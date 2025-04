A Páscoa se aproxima, e as receitas com chocolate começam a ganhar espaço no dia a dia. Para tornar a experiência ainda mais saborosa e especial, vale apostar em doces criativos — e as trufas são uma excelente escolha. Práticas, versáteis e sofisticadas, elas permitem uma infinidade de recheios e são perfeitas tanto para vender quanto para presentear alguém querido.

Abaixo, confira 8 receitas incríveis de trufas para a Páscoa!

Trufa tradicional

Ingredientes

400 g de chocolate meio amargo derretido

meio amargo derretido 1 colher de sopa de licor de chocolate

1 colher de chá de mel

Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade

Cobertura fracionada para banhar as trufas

Cacau em pó para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate meio amargo, o licor de chocolate e o mel e misture. Aos poucos, coloque o creme de leite e mexa até atingir uma consistência cremosa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 12 horas. Retire a mistura da geladeira e, com as mãos limpas, faça pequenas bolas, formando as trufas. Reserve.

Derreta a cobertura fracionada em banho-maria até que esteja completamente lisa. Depois, banhe as trufas na cobertura fracionada. Passe-as no cacau em pó e disponha sobre um papel-alumínio para secar. Embale a trufa em papel especial ou disponha em forminhas. Sirva em seguida.

Trufa de cappuccino

Ingredientes

400 g de chocolate branco derretido

1 colher de sopa de pó para cappuccino tradicional

Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade

Cobertura fracionada para banhar as trufas

Pó para cappuccino tradicional para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate branco e o pó para cappuccino e misture. Aos poucos, adicione o creme de leite e misture até obter uma consistência cremosa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 12 horas. Retire a mistura da geladeira e, com as mãos limpas, faça pequenas bolas, formando as trufas. Reserve.

Derreta a cobertura fracionada em banho-maria até que esteja completamente lisa. Depois, banhe as trufas na cobertura fracionada e decore com o pó de cappuccino. Disponha sobre um papel-alumínio para secar e embale em papel especial ou disponha em forminhas. Sirva em seguida.

Trufa de cereja com licor

Ingredientes

300 g de chocolate ao leite derretido

derretido 1 colher de sopa de licor de cereja

1/2 xícara de chá de cereja fatiada

1 pitada de cravo-da-índia em pó

1 pitada de canela em pó

1 xícara de chá de creme de leite

Cobertura fracionada para banhar as trufas

Pedacinhos de cereja para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate ao leite, o licor, as cerejas, o cravo-da-índia e a canela e misture. Aos poucos, adicione o creme de leite e misture até obter uma consistência cremosa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 12 horas. Retire a mistura da geladeira e, com as mãos limpas, faça pequenas bolas, formando as trufas. Reserve.

Derreta a cobertura fracionada em banho-maria até que esteja completamente lisa. Depois, banhe as trufas na cobertura fracionada. Decore com pedacinhos de cerejas e disponha sobre um papel-alumínio para secar. Embale em papel especial ou disponha em forminhas. Sirva em seguida.

Trufa de morango (Imagem: luciano fagner | Shutterstock)

Trufa de morango

Ingredientes

100 g de chocolate branco derretido

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de pó para sorvete sabor morango

Cobertura fracionada para banhar as trufas

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga, o chocolate branco e o pó para sorvete e misture. Leve ao fogo baixo até desgrudar do fundo da panela, mexendo sempre. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Após, com as mãos limpas, pegue pequenas porções de doce e faça pequenas bolas, formando as trufas. Reserve.

Derreta a cobertura fracionada em banho-maria até que esteja completamente lisa. Depois, banhe as trufas na cobertura fracionada e disponha sobre uma forma forrada com papel-alumínio. Leve à geladeira por 15 minutos. Embale em papel especial ou disponha em forminhas. Sirva em seguida.

Trufa de banana e canela

Ingredientes

300 g de chocolate branco derretido

1/2 xícara de chá de doce de banana

4 gotas de essência de banana

Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade

Canela em pó para decorar

Cobertura fracionada para banhar as trufas

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate branco, o doce de banana e a essência de banana e misture. Aos poucos, adicione o creme de leite e mexa até obter uma consistência cremosa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 12 horas. Retire a mistura da geladeira e, com as mãos limpas, faça pequenas bolas, formando as trufas. Reserve.

Derreta a cobertura fracionada em banho-maria até que esteja completamente lisa. Depois, banhe as trufas na cobertura fracionada. Decore com a canela em pó e disponha sobre um papel-alumínio para secar. Embale em papel especial ou disponha em forminhas. Sirva em seguida.

Trufa de limão (Imagem: ELTON GOMES RIBEIRO | Shutterstock)

Trufa de limão

Ingredientes

400 g de chocolate branco derretido

1/4 de xícara de chá de suco de limão

Raspas de 2 limões

1 colher de sopa de mel

Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade

Cobertura fracionada para banhar as trufas

Raspas de limão para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate branco, o suco e as raspas de limão e o mel e misture. Aos poucos, adicione o creme de leite e mexa até obter uma textura cremosa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira até que esteja firme o suficiente para modelar. Retire a mistura da geladeira e, com as mãos limpas, faça pequenas bolas, formando as trufas.

Coloque a cobertura fracionada em um recipiente próprio para micro-ondas e leve para aquecer por 30 segundos. Mexa e repita o processo até que esteja completamente derretida e lisa. Depois, banhe as trufas na cobertura fracionada e disponha sobre um papel-manteiga para secar. Antes que a cobertura fracionada seque completamente, decore as trufas com raspas de limão para um toque extra de sabor. Deixe as trufas secarem completamente antes de servir.

Trufa de maracujá

Ingredientes

400 g de chocolate branco derretido

1/2 xícara de chá de suco de maracujá concentrado

1 colher de sopa de mel

Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade

Cobertura fracionada para banhar as trufas

Sementes de maracujá para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate branco, o suco de maracujá e o mel e misture até obter uma massa homogênea. Aos poucos, adicione o creme de leite e mexa até obter uma consistência cremosa. Cubra com filme-plástico e leve à geladeira por 12 horas. Retire a mistura da geladeira e, com as mãos limpas, faça pequenas bolas, formando as trufas. Reserve.

Derreta a cobertura fracionada em banho-maria até que esteja completamente lisa. Depois, banhe as trufas na cobertura fracionada e disponha sobre um papel-alumínio para secar. Antes que a cobertura fracionada seque completamente, decore as trufas com as sementes de maracujá. Deixe as trufas secarem completamente antes de servir.

Trufa de mamão

Ingredientes

400 g de chocolate branco derretido

1 colher de sopa de pó de sorvete sabor mamão papaia

sabor mamão papaia 1 colher de sopa de licor de cassis

Creme de leite o suficiente para atingir a cremosidade

Cobertura fracionada para banhar as trufas

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate branco, o pó de sorvete e o licor de cassis e misture. Aos poucos, adicione o creme de leite e mexa até obter uma consistência cremosa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 12 horas. Retire a mistura da geladeira e, com as mãos limpas, faça pequenas bolas, formando as trufas. Reserve.

Coloque a cobertura fracionada em um recipiente próprio para micro-ondas e leve para aquecer por 30 segundos. Mexa e repita o processo até que esteja completamente derretida e lisa. Depois, banhe as trufas na cobertura fracionada e disponha sobre um papel-alumínio para secar. Embale em papel especial ou disponha em forminhas. Sirva em seguida.