliya Uvarova | Shutterstock)

Sopa de tomate com beterraba e cenoura

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1 cebola descascada e cortada em cubos

3 dentes de alho descascados e picados

5 tomates sem sementes e picados

1 beterraba descascada e picada

descascada e picada 1 cenoura descascada e picada

1/2 colher de chá de cominho moído

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de gengibre em pó

1/2 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de sal

500 ml de água

Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente os tomates, a beterraba, a cenoura, o cominho, a pimenta-do-reino, o gengibre, a canela, a páprica e o sal e cubra com água. Tampe e cozinhe até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo, finalize com a cebolinha e sirva em seguida.

Sopa de quinoa com pimenta e cúrcuma

Ingredientes

1/2 xícara de chá de quinoa

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate sem sementes e picado

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 pitada de pimenta caiena

750 ml de caldo de legumes quente

Sal a gosto

Salsinha fresca picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente o tomate e tempere com a cúrcuma e a pimenta caiena. Misture bem e refogue por 2 a 3 minutos para liberar os aromas. Coloque a quinoa, misture e cubra com o caldo de legumes quente. Tempere com sal. Deixe ferver, abaixe o fogo e cozinhe com a panela semitampada por aproximadamente 20 minutos, até a quinoa ficar macia e translúcida. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

Sopa de lentilha com curry e espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de curry em pó

em pó 1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 l de caldo de legumes quente

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar macia. Junte o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione a lentilha e tempere com o curry e a cúrcuma. Refogue tudo por 2 a 3 minutos, mexendo bem. Cubra com o caldo de legumes quente. Tempere com sal. Deixe cozinhar em fogo médio-baixo por cerca de 25 minutos, até a lentilha ficar macia. Quando a lentilha estiver quase pronta, junte o espinafre. Cozinhe por mais 2 a 3 minutos, só até murchar. Sirva em seguida.