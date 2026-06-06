Variedades

8 receitas econômicas e deliciosas com frutos do mar

7 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 06/06/26 13h06
Espaguete de abobrinha com camarão (Imagem: Elena Shashkina | Shutterstock)

Os frutos do mar são frequentemente associados a pratos caros e sofisticados. No entanto, eles também podem ser utilizados no preparo de comidas saborosas e econômicas. Isso porque eles são versáteis e combinam com diversos ingredientes, contribuindo para uma refeição completa gastando pouco. Além disso, também podem ser feitos de forma prática e simples.

Por isso, a seguir, confira receitas econômicas e deliciosas com frutos do mar! 

1. Espaguete de abobrinha com camarão 

Ingredientes 

  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 2 dentes de alho descascados e picados 
  • 200 g de camarão limpo 
  • 2 abobrinhas raladas no sentido do comprimento
  • Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e metade da manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e o camarão e doure. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o azeite de oliva, o restante da manteiga e a abobrinha fatiada e misture. Leve ao fogo médio para refogar por 4 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e junte os camarões ao macarrão. Sirva em seguida. 

2. Arroz com polvo e brócolis 

Ingredientes 

  • 500 g de polvo limpo
  • 5 xícaras de chá de caldo de legumes 
  • 4 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 cebola descascada e picada 
  • 1 colher de café de açafrão
  • 2 xícaras de chá de arroz
  • 1 brócolis picado
  • Sal a gosto
  • Água 

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o polvo e escalde por 5 minutos. Desligue o fogo, retire o polvo da panela, corte os anéis e reserve. Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e o açafrão e cozinhe por 3 minutos. Depois, disponha o polvo e o brócolis na panela e refogue por 2 minutos. Cubra com o caldo de legumes e coloque o sal. Reduza o fogo, tampe a panela e cozinhe até o arroz secar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

3. Salada de espinafre com camarão e ovo

Ingredientes

  • 10 camarões médios limpos
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 1 xícara de chá de folhas de alface
  • 1/2 xícara de chá de folhas de agrião
  • 6 tomates-cereja cortados ao meio
  • 2 ovos cozidos e cortados em rodelas
  • 1 colher de chá de sementes de gergelim
  • Sal, pimenta-do-reino moída, azeite de oliva e vinagre balsâmico a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os camarões e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os camarões e grelhe por 3 minutos de cada lado. Em uma saladeira, coloque a alface, o espinafre e o agrião. Adicione os tomates-cereja, os ovos cozidos e os camarões grelhados. Finalize com azeite de oliva, vinagre balsâmico e sementes de gergelim. Sirva em seguida.

Travessa branca com anéis de lula com molho vermelho
Anéis de lula ao molho vermelho (Imagem: elenamazur | Shutterstock)

4. Anéis de lula ao molho vermelho

Ingredientes 

  • 1 cebola descascada e picada 
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 1 kg de anéis de lula
  • 2 xícaras de chá de molho de tomate 
  • 1 tomate sem sementes e picado 
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e picado 
  • Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída, colorau, pimenta calabresa e salsinha a gosto

Modo de preparo 

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Enquanto isso, em um recipiente, coloque os anéis de lula e tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite de oliva. Acrescente a lula à panela com a cebola e o alho e refogue até ficar macia. Junte o tomate e o pimentão e refogue por 5 minutos. Tempere com sal, pimenta calabresa e colorau. Por último, coloque o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva decorado com a salsinha.

5. Mexilhão ao vinho branco

Ingredientes

  • 1 kg de mexilhão limpo
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 xícara de chá de vinho branco seco
  • 1/2 xícara de chá de salsinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o mexilhão e misture. Junte o vinho branco, tampe a panela e cozinhe até que o mexilhão abra. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

6. Polvo com batata

Ingredientes

  • 400 g de polvo cozido e cortado em pedaços pequenos
  • 3 xícaras de chá de batata descascada e cortada em cubos
  • Água suficiente para cozinhar
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 colher de chá de raspas de limão

Modo de preparo

Coloque as batatas em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio. Adicione metade do sal e cozinhe até que fiquem macias, mas ainda firmes. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e adicione o alho, refogando rapidamente. Acrescente o polvo, tempere com o restante do sal e a pimenta-do-reino e salteie por alguns minutos até que esteja levemente dourado nas bordas. Adicione as batatas cozidas à frigideira e misture delicadamente para envolver todos os ingredientes, deixando aquecer por mais alguns minutos. Finalize com a salsinha, o suco e as raspas de limão, misturando suavemente. Sirva ainda morno.

4 casquinhas de siri servidas em um prato branco com limões
Casquinha de siri (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock)

7. Casquinha de siri 

Ingredientes 

  • 500 g de carne de siri desfiada e limpa
  • 6 cascas de siri 
  • 250 g de leite de coco
  • 1 cebola descascada e ralada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 colheres de sopa de azeite de dendê
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 tomates sem pele, sem sementes e picados 
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto 
  • Queijo parmesão ralado para polvilhar 

Modo de preparo 

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e de dendê e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne de siri e os tomates. Reduza o fogo e cozinhe por 15 minutos. Junte o leite de coco e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cebolinha e desligue o fogo. Com a ajuda de uma colher, recheie as cascas de siri e polvilhe com o queijo parmesão. Coloque em uma forma e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida. 

8. Ensopado de caranguejo

Ingredientes

  • 500 g de carne de caranguejo
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 colher de sopa de azeite de dendê
  • Cheiro-verde picado, sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho, a cebola, o tomate e o pimentão e refogue por alguns minutos. Acrescente a carne de caranguejo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por 5 minutos. Junte o leite de coco e o azeite de dendê e reduza o fogo. Cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e finalize com o cheiro-verde. Sirva em seguida.

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