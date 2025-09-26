A culinária mineira é conhecida por seus sabores irresistíveis e diversificados. Nesse sentido, quem já visitou Minas Gerais, sabe bem que não dá para reunir os familiares e amigos sem ter uma mesa farta com as comidas típicas da região. Inclusive, algumas receitas podem ser adaptadas para a versão sem glúten, tornando-as seguras para pessoas celíacas ou intolerantes.
Abaixo, confira 8 receitas sem glúten da culinária mineira!
Queijadinha sem glúten
Ingredientes
- 200 g de coco ralado fresco
- 200 g de queijo parmesão
- 395 g de leite condensado
- 2 ovos
- 1 colher de sopa de manteiga sem sal derretida
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o coco ralado, o queijo parmesão e o leite condensado. Acrescente os ovos levemente batidos e a manteiga derretida. Misture bem até formar uma massa úmida e homogênea. Distribua em forminhas de papel colocadas dentro de formas de cupcake para dar firmeza. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até que fiquem douradinhas por cima. Retire, deixe esfriar e desenforme. Sirva em seguida.
Bolo de fubá com goiabada sem glúten
Ingredientes
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
- 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1/2 xícara de chá de fubá
- 1/4 de xícara de chá de água
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1/2 xícara de chá de goiabada cortada em cubos
- Óleo de coco para untar
- Fubá para polvilhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os ovos, o açúcar e o óleo de coco e mexa até obter uma textura cremosa. Acrescente a farinha de amêndoas, o fubá e a água e misture até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Unte uma assadeira com manteiga e polvilhe com o fubá, despeje a massa e distribua os cubos de goiabada sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Tutu de feijão sem glúten
Ingredientes
- 2 xícaras de feijão cozido com o caldo
- 1/2 xícara de chá de farinha de mandioca
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 100 g de bacon cortado em cubos
- 100 g de linguiça calabresa cortada em rodelas
- 2 colheres de sopa de manteiga
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cheiro-verde picado para finalizar
Modo de preparo
Bata o feijão no liquidificador com o caldo até formar um creme homogêneo. Em uma panela grande, aqueça a manteiga em fogo baixo e doure o bacon até soltar a gordura. Adicione a linguiça e frite até dourar. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione o feijão batido ao refogado e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Aos poucos, adicione a farinha de mandioca, mexendo sempre para evitar grumos, até obter a consistência desejada. Volte o bacon e a linguiça para a panela, misture bem e cozinhe por mais 2-3 minutos. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.
Pão de queijo sem glúten
Ingredientes
- 250 g de polvilho azedo
- 300 g de requeijão
- 100 g de queijo parmesão ralado
- Sal a gosto
- Farinha de arroz para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o sal, e misture até obter uma massa homogênea. Adicione o sal e mexa para incorporar. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de arroz, disponha a massa e sove bem. Deixe descansar por 10 minutos. Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
Farofa com linguiça calabresa sem glúten
Ingredientes
- 1 linguiça calabresa cortada em rodelas
- 1/2 cebola descascada e cortada em fatias
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- 2 xícaras de chá de farinha de mandioca em flocos
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 colher de chá de azeite
- 3 ovos
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte os ovos e a linguiça calabresa e frite bem, mexendo sempre. Acrescente a farinha de mandioca e cozinhe até a farofa ficar levemente dourada. Tempere com sal, regue com o azeite e misture bem. Finalize polvilhando com o cheiro-verde e sirva em seguida.
Bolinho de mandioca sem glúten
Ingredientes
- 500 g de mandioca cozida e amassada
- 100 g de queijo muçarela ralado
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de farinha de mandioca
- Sal a gosto
- Óleo para fritar
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a mandioca amassada com o queijo, o ovo, a farinha de mandioca e o sal. Mexa até obter uma massa uniforme e fácil de modelar. Se necessário, ajuste a consistência com mais farinha. Com as mãos levemente untadas com manteiga, faça bolinhas ou molde no formato que preferir. Aqueça o óleo, em fogo médio, em uma panela funda. Frite os bolinhos até ficarem dourados e crocantes. Escorra em papel-toalha para remover o excesso de óleo. Sirva em seguida.
Sequilho sem glúten
Ingredientes
- 500 g de amido de milho
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 pitada de sal
- 2 ovos
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 395 g de leite condensado
- Manteiga para untar
- Amido de milho para polvilhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o amido de milho, a manteiga, o sal, os ovos, o fermento químico e o leite condensado e mexa até obter uma massa homogênea. Após, polvilhe uma superfície lisa com amido de milho, disponha a massa sobre ela e sove bem. Depois, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha, achate com as mãos e finalize pressionando a superfície com um garfo. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com manteiga e polvilhada com amido de milho. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Broa de fubá sem glúten
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de fubá
- 1 xícara de chá de polvilho doce
- 1 xícara de chá de açúcar
- 2 ovos
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Açúcar cristal para polvilhar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o fubá, o polvilho, o açúcar e o sal. Acrescente os ovos, a manteiga e o leite, mexendo até formar uma massa úmida e modelável. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente. Modele com as mãos bolinhas com a massa, passe no açúcar cristal e coloque em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, até que as broas fiquem levemente douradas. Retire, deixe esfriar um pouco e sirva em seguida.