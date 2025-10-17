8 receitas leves com peixe para fazer no forno

Para quem está buscando uma alimentação saudável, saborosa e variada, o peixe é uma excelente escolha. Além de ser uma fonte rica de proteína, ele contém nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo. Inclusive, o preparo no forno é uma ótima ideia, pois mantém as propriedades nutricionais do alimento.

Veja, a seguir, 8 receitas de peixe no forno fáceis de preparar e extremamente saborosas!

Salmão assado com limão e alho

Ingredientes

4 filés de salmão

Suco de 1 limão

4 dentes de alho picados

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e ervas frescas a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino, suco de limão, alho e ervas frescas. Coloque os filés em uma assadeira, regue com azeite e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até que o salmão esteja cozido e dourado. Sirva em seguida.

Bacalhau assado com tomate

Ingredientes

4 filés de bacalhau dessalgados

2 tomates cortados em rodelas

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque os filés de bacalhau em uma assadeira e adicione as rodelas de tomate sobre o peixe. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos. Sirva em seguida.

Tilápia assada (Imagem: KarepaStock | Shutterstock)

Tilápia assada

Ingredientes

2 filés de tilápia

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 cenoura ralada

1 cebola cortada em cubos

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque os filés de tilápia em uma assadeira e adicione o tomate-cereja, a cenoura e a cebola ao redor do peixe. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, ou até que a tilápia esteja cozida e os legumes estejam macios. Sirva em seguida.

Robalo ao pesto

Ingredientes

Peixe

4 filés de robalo

2 abobrinhas cortadas em rodelas finas

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Pesto

2 xícaras de chá de folhas de manjericão

2 dentes de alho descascados e amassados

3 colheres de sopa de nozes picadas

1/2 xícara de chá de azeite

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Pesto

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a pimenta-do-reino, e bata até obter uma pasta homogênea. Tempere com a pimenta-do-reino, misture e reserve.

Peixe

Coloque os filés em uma assadeira e adicione as rodelas de abobrinha ao redor. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Cubra cada filé com uma camada generosa de pesto de manjericão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos. Sirva em seguida.

Linguado com espinafre e tomate seco

Ingredientes

4 filés de linguado

4 xícaras de chá de espinafre

1/2 xícara de chá de tomate seco picado

2 dentes de alho picados

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio. Refogue o alho até ficar dourado. Adicione o espinafre à frigideira e cozinhe até murchar. Coloque os filés de linguado em uma assadeira e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra os filés com o espinafre e o tomate seco. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até que o linguado esteja cozido e dourado. Sirva e bom apetite!

Gratinado de peixe com batata (Imagem: Marina Onokhina | Shutterstock)

Gratinado de peixe com batata

Ingredientes

600 g de filé de peixe branco

1 kg de batata descascada e cortada em rodelas finas

3 dentes de alho picados

Água para cozinhar

3 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

500 ml de leite integral

Sal a gosto

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de tomilho fresco

100 g de queijo minas ralado

minas ralado Manteiga para untar

Modo de preparo

Coloque a batata em uma panela grande com água e uma pitada de sal. Leve ao fogo médio e cozinhe por cerca de 8 minutos, até ficar levemente macia, sem desmanchar. Escorra e reserve. Em outra panela, derreta a manteiga em fogo médio e acrescente o alho picado, refogando até dourar levemente. Adicione a farinha de trigo e misture por 1 minuto, sem parar de mexer.

Despeje o leite aos poucos, mexendo continuamente com um fouet, até o molho engrossar e ficar cremoso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e metade do tomilho. Depois, unte um refratário grande com um pouco de manteiga. Faça uma camada de batata, uma de peixe e uma porção do molho branco. Repita as camadas até acabar os ingredientes, finalizando com molho e queijo minas por cima.

Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, até que a superfície fique dourada e levemente crocante. Retire do forno, salpique o restante do tomilho e sirva quente.

Peixe com creme de brócolis e cenoura

Ingredientes

500 g de filé de tilápia

1 colher de chá de suco de limão

1/2 colher de chá de sal

Água para cozinhar

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

2 xícaras de chá de floretes de brócolis

1 cenoura ralada

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de farinha de aveia

1 xícara de chá de leite desnatado

2 colheres de sopa de queijo minas frescal ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Reserve por 10 minutos. Depois, em uma panela, coloque água e cozinhe o brócolis em água fervente em fogo médio até ficar macio e escorra bem.

No liquidificador, bata o brócolis com o leite desnatado até obter um creme homogêneo. Após, em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e adicione a farinha de aveia, mexendo por 1 minuto para formar uma base leve.

Acrescente o creme de brócolis batido e cozinhe por 3 a 5 minutos, mexendo continuamente até engrossar levemente. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Em um refratário, coloque os filés de peixe e distribua a cenoura ralada sobre eles. Cubra com o creme leve de brócolis e finalize com o queijo minas ralado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 a 30 minutos, até gratinar levemente.

Truta com crosta de amêndoas

Ingredientes

4 filés de truta

1/2 xícara de chá de amêndoas laminadas

laminadas 2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de suco de limão

Raspas de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um pequeno recipiente, misture as amêndoas laminadas, o azeite, o suco de limão e as raspas de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, disponha os filés de truta em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, distribua a mistura de amêndoas sobre os filés de truta, pressionando levemente para formar uma crosta.

Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos, ou até que a truta esteja cozida e a crosta esteja dourada e crocante. Sirva imediatamente.