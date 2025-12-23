8 sobremesas sem lactose para o Natal

O Natal é uma época de celebração e união, e garantir que todos possam desfrutar das delícias culinárias é uma maneira calorosa de acolher as diferentes necessidades alimentares. Com a crescente conscientização sobre intolerâncias alimentares, a busca por opções mais inclusivas, como sobremesas sem lactose, é uma ótima prática. Por isso, confira 8 receitas deliciosas de sobremesas sem lactose para incluir na ceia natalina!
Musse de chocolate
Ingredientes
- 200 g de chocolate meio-amargo sem leite
- 390 g de leite de coco resfriado
- 2 colheres de sopa de açúcar de coco
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- Raspas de chocolate para decorar
Modo de preparo
Em uma panela, em fogo médio, derreta o chocolate em banho-maria. Após, bata o leite de coco gelado no liquidificador até obter uma consistência cremosa. Depois, adicione o chocolate derretido, o açúcar de coco e o extrato de baunilha e bata até obter uma mistura homogênea. Após, transfira para taças individuais e leve à geladeira por no mínimo 4 horas. Sirva em seguida com as raspas de chocolate.
Torta de limão
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá margarina vegetal
- 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
- 2 colheres de sopa de água gelada
Recheio
- 330 g de leite condensado zero lactose
- Suco de 4 limões
- Raspas de limão para decorar
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, a margarina, o açúcar e a água gelada até formar uma massa homogênea. Forre com a massa o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos, ou até dourar levemente. Reserve para esfriar.
Recheio
Em um recipiente, misture o leite condensado com o suco de limão até obter um creme consistente. Logo após, despeje o creme sobre a massa pré-assada. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Decore com raspas de limão. Sirva em seguida.
Crumble de morango
Ingredientes
Recheio
- 500 g de morango cortado ao meio
- 2 colheres de sopa de açúcar demerara
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de sopa de amido de milho
Crumble
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de açúcar demerara
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1/2 colher de chá de canela em pó
- 1 pitada de sal
Modo de preparo
Recheio
Em uma tigela, misture o morango, o açúcar, o suco de limão e o amido de milho. Coloque essa mistura em um refratário ou em tigelinhas individuais que possam ir ao forno.
Crumble
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar, a canela e o sal. Adicione o óleo de coco. Use as pontas dos dedos para misturar até formar uma farofa úmida e com pedaços irregulares. Espalhe a farofa sobre o morango no refratário, cobrindo toda a superfície, mas sem pressionar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25-30 minutos, ou até que a farofa esteja dourada e o morango borbulhando nas laterais. Sirva em seguida.
Sorvete de banana com cacau
Ingredientes
- 4 bananas maduras descascadas, cortadas em rodelas e congeladas
- 2 colheres de sopa de cacau em pó
- 1 xícara de chá de leite de coco
- 1 banana cortada em rodelas para finalizar
Modo de preparo
Em um processador, coloque as bananas congeladas, o cacau em pó e leite de coco e bata até obter uma mistura homogênea. Logo após, transfira a massa para um recipiente e leve ao freezer por 2 horas. Sirva com as rodelas de banana.
Creme com frutas tropicais
Ingredientes
- 390 g de leite de coco
- 1/2 xícara de chá de leite de amêndoas
- 1/4 de xícara de chá de amido de milho
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 manga descascada e cortada em cubos
- 2 kiwis descascados e cortados em fatias
- 1/4 de abacaxi descascado e cortado em cubos
Modo de preparo
Em uma panela, misture o leite de coco, o leite de amêndoas, o amido de milho e o açúcar. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Em um refratário, intercale camadas de creme e frutas, finalizando com o creme. Leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.
Bolo de maracujá
Ingredientes
Massa
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
- 1/2 xícara de chá de suco de maracujá concentrado
- 1/2 xícara de chá de água morna
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo vegetal para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
- Polpa de 1 maracujá
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de sopa de amido de milho dissolvido em 2 colheres de sopa de água
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, bata os ovos e o açúcar até formar uma mistura clara e cremosa. Adicione o óleo, o suco de maracujá e a água morna, misturando bem. Aos poucos, incorpore a farinha de trigo peneirada e misture delicadamente até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento e misture suavemente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30-35 minutos, ou até que, ao espetar um palito no centro, ele saia limpo. Retire do forno e deixe esfriar antes de desenformar.
Cobertura
Em uma panela pequena, misture a polpa do maracujá, o açúcar e o amido de milho dissolvido. Leve ao fogo baixo, mexendo constantemente, até engrossar ligeiramente. Espalhe a cobertura sobre o bolo. Sirva em seguida.
Manjar de coco com calda de ameixa
Ingredientes
Manjar
- 1 l de leite de coco
- 100 g de coco ralado
- 5 colheres de sopa de amido de milho
- 2 colheres de sopa de leite de coco para dissolver o amido de milho
- Óleo de coco para untar
Calda
- 200 g de ameixa preta seca sem caroço
- 1 xícara de chá de açúcar
- 2 xícaras de chá de água
- 1 canela em pau
Modo de preparo
Manjar
Em uma panela, misture o leite de coco, o coco ralado e o amido de milho dissolvido no leite de coco. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar e formar um creme liso. Quando começar a soltar do fundo da panela, desligue o fogo. Despeje em uma forma de furo no meio untada com óleo de coco. Deixe esfriar e leve à geladeira por pelo menos 4 horas, ou até ficar bem firme.
Calda
Em uma panela, coloque a ameixa, a água, o açúcar e a canela. Cozinhe em fogo médio até a calda engrossar levemente e a ameixa ficar bem hidratada, de 15 a 20 minutos. Deixe esfriar e leve à geladeira. Desenforme o manjar com cuidado em um prato. Regue com a calda de ameixa no centro e nas laterais. Sirva em seguida.
Bombom aberto de uva
Ingredientes
Camada branca
- 1 xícara de chá de leite de coco
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 4 colheres de sopa de amido de milho
- 1 colher de chá de essência de baunilha
Montagem
- 2 xícaras de chá de uva verde sem semente
- 200 g de chocolate meio-amargo sem leite picado
Modo de preparo
Camada branca
Em uma panela, coloque o leite de coco, o açúcar e o amido de milho e misture até dissolver bem. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar e ficar um creme espesso. Desligue o fogo, adicione a essência de baunilha e misture. Transfira o creme para um recipiente, cubra com plástico-filme e aguarde esfriar.
Montagem
Em uma tigela, coloque o chocolate meio-amargo. Derreta em banho-maria ou no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo até ficar liso. Em taças ou potinhos, faça uma camada de creme, uma camada de uva e finalize com o chocolate derretido cobrindo as uvas. Leve à geladeira por 2 horas e sirva em seguida.