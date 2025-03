8 receitas ricas em proteínas para aumentar a massa muscular

A proteína é um nutriente muito conhecido por quem pratica atividade física. Responsável por manter a integridade das células, essa substância tem um papel essencial na produção de anticorpos, na memória e na concentração. Mas, além disso, o que desperta mesmo o interesse dos frequentadores de academia são os seus benefícios na manutenção e reparação muscular.

Por isso, confira 8 receitas deliciosas e ricas em proteínas para você inserir no seu dia a dia!

Salmão assado

Ingredientes

600 g de filé de salmão

1/4 de xícara de chá de vinho branco seco

Suco de 1 limão

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, azeite de oliva, gengibre ralado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o salmão e tempere com vinho branco, suco de limão, alho, azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino e gengibre. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, transfira os filés para uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Dica: sirva o salmão com salada.

Pão de batata-doce com ricota

Ingredientes

300 g de batata-doce descascada, cozida e amassada

300 g de ricota picada

1/2 xícara de chá de polvilho doce

1/2 xícara de chá de polvilho azedo

1/2 colher de chá de cúrcuma em pó

1 colher de sopa de sementes de chia

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a batata-doce, os polvilhos, a cúrcuma, as sementes de chia, o azeite de oliva e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, pegue um pouco de massa com uma colher, achate com as mãos e recheie com a ricota. Modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Frango com vegetais

Ingredientes

1 peito de frango cortado em cubos

1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de vagem picada

1 xícara de chá de floretes de brócolis

1 cenoura descascada e picada

1 colher de sopa de alho-poró picado

Sal, azeite de oliva, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos. Após, em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o frango e refogue até dourar. Junte a vagem, os floretes de brócolis e a cenoura e refogue até os legumes ficarem macios. Por último, coloque o alho-poró e refogue até murchar. Desligue o fogo, salpique com a salsa e sirva em seguida.

Cookie de nozes com uva-passa (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

Cookie de nozes com uva-passa

Ingredientes

250 g de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de manteiga de cacau

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 ovo

2 colheres de sopa de xilitol

3 colheres de sopa de nozes trituradas

1 xícara de chá de uva-passa

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga de cacau e o óleo de coco e leve ao fogo médio até derreter. Desligue o fogo, adicione a farinha de trigo integral, o ovo, o xilitol, as nozes e a uva-passa e mexa até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e pressione com as mãos para formar um biscoito. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com óleo de coco. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Abobrinha cremosa com ovo

Ingredientes

2 abobrinhas descascadas e picadas

descascadas e picadas 2 ovos

1/4 de xícara de chá de leite de soja

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as abobrinhas e refogue até ficarem macias. Enquanto isso, em um recipiente, coloque os ovos e o leite de soja e bata com a ajuda de um garfo. Despeje na panela com as abobrinhas e mexa até os ovos cozinharem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Cupcake de cenoura com whey protein (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Cupcake de cenoura com whey protein

Ingredientes

100 g de cenoura descascada e cortada em rodelas

60 ml de água

1 colher de chá de fermento químico em pó

2 ovos

30 ml de óleo de coco

30 g de farinha de arroz

60 g de farinha de aveia

1 scoop de whey protein sabor doce de leite

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a cenoura, a água, os ovos e o óleo de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione o whey protein, a farinha de arroz e aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Distribua a massa em forminhas para cupcake e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Pizza integral com frango

Ingredientes

4 fatias de pão de forma integral

50 g de queijo minas picado

minas picado 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

200 g de peito de frango cozido e desfiado

1 xícara de chá de molho de tomate

1 tomate sem sementes e cortado em rodelas

Sal, salsinha picada e azeite de oliva a gosto

Orégano para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango e o tomate e refogue até dourar. Desligue o fogo, tempere com sal e salsinha. Reserve. Unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha as fatias de pão sobre ela. Com a ajuda de uma colher, passe o molho de tomate sobre os pães e cubra com o frango e o queijo minas. Finalize com o orégano e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 8 minutos. Sirva em seguida.

Torta de frango com aveia

Ingredientes

2 xícaras de chá de flocos de aveia

1 xícara de chá de leite de aveia

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

1 tomate sem sementes e picado

1/2 cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

Cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os flocos de aveia, o leite de aveia, os ovos, o óleo vegetal e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Acrescente o fermento químico e misture delicadamente. Em um recipiente, coloque o frango desfiado, o tomate, a cebola, o milho-verde, a ervilha e o cheiro-verde e misture. Unte uma forma com óleo vegetal e despeje metade da massa sobre ela. Adicione o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.