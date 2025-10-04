Em 04 de outubro é celebrado nacionalmente o Dia de São Francisco de Assis, também conhecido como o santo dos pobres e padroeiro dos animais e do meio ambiente. Homenageado entre os fiéis da Igreja Católica por servir a Cristo com humildade e obediência, ele, segundo a história, tornou-se popular por renunciar aos seus bens em prol dos mais necessitados.

No entanto, seu pai, indignado com a decisão, exigiu que o filho lhe devolvesse tudo, levando-o perante o bispo para que fosse julgado. Ele, então, entregou tudo até ficar nu, pois estava ciente da sentença de Cristo: “E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna”, (Mateus 19:29). Após o bispo não o acolher, proferiu alegremente: “Sou o arauto do Grande Rei, Jesus Cristo”, entregando-se ao serviço dos leprosos e à reconstrução da capela de São Damião.

Abaixo, confira 8 simpatias e orações para o Dia de São Francisco de Assis!

1. Simpatia para afastar o mau-olhado dos animais

Materiais

1 fita vermelha

1 vela branca

1 pires

Modo de fazer

No Dia de São Francisco de Assis, amarre a fita vermelha sobre o pescoço do seu bichinho, com cuidado para não apertar. Enquanto faz isso, reze uma Salve-Rainha, dedicando ao santo. Depois, em um pires, acenda uma vela branca e deixe queimar por inteiro. Após um mês, descarte a vela e a fita vermelha.

2. Simpatia para proteger a casa

Materiais

1 vela branca

1 pires

1 copo

Água

Sal

Modo de fazer

Quando estiver sozinho em casa, acenda a vela sobre o pires, ajoelhe-se e repita por três vezes “São Francisco tem dois corações, um dele e outro de São Romão”. Espere a vela queimar e faça uma oração focando toda a sua fé ao santo. Depois, coloque a água e o sal no copo, tampe e deixe atrás da porta principal da casa por 7 dias. Passado esse tempo, descarte a vela e a água.

Acender velas brancas em oração a São Francisco de Assis ajuda a afastar as aflições no amor (Imagem: Daria Minaeva | Shutterstock)

3. Simpatia para afastar aflições no amor

Materiais

1 vela branca

1 pires

Modo de fazer

Essa simpatia só pode ser feita no dia 4 de outubro. Nesta data, reze: “Ó glorioso São Francisco, santo da simplicidade, da alegria e do amor, que no céu contemplai as infinitas perfeições de Deus, lançai sobre nós um olhar cheio de benignidade e socorrei-nos eficazmente nas nossas necessidades espirituais e temporais”. Depois, acenda a vela branca sobre o pires para o santo e, enquanto ela queima, reze dois Pais-Nossos, mentalizando o fim de sua aflição.

4. Simpatia para acabar com o consumismo

Materiais

Moedas

Modo de fazer

Antes de fazer uma compra, dedique a seguinte oração a São Francisco de Assis, pedindo para que ele faça você gastar somente o necessário:

Senhor, fazei de mim um instrumento da Vossa paz.

Onde houver ódio, que eu leve o amor.

Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.

Onde houver discórdia, que eu leve a união.

Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.

Onde houver erro, que eu leve a verdade.

Onde houver desespero, que eu leve a esperança.

Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.

Onde houver trevas, que eu leve a luz.

Ó Mestre, fazei que eu procure mais:

consolar, que ser consolado;

compreender, que ser compreendido;

amar, que ser amado.

Pois é dando que se recebe.

É perdoando que se é perdoado.

E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém!

No fim da compra, guarde algumas moedas do troco e ofereça a uma pessoa necessitada.

5. Oração para a cura de um animal

Senhor, que neste momento tua bênção chegue até (diga o nome do animal) e, como um milagre, ajude-o a curá-lo. Porque Senhor, Tua sabedoria é divina e Teu poder de cura é grandioso. Sei também, Senhor, que tu colocaste no mundo os animais para nos ensinar coisas sublimes, como amor incondicional e, por este amor, que peço por essa criaturinha de quatro patas que está enfermo, se reabilitar e que tenha menos dores com a Tua ajuda, pela Tua graça!

Estou com o coração apertado porque nada posso fazer, mas confio na Tua força bendita! Senhor, em Ti confio e entrego (diga o nome do animal) nas Tuas mãos curadoras e divinas. Neste momento, Senhor, elevo meu pensamento para pedir também para os médicos de cura da espiritualidade maior trabalhar e ajudar na nossa batalha, eliminando as enfermidades e o sofrimento deste animal. Senhor, que a partir desta oração a cura se faça presente e que (diga o nome do animal) obtenha saúde e paz. Amém.

Ore a São Francisco para encontrar um animal perdido (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

6. Oração para encontrar um animal

São Francisco misericordioso, peço ajuda para encontrar este animal (diga o nome do animal). Com a plenitude de tua compaixão, não permita que ele seja cruelmente tratado nem que permaneça em cativeiro.

Peço ajuda a São Francisco, padroeiro dos animais, que me ajude a encontrá-lo em qualquer lugar da terra. Em nome de São Francisco, que está presente em toda parte, guia-me com teus olhos, para que possa encontrá-lo. Cuide para que (diga o nome do animal) esteja a salvo! Que assim seja. Amém.

7. Oração para pedir a intercessão de São Francisco

Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus, lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai e Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão, vós que sempre fostes tão amigo d’Ele. E inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. São Francisco de Assis, rogai por nós! Amém!

8. Oração de João Paulo II a São Francisco

Ó São Francisco, estigmatizado do Monte Alverne, o mundo tem saudades de ti como imagem de Jesus crucificado. Tem necessidade do teu coração aberto para Deus e para o homem, dos teus pés descalços e feridos, das tuas mãos traspassadas e implorantes.

Tem saudades da tua voz fraca, mas forte pelo poder do Evangelho. Ajuda Francisco, os homens de hoje a reconhecerem o mal do pecado e a procurarem a sua purificação na penitência. Ajuda-os a libertarem-se das próprias estruturas do pecado, que oprimem a sociedade de hoje.

Reaviva na consciência dos governantes a urgência da paz nas nações e entre os povos. Infunde nos jovens o teu vigor de vida, capaz de contrastar as insídias das múltiplas culturas da morte. Aos ofendidos por toda espécie de maldade, comunica, Francisco, a tua alegria de saber perdoar. A todos os crucificados pelo sofrimento, pela fome e pela guerra, reabre as portas da esperança. Amém!