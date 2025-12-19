8 sobremesas veganas para o Natal

As sobremesas são uma parte importante da ceia de Natal, pois ajudam a encerrar a refeição com sabor, afeto e aquele clima especial de celebração. Além dos doces tradicionais, é possível preparar opções veganas deliciosas e práticas, que agradam diferentes paladares e restrições alimentares. Ao apostar nessas versões, a refeição se torna mais inclusiva, permitindo que todos desfrutem do momento à mesa sem abrir mão do prazer e da criatividade na cozinha.

Abaixo, confira 8 receitas de sobremesas veganas para o Natal!

Torta de maçã vegana

Ingredientes

Massa

1 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo branca

1 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de óleo de soja

Cobertura

12 maçãs fatiadas e sem sementes

200 g de leite de coco

4 colheres de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de amido de milho

1/2 xícara de chá de água

3 colheres de sopa de suco de limão

3 colheres de sopa de farinha de aveia

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo branca e a integral e o óleo e misture bem até obter uma massa homogênea. Após, forre o fundo e as laterais de uma forma com a massa e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque as maçãs, o leite de coco e o açúcar mascavo e leve ao fogo médio para cozinhar até a fruta ficar macia. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o amido de milho, a água e o suco de limão e mexa até diluir. Despeje a mistura na panela com as maçãs e mexa até engrossar. Desligue o fogo, acrescente a farinha de aveia e misture bem. Espere esfriar e disponha o recheio sobre a massa. Leve ao forno preaquecido a 210 °C por 40 minutos. Desligue o forno, polvilhe com canela em pó e sirva em seguida.

Rabanada vegana

Ingredientes

1 baguete amanhecida cortada em fatias

1 xícara de chá de leite de aveia

2 colheres de sopa de açúcar demerara

1 colher de chá de essência de baunilha

2 colheres de sopa de farinha de linhaça misturada com 4 colheres de sopa de água

Óleo para fritar

Açúcar e canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o leite vegetal, o açúcar e a essência de baunilha. Passe as fatias de pão na mistura de leite para umedecer. Em seguida, passe as fatias na mistura de linhaça e água. Aqueça o óleo em uma frigideira em fogo médio e frite até ficarem douradas. Escorra em papel-toalha e polvilhe com açúcar e canela. Sirva quente ou fria.

Pavê de pêssego vegano

Ingredientes

3 xícaras de chá de leite de amêndoas

4 colheres de sopa de açúcar

1/4 de colher de chá de essência de baunilha

1/2 xícara de chá de água

4 colheres de sopa de amido de milho

1/2 xícara de chá de leite de coco

450 g de pêssego em calda cortado em fatias

1 xícara de chá da calda do pêssego

112 g de biscoito de maisena vegano

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite de amêndoas, o açúcar e a essência de baunilha e leve ao fogo médio até levantar fervura. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o amido de milho e a água e misture até diluir. Adicione a mistura na panela e mexa até engrossar. Desligue o fogo, acrescente o leite de coco e misture bem. Reserve.

Molhe os biscoitos de maisena na calda do pêssego e faça uma camada sobre uma travessa. Após, faça uma camada de creme e outra de pêssego. Repita o processo até preencher toda a travessa e finalize com uma camada de creme. Leve à geladeira por 8 horas. Sirva em seguida.

Manjar de coco vegano (Imagem: Sergio Yoneda | Shutterstock)

Manjar de coco vegano

Ingredientes

Manjar

Polpa de 1 coco seco cortada em pedaços

600 ml de água

1/3 de xícara de chá de açúcar

3 colheres de sopa de amido de milho

1 pitada de sal

Calda

1/2 xícara de chá de ameixa seca sem caroço

seca sem caroço 1/4 de xícara de chá de água

1/4 de xícara de chá de açúcar

1 canela em pau

Modo de preparo

Manjar

Em um liquidificador, coloque a água e o coco e bata até triturar bem. Com a ajuda de um pano limpo, coe a mistura e reserve o leite e o resíduo de coco. Em uma panela, coloque o amido de milho, metade do leite de coco e misture bem. Adicione o açúcar, o restante do leite de coco, o resíduo de coco e o sal e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até obter uma consistência homogênea. Desligue o fogo e despeje o manjar sobre uma forma com furo no meio. Leve à geladeira por 4 horas.

