8 simpatias e orações para o Dia de São Cosme e Damião

Em 26 e 27 de setembro é celebrado o Dia de São Cosme e Damião, santos padroeiros dos cirurgiões, médicos, farmacêuticos e crianças. Cultuados em diferentes crenças no Brasil, como no catolicismo e nas religiões de matriz africana, os irmãos gêmeos ficaram conhecidos na história por operarem milagres e são homenageados por sua dedicação a Cristo e ao ofício da medicina.

Segundo a crença, o trabalho como médico de Cosme e Damião ficou bastante conhecido porque, supostamente, eles curavam pessoas operando milagres, como a cura de paralíticos e de cegos. Eles faziam isso sem cobrar nada e totalmente voluntário, convertendo muitos ao cristianismo.

Perseguição aos santos

Por viverem em uma época difícil para os cristãos e atribuírem todos os milagres a Jesus, Cosme e Damião foram perseguidos por Lísias, governador da Cilícia (antiga região na costa sul da Ásia Menor), que autorizou a prisão deles e os condenou à morte.

Conforme a crença, eles teriam sido lançados ao mar para se afogarem, mas sobreviveram, então, foram colocados em uma fogueira, mas não se queimaram. Não satisfeitos, os torturadores teriam crucificado, apedrejado e alvejado com flechas os corpos dos gêmeos, mas, ainda assim, eles sobreviveram. Por fim, Cosme e Damião teriam sido decapitados e enterrados em Círio, na Síria.

Cosme e Damião nas religiões de matriz africana

No Brasil, a devoção a São Cosme e Damião passou por um sincretismo religioso (prática religiosa que provém da fusão de outras). Por isso, os santos são cultuados também pelas religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, em que são associados às divindades Ibeji, orixás gêmeos filhos de Xangô e Iansã.

Outra característica das religiões é que, diferentemente do catolicismo, o dia aos santos é celebrado em 27 de setembro, como era antes do Calendário Romano, em 1969. Além disso, por serem vistos como os protetores das crianças, é comum neste dia distribuírem doces nos templos para os pequenos.

Simpatias para São Cosme e Damião incluem doces para os santos (Imagem: Soslan B | Shutterstock)

Simpatias e orações para São Cosme e Damião

A seguir, aprenda simpatias e orações para fazer a São Cosme e Damião e atrair o que deseja!

1. Simpatia para acalmar as crianças

Materiais

1 imagem de São Cosme e Damião

1 papel branco

1 lápis

7 bombons de chocolate sem o papel

1 pratinho de louça branco

21 velas coloridas, exceto preto e vermelho

Modo de fazer

Escolha um local da casa em que colocará a simpatia. Então, acenda uma vela ao lado da imagem. Depois, escreva o nome da criança no papel sete vezes, coloque no prato e disponha os bombons sobre ele. Ofereça a São Cosme e Damião e coloque o prato aos pés da imagem, reforçando o seu pedido para que a criança se acalme e fique tranquila. Deixe a simpatia no mesmo lugar por 21 dias, sempre acendendo uma nova vela. Terminado os 21 dias, pegue o prato com os bombons e deixe-o ao pé de uma árvore florida.

2. Simpatia para atrair novos relacionamentos amorosos

Materiais

1 vela rosa

1 lápis

1 papel branco

Mel

Modo de fazer

Acenda a vela para São Cosme e Damião. No papel, escreva que você quer um relacionamento amoroso, sem colocar o nome de ninguém e apenas focando o amor. Dobre e coloque-o com a vela acesa. Jogue mel sobre o papel e faça uma oração pedindo para os santos um novo amor. Deixe a vela queimar até o fim, tomando cuidado para não queimar o papel. Depois, descarte normalmente o papel.

3. Simpatia para curar doenças

Materiais

1 bolo

2 refrigerantes

1 vela rosa

1 vela azul

Modo de fazer

Para pedir a São Cosme e Damião pela cura de doenças, basta fazer um bolo, focando toda a sua fé no desejo enquanto prepara o doce. Depois, entregue aos santos em uma praça ou jardim com os refrigerantes e as velas acesas — com cuidado para não causar incêndios. Ofereça tudo a Cosme e Damião, pedindo pela cura da enfermidade, e depois siga sem olhar para trás.

Simpatia a São Cosme e Damião pode ser feita para não faltar dinheiro em casa (Imagem: Singkham | Shutterstock)

4. Simpatia para não faltar dinheiro

Materiais

2 moedas

2 balas

Modo de fazer

Coloque as moedas e as balas debaixo de uma árvore, em um parque, e ofereça-as aos santos. Faça um pedido com fé e amor no coração, e reze uma Ave-Maria.

5. Simpatia para ter boa saúde e boas energias

Materiais

Doces variados

Modo de fazer

No dia de São Cosme e Damião, coloque doces como oferenda aos santos em algum lugar especial da casa e decore o seu lar como um lugar que receberá crianças. Depois, ore para os santos e peça boas energias.

6. Simpatia para proteger a casa

Materiais

1 chupeta rosa

1 chupeta azul

1 vela rosa

1 vela azul

Modo de fazer

Coloque as chupetas perto das velas. Acenda as velas e as deixe queimar até o fim, pedindo a Cosme e Damião que consagrem as chupetas para que elas atraiam sorte, proteção e prosperidade durante todo o ano.

Orações a São Cosme e Damião rogam por proteção às crianças (Imagem: Christin Lola | Shutterstock)

7. Oração pela intercessão de São Cosme e Damião

São Cosme e Damião, que, por amor a Deus e ao próximo, vos dedicastes à cura do corpo e da alma de vossos semelhantes. Abençoai os médicos e farmacêuticos, medicai o meu corpo na doença e fortalecei a minha alma contra a superstição e todas as práticas do mal.

Que vossa inocência e simplicidade acompanhem e protejam todas as nossas crianças. Que a alegria da consciência tranquila, que sempre vos acompanhou, repouse também em meu coração. Que vossa proteção, São Cosme e Damião, conserve meu coração simples e sincero.

Senhor nosso Deus, que dissipais as trevas da ignorância com a luz de Cristo, Vossa Palavra, fortalecei a fé em nossos corações, para que nenhuma tentação apague a chama acesa por Vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

São Cosme e São Damião, rogai por nós!

8. Oração a São Cosme e Damião por uma graça

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cosme e Damião, assim como o galho lascou e preso ficou, Jesus Cristo deu todos os poderes, assim quero alcançar (faça o pedido) com os poderes de Deus e da Virgem Maria, rainha do céu, da terra e do mar. Amém.