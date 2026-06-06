8 receitas econômicas e deliciosas com frutos do mar

Os frutos do mar são frequentemente associados a pratos caros e sofisticados. No entanto, eles também podem ser utilizados no preparo de comidas saborosas e econômicas. Isso porque eles são versáteis e combinam com diversos ingredientes, contribuindo para uma refeição completa gastando pouco. Além disso, também podem ser feitos de forma prática e simples.

Por isso, a seguir, confira receitas econômicas e deliciosas com frutos do mar!

1. Espaguete de abobrinha com camarão

Ingredientes

1 colher de sopa de manteiga

2 dentes de alho descascados e picados

200 g de camarão limpo

limpo 2 abobrinhas raladas no sentido do comprimento

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e metade da manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e o camarão e doure. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o azeite de oliva, o restante da manteiga e a abobrinha fatiada e misture. Leve ao fogo médio para refogar por 4 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e junte os camarões ao macarrão. Sirva em seguida.

2. Arroz com polvo e brócolis

Ingredientes

500 g de polvo limpo

5 xícaras de chá de caldo de legumes

4 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

1 colher de café de açafrão

2 xícaras de chá de arroz

1 brócolis picado

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o polvo e escalde por 5 minutos. Desligue o fogo, retire o polvo da panela, corte os anéis e reserve. Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e o açafrão e cozinhe por 3 minutos. Depois, disponha o polvo e o brócolis na panela e refogue por 2 minutos. Cubra com o caldo de legumes e coloque o sal. Reduza o fogo, tampe a panela e cozinhe até o arroz secar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

3. Salada de espinafre com camarão e ovo

Ingredientes

10 camarões médios limpos

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 xícara de chá de folhas de alface

1/2 xícara de chá de folhas de agrião

6 tomates-cereja cortados ao meio

2 ovos cozidos e cortados em rodelas

1 colher de chá de sementes de gergelim

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite de oliva e vinagre balsâmico a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os camarões e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os camarões e grelhe por 3 minutos de cada lado. Em uma saladeira, coloque a alface, o espinafre e o agrião. Adicione os tomates-cereja, os ovos cozidos e os camarões grelhados. Finalize com azeite de oliva, vinagre balsâmico e sementes de gergelim. Sirva em seguida.

Anéis de lula ao molho vermelho (Imagem: elenamazur | Shutterstock)

4. Anéis de lula ao molho vermelho

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

1 kg de anéis de lula

2 xícaras de chá de molho de tomate

1 tomate sem sementes e picado

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída, colorau, pimenta calabresa e salsinha a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Enquanto isso, em um recipiente, coloque os anéis de lula e tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite de oliva. Acrescente a lula à panela com a cebola e o alho e refogue até ficar macia. Junte o tomate e o pimentão e refogue por 5 minutos. Tempere com sal, pimenta calabresa e colorau. Por último, coloque o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva decorado com a salsinha.

5. Mexilhão ao vinho branco

Ingredientes

1 kg de mexilhão limpo

2 colheres de sopa de azeite de oliva

3 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

descascada e picada 1 xícara de chá de vinho branco seco

1/2 xícara de chá de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o mexilhão e misture. Junte o vinho branco, tampe a panela e cozinhe até que o mexilhão abra. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

6. Polvo com batata

Ingredientes

400 g de polvo cozido e cortado em pedaços pequenos

3 xícaras de chá de batata descascada e cortada em cubos

Água suficiente para cozinhar

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

picados 2 colheres de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de raspas de limão

Modo de preparo

Coloque as batatas em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio. Adicione metade do sal e cozinhe até que fiquem macias, mas ainda firmes. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e adicione o alho, refogando rapidamente. Acrescente o polvo, tempere com o restante do sal e a pimenta-do-reino e salteie por alguns minutos até que esteja levemente dourado nas bordas. Adicione as batatas cozidas à frigideira e misture delicadamente para envolver todos os ingredientes, deixando aquecer por mais alguns minutos. Finalize com a salsinha, o suco e as raspas de limão, misturando suavemente. Sirva ainda morno.

Casquinha de siri (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock)

7. Casquinha de siri

Ingredientes

500 g de carne de siri desfiada e limpa

de siri desfiada e limpa 6 cascas de siri

250 g de leite de coco

1 cebola descascada e ralada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de azeite de dendê

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 tomates sem pele, sem sementes e picados

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e de dendê e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne de siri e os tomates. Reduza o fogo e cozinhe por 15 minutos. Junte o leite de coco e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cebolinha e desligue o fogo. Com a ajuda de uma colher, recheie as cascas de siri e polvilhe com o queijo parmesão. Coloque em uma forma e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.

8. Ensopado de caranguejo

Ingredientes

500 g de carne de caranguejo

1 tomate sem sementes e picado

1 cebola descascada e picada

1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado

sem sementes e picado 2 dentes de alho descascados e picados

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de azeite de dendê

Cheiro-verde picado, sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho, a cebola, o tomate e o pimentão e refogue por alguns minutos. Acrescente a carne de caranguejo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por 5 minutos. Junte o leite de coco e o azeite de dendê e reduza o fogo. Cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e finalize com o cheiro-verde. Sirva em seguida.