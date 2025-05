8 sobremesas incríveis e fáceis com manga

A manga é uma fruta tropical apreciada por sua doçura e suculência, que a torna uma escolha popular para diversas receitas de sobremesas. Além de seu sabor marcante, ela possui uma textura macia e uma cor vibrante, que adiciona um toque visual atraente aos pratos. Ainda, sua versatilidade permite que seja utilizada em diversos preparos.

A seguir, confira 8 receitas práticas e irresistíveis que aproveitam ao máximo o sabor da manga!

Éclair com creme de manga

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de manteiga

1 pitada de sal

1 colher de sopa de açúcar

1 xícara de chá de farinha de trigo

4 ovos

Recheio

1 manga descascada e picada

1/2 xícara de chá de leite

2 gemas de ovo

2 colheres de sopa de amido de milho

1/4 de xícara de chá de açúcar

1/2 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de sopa de manteiga

Cobertura

150 g de chocolate branco

Corante alimentício amarelo

Xerém de castanha-de-caju para decorar

Modo de preparo

Massa

Em uma panela, coloque a água, a manteiga, o sal e o açúcar e leve ao fogo médio até ferver. Adicione a farinha de trigo e mexa até a massa desgrudar do fundo da panela. Retire do fogo, espere amornar e acrescente os ovos um a um, misturando bem até obter uma massa lisa e brilhante. Coloque em um saco de confeitar com bico liso e molde bastões sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficarem dourados e secos. Retire do forno e reserve.

Recheio

Em um liquidificador, coloque a manga e o leite e bata até ficar homogêneo. Coe e disponha em uma panela. Adicione as gemas, o amido de milho e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até engrossar. Desligue o fogo, junte a essência de baunilha e a manteiga, misture e deixe esfriar. Após, faça um furo na base dos éclairs e recheie com o creme usando um saco de confeitar. Reserve.

Cobertura

Em banho-maria, derreta o chocolate branco. Adicione o corante amarelo e misture. Mergulhe o topo dos éclairs no chocolate e finalize decorando com o xerém de castanha-de-caju. Leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.

Sorvete de manga

Ingredientes

3 mangas descascadas e picadas

descascadas e picadas 395 g de leite condensado

300 g de creme de leite

Suco de 1 limão

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as mangas e bata até obter um purê. Adicione o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão e bata até ficar homogêneo. Despeje a mistura em um recipiente com tampa e leve ao congelador por pelo menos 4 horas. Depois, coloque no liquidificador e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida, decorado com folhas de hortelã.

Crepe de manga

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 ovos

1 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de manteiga derretida

2 mangas descascadas e picadas

1 colher de sopa de açúcar

Suco de 1 laranja

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, os ovos, o leite e a manteiga e misture até obter uma massa homogênea. Leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Despeje uma concha da massa sobre ela e espalhe para formar um crepe fino. Cozinhe cada lado por 1 minuto. Repita o processo com o resto da massa e reserve. Em uma panela, coloque as mangas, o açúcar e o suco de laranja. Leve ao fogo médio e cozinhe até as mangas ficarem macias. Recheie os crepes com a mistura e enrole. Sirva em seguida.

Torta de manga (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Torta de manga

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada em cubos

1 ovo

2 colheres de sopa de açúcar

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de água gelada

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

2 mangas descascadas e picadas

395 g de leite condensado

100 g de creme de leite

Suco de 1/2 limão

10 g de gelatina incolor sem sabor e hidratada conforme a embalagem

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar e o sal e misture. Adicione a manteiga e mexa com as pontas dos dedos até obter uma farofa. Junte o ovo e, se necessário, a água gelada até formar uma massa lisa. Embrulhe com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, com a ajuda de um rolo, abra a massa e disponha em uma assadeira de fundo removível untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Fure o fundo com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar.

Recheio

Em um liquidificador, coloque as mangas, o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão e bata até ficar homogêneo. Acrescente a gelatina e bata para misturar. Despeje a mistura sobre a massa e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.

Salada de frutas

Ingredientes

2 mangas descascadas e cortadas em cubos

6 morangos fatiados

2 kiwis descascados e cortadas em meia-lua

1 laranja descascada e cortada em gomos

1 cacho de uva

1 punhado de mirtilo

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em um recipiente grande, coloque as frutas e misture. Adicione o suco de limão e o mel e mexa delicadamente para incorporar. Leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir.

Gelatina cremosa de manga (Imagem: Rawl_G | Shutterstock)

Gelatina cremosa de manga

Ingredientes

2 mangas descascadas e picadas

395 g de leite condensado

300 g de creme de leite

48 g de gelatina incolor e sem sabor

incolor e sem sabor 1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a gelatina, cubra com água e misture. Leve ao micro-ondas por 15 segundos para dissolver. Reserve. Em um liquidificador, coloque as mangas e bata até formar um purê. Adicione o leite condensado, o creme de leite e a gelatina dissolvida e bata até ficar homogêneo. Despeje a mistura em taças individuais e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.

Pavê de manga

Ingredientes

2 mangas descascadas e cortadas em cubos

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de suco de laranja

170 g de biscoito maisena

Chantili para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque leite condensado, o creme de leite e o suco de laranja e bata até ficar homogêneo. Após, em um refratário, faça camadas alternadas de biscoito de maisena, cubos de manga e creme. Repita as camadas até acabarem os ingredientes, finalizando com o creme. Cubra com chantili e leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida.

Creme de manga com iogurte

Ingredientes

2 mangas descascadas e picadas

340 g de iogurte natural

3 colheres de sopa de mel

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as mangas e bata até formar um purê. Adicione o iogurte, o mel e o suco de limão e bata até ficar homogêneo. Após, distribua o creme em taças individuais e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.