8 soluções naturais para melhorar a digestão e reduzir desconfortos

O dia a dia agitado e as dietas frequentemente desbalanceadas podem sobrecarregar o corpo, resultando em dificuldades digestivas que afetam diretamente a qualidade de vida e o bem-estar geral, como indigestão, refluxo, constipação e inchaço abdominal. Para evitar estes problemas, aumentar o consumo de alimentos naturais é uma excelente escolha.

A seguir, o farmacêutico naturopata Jamar Tejada indica 8 soluções naturais que promovem a saúde digestiva. Confira!

1. Chá de hortelã

A hortelã é conhecida por suas propriedades calmantes e relaxantes, aliviando sintomas como inchaço e desconforto abdominal. O óleo essencial presente na planta contribui para a liberação de gases e para a relaxação dos músculos do trato digestivo. Ela pode ser consumida em chás.

Para fazer a bebida, ferva uma xícara de chá de água, adicione uma colher de chá de folhas de hortelã frescas (ou secas), cubra e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Depois, coe e consuma o chá ainda morno.

“Para facilitar a digestão, a dica é tomar o chá logo após as refeições, pois ajuda a reduzir a sensação de inchaço, alivia gases e pode auxiliar no desconforto causado pela má digestão. Não é recomendado tomar em jejum para pessoas que têm refluxo, pois a hortelã pode relaxar o esfíncter esofágico, facilitando o retorno do ácido ao esôfago”, ensina o farmacêutico.

2. Chá de espinheira-santa

Tradicional na medicina popular, a espinheira-santa é indicada para tratar gastrites e úlceras, além de proteger a mucosa do estômago. Seu consumo regular pode ajudar a reduzir a acidez e promover a cicatrização de lesões internas.

“Para aliviar desconfortos digestivos e prevenir gastrites, o ideal é consumir o chá preparado com 1 xícara de chá de água fervente e 1 colher de sopa de folhas secas de espinheira-santa. O chá deve ficar em infusão por 5 a 10 minutos, ser coado e consumido morno, cerca de 30 minutos antes das refeições. Isso ajuda a proteger a mucosa do estômago, reduzindo o excesso de acidez e melhorando a digestão”, explica Jamar Tejada.

3. Chá de gengibre

O gengibre é um potente anti-inflamatório que auxilia na aceleração da digestão, estimulando a produção de enzimas digestivas. Além disso, é um excelente remédio natural contra náuseas e enjoos. Para aproveitar seus benefícios, pode ser consumido em chá, preparado com 1 xícara de chá de água fervente e 1 colher de chá de gengibre fresco ralado.

“Vale ainda usar gengibre em pó em pequenas quantidades (cerca de 1/4 de colher de chá) em sucos ou vitaminas, adicionando uma leve acidez que ajuda a digestão ou, ainda, mastigar uma pequena fatia de gengibre fresco antes das refeições, isso pode ajudar a ativar enzimas digestivas e aliviar sintomas como náusea e inchaço”, ensina o especialista.

4. Chá de guaçatonga

Com propriedades anti-inflamatórias e protetoras do estômago, a guaçatonga é usada para combater azia e refluxo. Este chá é indicado especialmente para quem sofre de desconfortos frequentes causados pelo excesso de ácidos e deve ser consumido duas vezes ao dia, de preferência após as principais refeições (almoço e jantar). Para preparar, ferva 1 xícara de chá de água e adicione 1 colher de sopa de folhas secas de guaçatonga. É preciso tampar e deixar em infusão por cerca de 10 minutos.

O chá de camomila é especialmente recomendado após refeições pesadas para relaxar o trato intestinal (Imagem: Kirill Savenko | Shutterstock)

5. Chá de camomila

Famosa por suas propriedades calmantes, a camomila é um excelente digestivo e auxilia na redução de cólicas e gases. É especialmente recomendada após refeições pesadas para relaxar o trato intestinal. “O chá de camomila pode ser consumido até três vezes ao dia, cerca de 30 minutos após as refeições. Ele ajuda a relaxar o sistema digestivo e alivia gases, desconforto e cólicas”, conta o farmacêutico.

Para fazer o chá, Jamar Tejada recomenda ferver 1 xícara de chá de água e acrescentar 1 colher de sopa de flores secas de camomila, ou um sachê, tampar e deixar em infusão por 5 a 10 minutos.

6. Chá de alcachofra

A alcachofra tem um efeito desintoxicante e é conhecida por estimular a produção de bile, facilitando a digestão de gorduras. O seu chá é ideal para melhorar a digestão e aliviar sintomas de empachamento. “O chá de alcachofra deve ser consumido 30 minutos após a refeição, especialmente se ela for pesada ou rica em gordura. Ele pode ser feito com 1 colher de sopa de folhas secas de alcachofra (ou um sachê de chá de alcachofra) e 1 xícara de chá de água, e deve ficar em infusão por 5 a 10 minutos”, diz o especialista.

7. Chá de alecrim

O alecrim tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que auxiliam na digestão e reduzem a formação de gases. Seu consumo regular ajuda a manter o equilíbrio da flora intestinal. “O chá pode ser preparado com 1 colher de chá de folhas frescas ou secas de alecrim e 1 xícara de chá de água, e deve ser consumido após as refeições para auxiliar na digestão, no máximo até duas xícaras por dia”, ensina Jamar Tejada.

8. Abacaxi, mamão e ameixa

Além dos chás, o farmacêutico ainda recomenda o consumo de frutas como abacaxi, mamão e ameixa. “Por ser rico em bromelina, o abacaxi pode auxiliar na digestão após uma refeição rica em carnes ou outros alimentos pesados, já o mamão contém a enzima papaína, que auxilia na quebra de proteínas e melhora a digestão. A ameixa, por sua vez, tem alto teor de fibras e compostos que estimulam o funcionamento do intestino e pode ser consumida em chá ou suco natural, que ajuda a prevenir a constipação e melhor a regularidade intestinal”, diz Jamar Tejada.

O especialista ainda reforça que o uso dessas ervas e frutas pode complementar os cuidados diários, mas não substitui o acompanhamento profissional em casos de distúrbios digestivos severos. Uma alimentação equilibrada e hidratação constante também são essenciais para manter um sistema digestivo saudável.

Por Mayra Barreto Cinel