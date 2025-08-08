O colesterol, um tipo de substância gordurosa (lipídio) presente em todas as células do corpo humano, desempenha funções essenciais, como a produção de hormônios (estrogênio, testosterona e cortisol), de vitamina D e a formação da membrana celular. No entanto, quando há uma alta concentração dele no organismo, é possível que se acumule nas paredes das artérias e contribua para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

Para evitar que isso aconteça, é fundamental manter uma rotina e dieta equilibrada. Pensando nisso, separamos 8 receitas saudáveis para quem tem colesterol alto. Confira!

Guacamole

Ingredientes

1 abacate

Suco de 1 limão

1 cebola descascada e picada

2 tomates sem sementes e picados

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e cortada em rodelas para finalizar

1 jalapeño cortado em rodelas para finalizar

1/2 maço de coentro picado

1/2 limão cortado em rodelas para finalizar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Retire a casca e o caroço do abacate, coloque a polpa em uma tigela e amasse levemente com um garfo, deixando apenas alguns pedaços. Acrescente os demais ingredientes e misture delicadamente. Finalize com as rodelas de pimenta dedo-de-moça, jalapeño e limão. Sirva em seguida.

Salada de quinoa com legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

cozida 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 xícara de chá de pepino cortado em cubos

1/2 xícara de chá de cenoura ralada

1/4 de xícara de chá salsinha picada

Suco de 1 limão

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a quinoa cozida, o tomate-cereja, o pepino, a cenoura e a salsinha. Tempere com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Mexa para incorporar e sirva em seguida.

Hambúrguer de grão-de-bico e quinoa

Ingredientes

1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1/2 xícara de chá de quinoa cozida

1/2 cebola-roxa descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1/4 de xícara de chá de coentro picado

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica doce

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de farinha de linhaça

1/4 de xícara de chá de farinha de rosca

Modo de preparo

Em um processador de alimentos, coloque o grão-de-bico, a quinoa, a cebola-roxa, o alho, o coentro, o cominho, a páprica doce, o sal e a pimenta-do-reino. Processe até obter uma mistura homogênea, mas ainda com alguns pedaços visíveis. Transfira para uma tigela e adicione as farinhas. Mexa até obter uma massa modelável. Após, divida em quatro partes iguais e molde em formato de hambúrguer. Aqueça uma frigideira em fogo médio com um fio de azeite de oliva e grelhe os hambúrgueres por 5 minutos de cada lado. Sirva em seguida.

Cookie de banana e aveia (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Cookie de banana e aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de banana-nanica amassada

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 xícara de chá de aveia em flocos finos

1 colher de sopa de óleo de coco

Canela em pó a gosto

1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará picada

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a aveia em flocos, o óleo de coco, a banana-nanica, o fermento químico, a canela e a castanha-do-pará e misture até obter uma massa uniforme. Coloque porções da massa em uma assadeira untada com óleo de coco e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno e remova os cookies da assadeira com cuidado. Sirva em seguida.

Salmão assado com legumes

Ingredientes

2 filés de salmão

1 abobrinha cortada em rodelas finas

1 cenoura descascada e cortada em rodelas finas

1 cebola-roxa descascada e cortada em fatias finas

2 dentes de alho descascados e picados

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de salmão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma assadeira, coloque a abobrinha, a cenoura, a cebola-roxa e o alho. Regue com azeite de oliva e misture. Coloque os filés de salmão sobre os legumes e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

Panqueca de espinafre (Imagem: Stanislav71 | Shutterstock)

Panqueca de espinafre

Ingredientes

250 ml de água

60 g de folhas de espinafre

110 g de farinha de grão-de-bico

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, unte com um fio de azeite de oliva e despeje uma concha da massa. Cozinhe até a panqueca soltar do fundo, vire e doure o outro lado. Repita o processo até acabar a massa e sirva em seguida.

Arroz integral com brócolis e cenoura

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz integral

2 xícaras de chá de água quente

1/2 xícara de chá de floretes de brócolis picados

picados 1/2 cenoura descascada e ralada

1 dente de alho descascado e amassado

Azeite de oliva e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o alho e doure. Acrescente o arroz e mexa por 1 minuto. Cubra com água quente e coloque sal. Reduza o fogo e cozinhe até a água secar. Quando o arroz estiver pronto, junte a cenoura e os floretes de brócolis e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Tabule de couve-flor

Ingredientes

1 xícara de chá de floretes de couve-flor

1 tomate picado e sem sementes

1/4 de cebola descascada e picada

Sal, suco de limão, azeite de oliva, salsinha e hortelã picadas a gosto

Modo de preparo

No processador de alimentos, bata os floretes de couve-flor por 1 minuto. Transfira para um recipiente e adicione o tomate e a cebola. Mexa para incorporar e tempere com sal, suco de limão e azeite de oliva. Finalize com a salsinha e a hortelã e sirva em seguida.