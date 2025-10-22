A carne moída é um ingrediente econômico, saboroso e fácil de preparar. Rica em proteína, ferro e zinco, ela pode ser utilizada no preparo de diversos pratos, principalmente para quem deseja ganhar tempo na cozinha. Isso porque combina com diferentes tipos de alimentos, facilitando a composição de refeições leves e nutritivas.
A seguir, confira 8 receitas leves e econômicas com carne moída!
Kafta
Ingredientes
- 500 g de carne moída
- 1 cebola descascada e picada
- Suco de 1 limão
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 colher de chá de pimenta síria
- 2 colheres de chá de sal
- Palitos de churrasco
- Azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a carne moída, a cebola, o suco de limão, o alho, a pimenta síria e o sal. Misture até ficar homogêneo. Cubra com um plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, pegue um pouco de carne e modele no palito de churrasco. Repita o processo com toda a carne e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque a kafta na panela e frite até dourar todos os lados. Sirva em seguida.
Sopa de ervilha e lentilha com carne moída
Ingredientes
- 340 g de ervilha fresca
- 500 g de lentilha seca
- 1 kg de carne moída
- 1 cenoura descascada e cortada em cubos
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- Sal, azeite de oliva, páprica e cheiro-verde picado a gosto
- Água para deixar de molho e cozinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a lentilha seca, cubra com água e deixe de molho por 2 horas. Após, escorra e lave em água corrente. Disponha em uma panela, cubra com água, coloque a cenoura e leve ao fogo médio para cozinhar por 40 minutos. Desligue o fogo e reserve.
Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue por 10 minutos. Tempere com sal e cheiro-verde. Despeje a carne na lentilha, junte a ervilha e a páprica e leve ao fogo médio até levantar fervura. Sirva em seguida.
Charuto de couve com carne moída
Ingredientes
Recheio
- 250 g de carne moída
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1/2 xícara de chá de arroz
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 1 xícara de chá de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
Charuto
- Folhas de couve-manteiga grandes e sem os talos
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte o arroz e refogue por mais 5 minutos. Por último, coloque o molho de tomate e a água e misture. Cozinhe até secar e o arroz ficar macio. Desligue o fogo.
Charuto
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione as folhas de couve-manteiga e cozinhe por 3 minutos. Retire do fogo e escorra. Após, recheie as folhas de couve colocando a mistura de carne moída e arroz no centro. Dobre as laterais da folha e enrole, formando um charuto. Reserve. Leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Coloque os charutos na panela com a emenda virada para baixo e cozinhe por 2 minutos, virando para dourar o outro lado. Sirva em seguida.
Arroz de festa
Ingredientes
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 340 g de milho-verde cozido
- 500 g de carne moída
- 1 cenoura descascada e cortada em cubos
- 340 g de ervilha fresca
- 2 1/2 xícaras de chá de arroz
- Sal, azeite de oliva e salsinha picada a gosto
- 5 xícaras de chá de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e refogue por 10 minutos. Acrescente a cenoura, a ervilha, o milho-verde e o arroz. Cubra com água e cozinhe até secar e o arroz ficar macio. Tempere com sal e salsinha. Sirva em seguida.
Pimentão recheado com carne moída
Ingredientes
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 1 kg de carne moída
- 8 pimentões verdes cortados ao meio e sem sementes
- Sal, pimenta-do-reino moída, azeite de oliva e orégano a gosto
- Salsinha picada para polvilhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e refogue por 10 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Recheie os pimentões com a carne moída e coloque sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga. Regue com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno, polvilhe com salsinha e sirva em seguida.
Almôndega ao molho de tomate
Ingredientes
- 500 g de carne moída
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 xícaras de chá de molho de tomate
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a carne moída, o ovo, a farinha de rosca, a cebola, o alho, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Após, com as mãos, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Reserve. Em uma panela, coloque o molho de tomate e leve ao fogo médio para aquecer. Reduza o fogo, adicione as almôndegas e cozinhe por 30 minutos, mexendo ocasionalmente. Sirva em seguida.
Escondidinho de carne moída
Ingredientes
- 500 g de carne moída
- 4 batatas descascadas e cozidas
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as batatas e, com a ajuda de um garfo, amasse até formar um purê. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue por 12 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um refratário, faça uma camada de carne e cubra com o purê. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Panqueca de aveia com carne moída
Ingredientes
- 300 g de carne moída
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 tomate sem sementes e picado
- 2 ovos
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- 3 colheres de sopa de leite desnatado
- Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne moída e o tomate e refogue até a carne perder a cor avermelhada. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, a farinha de aveia e o leite desnatado e bata até obter uma massa homogênea.
Leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Com o auxílio de uma concha, despeje um pouco de massa na panela, espalhando até formar um disco fino. Cozinhe por 2 minutos de cada lado. Depois, recheie as panquecas com a carne moída e enrole. Sirva em seguida.