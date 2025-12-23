8 receitas especiais de bolo para o Natal

O bolo é uma sobremesa deliciosa e versátil. Por isso, pode ser servido em diversas ocasiões, inclusive na ceia de Natal. Isso porque, quando combinado com os ingredientes tradicionais do período, rende opções de dar água boca e perfeitas para decorar a mesa natalina. Pensando nisso, selecionamos 8 receitas de bolo para o Natal fáceis de fazer. Confira!

Bolo de chocolate com glacê e cereja

Ingredientes

Massa

4 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de chocolate em pó

em pó 1 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de água

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

250 g de açúcar de confeiteiro

2 colheres de sopa de licor de cereja

2 colheres de sopa de suco de limão

Cerejas para decorar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque o açúcar e o chocolate em pó e misture. Adicione os ovos e o óleo e mexa até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, acrescente a água e a farinha de trigo e misture para incorporar. Por último, coloque o fermento químico, misture delicadamente e transfira a massa para uma forma de bolo inglês untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.

Cobertura

Em uma batedeira, coloque o açúcar de confeiteiro, o licor de cereja e o suco de limão e bata até obter um glacê liso. Após, com a ajuda de uma colher, disponha o glacê sobre o bolo e finalize decorando com as cerejas. Sirva em seguida.

Bolo com frutas cristalizadas

Ingredientes

Massa

4 ovos

1 xícara de chá de leite

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

4 colheres de sopa de manteiga

2 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de uva-passa

1/2 xícara de chá de frutas cristalizadas

cristalizadas Sal a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1/2 xícara de chá de açúcar de confeiteiro

1 colher de sopa de leite

Frutas cristalizadas para decorar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque os ovos, o leite, o açúcar, a essência de baunilha e a manteiga e misture. Adicione o sal e a farinha de trigo e mexa até obter uma massa homogênea. Coloque o fermento químico e misture para incorporar. Junte a uva-passa e as frutas cristalizadas e misture. Após, unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.

Cobertura

Em um recipiente, coloque o leite e o açúcar de confeiteiro e misture. Espalhe a mistura sobre o bolo e finalize decorando com as frutas cristalizadas. Sirva em seguida.

Bolo rabanada

Ingredientes

Massa

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de manteiga derretida

1 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de canela em pó

em pó 1 colher de chá de essência de baunilha

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Calda

1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de canela em pó

1/4 de xícara chá de leite condensado aquecido

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar até formar um creme claro. Adicione a manteiga derretida e o leite e misture. Acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo até obter uma massa homogênea. Junte a canela, a essência de baunilha e o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até que ao espetar um palito ele saia limpo. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.

Calda

Em um recipiente, misture o açúcar e a canela. Reserve. Assim que o bolo sair do forno, pincele com o leite condensado e polvilhe com a mistura de açúcar e canela. Sirva em seguida.

Bolo red velvet (Imagem: harexape | Shutterstock)

Bolo red velvet

Ingredientes

Massa

3 ovos

300 g de farinha de trigo

270 g de açúcar

1 colher de sopa de cacau em pó

5 colheres de sopa de manteiga derretida

200 ml de iogurte natural

1/2 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de vinagre branco

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

2 colheres de chá de corante alimentício vermelho

2 colheres de chá de essência de baunilha

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

450 g de cream cheese

6 colheres de sopa de manteiga

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque o vinagre branco e o leite e reserve. Em outro recipiente, coloque a manteiga derretida e o corante alimentício e mexa até dissolver completamente. Reserve. Depois, coloque os ovos, o sal e o açúcar em um recipiente e misture. Adicione a manteiga com o corante, o iogurte natural, a mistura de leite e vinagre branco e mexa até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e o cacau em pó e mexa para incorporar. Coloque a essência de baunilha, o fermento químico e o bicarbonato de sódio e misture.

Após, unte duas formas redondas com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Divida a massa entre elas e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.

Recheio

Em uma batedeira, coloque o cream cheese e a manteiga e bata por 3 minutos. Adicione a essência de baunilha e o açúcar e bata até incorporar.

Montagem

Corte cada massa de bolo assada em duas. Cubra uma assadeira funda com plástico-filme e forre com a massa do bolo. Cubra com o recheio e repita o processo até preencher toda a forma, finalizando com a massa. Leve à geladeira por 30 minutos. Após, com cuidado, desenforme o bolo e finalize com mais uma camada de recheio. Sirva em seguida.

Bolo de gengibre

Ingredientes

2 ovos

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de melado

1/2 xícara de chá de manteiga

1 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de gengibre em pó

em pó 1 colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o açúcar mascavo, o melado e a manteiga e misture. Adicione o leite, o gengibre, a canela e, aos poucos, a farinha de trigo e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Transfira a massa para uma forma com furo central untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até que ao espetar um palito ele saia limpo. Aguarde esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Bolo de nozes (Imagem: Veliavik | Shutterstock)

Bolo de nozes

Ingredientes

4 ovos

100 g de manteiga

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de canela em pó

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de nozes picadas

picadas 1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Nozes para decorar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque os ovos, a manteiga e o açúcar mascavo e bata até obter um creme. Adicione a canela, a farinha de trigo, o leite, as nozes picadas e o fermento químico e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a massa para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado. Finalize decorando com as nozes. Sirva em seguida.

Bolo guirlanda de Natal

Ingredientes

Massa

3 ovos

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de chocolate em pó

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura e decoração

200 g de chocolate meio-amargo

200 g de creme de leite

Chantili batido

Confeitos natalinos (estrelinhas e bolas de açúcar), frutas vermelhas e raminhos de hortelã para decorar

Corante verde e vermelho para tingir o chantili

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, bata os ovos, o açúcar, o leite, o óleo e o chocolate em pó até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para um recipiente, adicione a farinha de trigo e mexa para incorporar. Por último, junte o fermento químico e misture delicadamente. Coloque a massa em uma forma redonda com furo central untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até que ao espetar um palito ele saia limpo. Aguarde esfriar, desenforme e reserve.

Cobertura e finalização

Em um recipiente, derreta o chocolate meio-amargo no micro-ondas por 30 segundos. Adicione o creme de leite e misture até formar um ganache brilhante. Despeje sobre o bolo já frio, deixando escorrer pelas laterais. Com chantili tingido de verde, use um bico de confeitar para criar raminhos ou folhas ao redor do bolo. Faça detalhes em vermelho, simulando bolinhas ou laços. Decore com os confeitos natalinos e os raminhos de hortelã. Sirva em seguida.

Bolo de laranja com amêndoas

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

Suco de 2 laranjas

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de amêndoas picadas

picadas 1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os ovos com o açúcar e o óleo. Adicione o suco de laranja e a farinha de trigo e mexa até obter uma massa homogênea. Acrescente as amêndoas e misture para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Transfira a massa para uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até que ao espetar um palito ele saia limpo. Aguarde esfriar, desenforme e sirva em seguida.