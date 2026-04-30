O ensopado é um prato conhecido na culinária brasileira e está presente no dia a dia de diversas pessoas, principalmente no outono. É a pedida perfeita para espantar o frio e manter uma alimentação equilibrada, pois combina com diversos ingredientes ricos em nutrientes, ideais para aumentar a imunidade do organismo.
Abaixo, confira 8 receitas deliciosas de ensopado para os dias frios!
1. Ensopado de carne com cenoura e batata
Ingredientes
- 8 dentes de alho descascados e picados
- 3 cebolas descascadas e picadas
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 kg de patinho cortado em cubos
- 1 colher de sopa de sal
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1 pitada de noz-moscada
- 1 colher de sopa de tomilho
- 1 colher de sopa de alecrim picado
- 1 l de água
- 500 g de cenoura descascada e cortada em rodelas
- 500 g de batata descascada e cortada em pedaços
- 1/2 xícara de chá de salsinha picada
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne, o sal, a pimenta-do-reino, o tomate, a noz-moscada, o tomilho, o alecrim e a água e misture bem. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Junte a cenoura e a batata e leve novamente ao fogo médio até os legumes ficarem macios e o molho reduzir. Desligue o fogo, polvilhe com salsinha e sirva em seguida.
2. Ensopado de músculo
Ingredientes
- 1 kg de músculo picado
- 2 tomates sem semente e cortados em cubos
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 2 xícaras de chá de água
- Suco de 1 limão
- 2 ramos de tomilho fresco
- 1/2 colher de sopa de manteiga
- 1/2 colher de sopa de farinha de trigo
- 2 xícaras de chá de água quente
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione a carne e doure. Tempere com sal e pimenta-do-reino e transfira a carne para um recipiente. Reserve. Na mesma panela, coloque mais um pouco de azeite, espere aquecer, junte o alho e a cebola e doure. Acrescente o tomate e o tomilho e refogue por 5 minutos. Disponha a carne novamente na panela e misture bem. Cubra com a água, coloque o suco de limão e misture. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e reserve.
Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a farinha de trigo e misture até formar uma pasta. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco do caldo da panela de pressão, coloque na frigideira e mexa até dissolver a farinha. Junte a mistura ao ensopado e leve a panela novamente ao fogo médio. Cozinhe por 10 minutos, mexendo de vez em quando, até o molho engrossar. Sirva em seguida.
3. Ensopado de batata-doce com leite de coco
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de óleo de coco
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de gengibre ralado
- 1 colher de sopa de curry em pó
- 1/2 colher de chá de cominho em pó
- 500 g de batata-doce cortada em cubos
- 200 ml de leite de coco
- 2 xícaras de chá de caldo de legumes
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o óleo de coco em fogo médio. Refogue a cebola até começar a dourar. Adicione o alho e o gengibre e mexa por mais 1 minuto. Adicione o curry e o cominho e mexa bem por 30 segundos para liberar os aromas. Acrescente a batata-doce e misture bem com os temperos. Despeje o leite de coco e o caldo de legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo médio com a panela semitampada por cerca de 20 minutos, até a batata-doce ficar bem macia. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.
4. Ensopado de frango com batata, cenoura e ervilha
Ingredientes
- 1,5 kg de sobrecoxa de frango
- 5 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 2 cenouras descascadas e cortadas em cubos
- 395 g de ervilha
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- 3 xícaras de chá de caldo de legumes
- 1 folha de louro
- 3 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o frango e tempere com suco de limão, sal, pimenta-do-reino, alho e cebola. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 1 hora. Após, em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o frango e refogue até dourar. Acrescente o caldo de legumes, as batatas, as cenouras, a ervilha, a folha de louro e misture bem. Tampe a panela e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida com o cheiro-verde.
5. Ensopado de peixe
Ingredientes
- 1 kg de peixe em postas
- Suco de 1 limão
- 4 pimentas-de-cheiro picadas
- 2 cebolas descascadas e cortadas em rodelas
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 3 tomates sem sementes e picados
- 1 colher de sopa de alecrim picado
- 1 colher de sopa de azeite de dendê
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com o suco de limão e o sal. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, transfira o peixe para uma panela, adicione a cebola, o tomate, a salsinha, as pimentas-de-cheiro e o alecrim. Tempere com o sal, acrescente o azeite de dendê e cubra com a água. Tampe a panela e leve ao fogo baixo até o peixe ficar macio. Mexa de vez em quando para o peixe não grudar no fundo da panela. Desligue o fogo e sirva em seguida.
6. Ensopado de carne-seca com abóbora
Ingredientes
- 500 g de carne-seca dessalgada e desfiada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras
- 1 tomate picado
- 1 colher de chá de páprica
- 500 g de abóbora-cabotiá descascada e cortada em cubos
- 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água quente para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até dourarem. Junte o pimentão, o tomate, a páprica e mexa bem. Deixe cozinhar por 2-3 minutos. Adicione a carne-seca, misture e refogue por alguns minutos para pegar sabor. Acrescente a abóbora-cabotiá e cubra com a água quente. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 20 a 30 minutos, até a abóbora-cabotiá ficar macia. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.
7. Ensopado de tofu
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de tofu firme cortado em cubos
- 1 colher de sopa de óleo de gergelim
- 1 xícara de chá de cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1 xícara de chá de acelga cortada em tiras
- 2 xícaras de chá de caldo de legumes
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- 1 colher de chá de páprica picante
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cebolinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o óleo de gergelim em fogo médio e refogue a cebola até começar a ficar macia. Adicione o alho e o gengibre e refogue por alguns segundos até liberar aroma. Acrescente a acelga, misture bem e cozinhe por alguns minutos até começar a murchar. Adicione o molho de tomate, o caldo de legumes, a páprica picante, a pimenta-do-reino e o sal. Misture bem. Coloque o tofu delicadamente no caldo, sem mexer muito para não quebrar. Cozinhe em fogo médio até levantar fervura, depois reduza para fogo baixo e deixe por cerca de 15 minutos, até o caldo ficar bem encorpado. Finalize com a cebolinha por cima e sirva em seguida.
8. Ensopado de cogumelos
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 xícara de chá de cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 2 xícaras de chá de cogumelo paris fatiado
- 2 xícaras de chá de cogumelo portobello fatiado
- 1/2 xícara de chá de salsão cortado em rodelas
- 2 xícaras de chá de caldo de legumes
- 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de chá de tomilho seco
- 1 colher de chá de alecrim seco
- 1 folha de louro
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente os cogumelos e cozinhe até soltarem líquido e começarem a dourar. Junte o salsão, misture bem e cozinhe por mais alguns minutos. Polvilhe a farinha de trigo e mexa bem para envolver os ingredientes. Adicione o vinho branco seco e mexa até começar a reduzir levemente. Acrescente o caldo de legumes, o tomilho, o alecrim, a folha de louro, a pimenta-do-reino e o sal. Misture bem, reduza para fogo baixo e cozinhe por cerca de 15 a 20 minutos. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.