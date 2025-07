8 receitas de sopas e cremes saudáveis e saborosos

As sopas e cremes são ótimas aliadas para quem deseja emagrecer de forma saudável. Com poucas calorias e ingredientes nutritivos, essas preparações contribuem para o bom funcionamento do organismo. Além disso, aumentam a sensação de saciedade e ajudam na hidratação, já que geralmente são feitas à base de água e ricas em fibras — o que reduz o consumo excessivo de alimentos ao longo do dia.

Pensando nisso, selecionamos 8 receitas de sopas e cremes para você preparar em casa e se aquecer nos dias frios. Confira!

Creme de espinafre

Ingredientes

4 xícaras de chá de caldo de legumes

1 maço de espinafre

1 colher de sopa de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de leite desnatado

Noz-moscada ralada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o espinafre e o caldo de legumes e leve ao fogo médio para cozinhar até o vegetal murchar. Desligue o fogo e, com um mixer, bata até ficar homogêneo. Reserve. Em um recipiente, coloque o leite desnatado e a farinha de trigo integral e mexa até dissolver completamente. Despeje a mistura na panela e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Junte a noz-moscada e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa de vegetais

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cenoura descascada e ralada

1 nabo ralado

1/2 repolho roxo picado

200 g de vagem picada

2 tomates picados e sem sementes

2 folhas de couve cortadas em tiras finas

1 l de caldo de carne

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o caldo de carne e cozinhe por 5 minutos. Em seguida, coloque a cenoura, o nabo, o repolho roxo e a vagem e cozinhe por 20 minutos. Por último, junte os tomates e a couve e cozinhe por mais 10 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Creme de palmito

Ingredientes

250 g de palmito

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e ralada

1 dente de alho descascado e amassado

2 colheres de sopa de farinha de trigo integral

3 xícaras de chá de caldo de galinha

1 xícara de chá de leite desnatado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o palmito e cozinhe por 3 minutos. Junte a farinha de trigo integral e o caldo de galinha e mexa. Cozinhe por 10 minutos após levantar fervura.

Depois, desligue o fogo e espere amornar. Transfira a mistura para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o sal, a pimenta-do-reino e o leite desnatado e bata por mais 3 minutos. Coloque a sopa novamente na panela e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e sirva em seguida.

Creme de legumes (Imagem: Best Food Photos | Shutterstock)

Creme de legumes

Ingredientes

300 g de aspargos cortados em pedaços

2 mandioquinhas descascadas e cortadas em rodelas

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho inteiros

1 l de caldo de legumes

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de café de gengibre ralado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de cebolinha picada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o caldo de legumes, os aspargos, a mandioquinha, a cenoura, a cebola, o alho, a cúrcuma, o gengibre e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar até levantar fervura. Após, desligue o fogo e espere amornar. Transfira a sopa para um liquidificador e bata até obter um creme. Adicione o azeite de oliva, a salsinha e a cebolinha e bata novamente para incorporar. Disponha a sopa novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

Sopa de mandioquinha com frango

Ingredientes

800 ml de água

2 xícaras de chá de mandioquinha descascada e cortada em cubos

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1/2 peito de frango cozido e desfiado

Sal e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, a mandioquinha, a cebola e o alho e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha a mistura novamente na panela. Acrescente o peito de frango e mexa. Tempere com o sal e a salsa e leve ao fogo médio. Ferva por 10 minutos e sirva em seguida.

Creme de tomate assado com manjericão (Imagem: rahmi ayu | Shutterstock)

Creme de tomate assado com manjericão

Ingredientes

6 tomates maduros (italiano ou débora) cortados ao meio

1 cebola descascada e cortada em pétalas

3 dentes de alho com casca

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de folhas de manjericão

2 xícaras de chá de caldo de legumes

1/3 de xícara de chá de creme de leite vegetal

1 fio de azeite de oliva para finalizar

Folhas de manjericão para decorar

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque os tomates, a cebola e o alho. Regue com o azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 minutos. Após, retire do forno, descasque o alho e disponha tudo em um liquidificador. Bata até obter um creme liso. Disponha o creme novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Por último, coloque o creme de leite vegetal e misture. Finalize decorando com folhas de manjericão e sirva em seguida.

Creme de batata-doce com cúrcuma

Ingredientes

2 batatas-doces descascadas e picadas

1 colher de chá de cúrcuma

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascado e picado

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a batata-doce e a cúrcuma e refogue por 5 minutos. Cubra com água e cozinhe até o legume ficar macio. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha a mistura novamente na panela. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

Sopa de inhame com alho-poró

Ingredientes

4 inhames descascados e picados

1,5 l de água

5 alhos-porós fatiados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de folhas de erva-doce picadas

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os inhames, cubra com água e reserve. Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os alhos-porós e refogue até dourar, sem parar de mexer. Após, junte a água, o inhame e o sal e cozinhe até o legume ficar macio. Acrescente a erva-doce e misture. Sirva em seguida.