Calda

Em uma panela, coloque a água, o açúcar, a canela e a ameixa e leve ao fogo médio até obter uma calda rala. Desligue o fogo, retire a canela e espere esfriar. Desenforme com cuidado o manjar, despeje a calda sobre ele e sirva em seguida.

Cocada cremosa vegana com maracujá

Ingredientes

1 xícara de chá de polpa de maracujá

1 xícara de chá de leite de coco

1 xícara de chá de coco ralado fresco

1/2 xícara de chá de açúcar demerara

1 colher de sopa de amido de milho diluído em 1/4 de xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a polpa de maracujá, o leite de coco e o açúcar. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até dissolver o açúcar. Adicione o coco ralado e o amido diluído, misturando bem até engrossar e atingir uma consistência cremosa. Deixe cozinhar por mais 2 minutos em fogo baixo. Coloque em copinhos ou taças e leve à geladeira por 1 hora antes de servir.

Bolo vegano natalino com especiarias

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de açúcar demerara

1 xícara de chá de leite de amêndoas

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de gengibre em pó

1/4 colher de chá de noz-moscada em pó

1/4 colher de chá de cravo-da-índia em pó

1 colher de sopa de fermento químico

1 pitada de sal

1/2 xícara de chá de frutas secas picadas

1/2 xícara de chá de nozes

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Óleo vegetal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, os açúcares e as especiarias e o sal. Acrescente o leite de amêndoas, o óleo vegetal e o suco de limão, mexendo até formar uma massa homogênea. Incorpore as frutas secas e as nozes. Por último, misture delicadamente o fermento. Despeje a massa em uma forma untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos. Espere esfriar antes de desenformar. Polvilhe o açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.

Brownie de chocolate vegano (Imagem: Lynne Ann Mitchell | Shutterstock)

Brownie de chocolate vegano

Ingredientes

200 g de chocolate 70% cacau sem leite

70% cacau sem leite 100 ml de óleo de girassol

230 g de açúcar demerara

20 g de cacau em pó

240 g de farinha de trigo

100 ml de leite de amêndoas

1 pitada de sal

150 g de chocolate 70% cacau em gotas e sem leite

Nozes picadas a gosto

5 g de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, derreta o chocolate no micro-ondas por 30 segundos. No mesmo recipiente, adicione o óleo e o açúcar e misture até ficar homogêneo. Aos poucos, acrescente o cacau em pó e a farinha de trigo e mexa até ficar homogêneo. Coloque o leite e misture novamente. Depois, junte o sal, as gotas de chocolate, as nozes e o fermento. Misture bem até que a massa fique encorpada. Transfira a mistura para uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Logo após, reduza a temperatura para 160 °C e asse por mais 15 minutos, ou até que a massa esteja cozida. Deixe esfriar antes de servir.

Cookie vegano de aveia com uva-passa

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos

3/4 de xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/4 de xícara de chá de açúcar demerara

1/3 de xícara de chá de óleo de coco

1/4 de xícara de chá de leite de aveia

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de chá de canela em pó

em pó 1/2 colher de chá de fermento químico

1 pitada de sal

1/2 xícara de chá de uva-passa

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a aveia, a farinha de trigo, os açúcares, a canela e o sal. Acrescente o óleo de coco, o leite de aveia e a baunilha, misturando até formar uma massa homogênea. Incorpore a uva-passa e, por último, o fermento. Modele os cookies com uma colher e disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre eles. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 a 20 minutos, até dourarem levemente. Retire do forno e deixe esfriar para ficarem mais firmes. Sirva em seguida.