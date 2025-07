Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As sopas e os caldos são ótimas opções para as refeições durante os dias frios. Leves, saborosos e versáteis, eles podem ser preparados com diferentes combinações de legumes, proteínas e temperos, de maneira prática e rápida. Além de aquecerem o corpo, essas receitas oferecem uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes importantes para a saúde.

A seguir, confira 8 receitas de sopas e caldos fáceis para espantar o frio!

Caldo de cenoura

Ingredientes

2 cenouras descascadas e cortada em rodelas

2 batatas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 2 colheres de sopa de azeite de oliva

3 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

1 1/2 xícara de chá de água

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente as cenouras e as batatas e refogue por 3 minutos. Após, coloque a água e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Coloque o caldo na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e tempere com sal. Sirva em seguida.

Sopa de batata

Ingredientes

1/2 kg de batata descascada e ralada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

1 l de caldo de legumes

Sal e folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente a batata e refogue por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Junte o caldo de legumes e o sal. Reduza o fogo e cozinhe por 25 minutos. Desligue o fogo, coloque o manjericão e sirva em seguida.

Sopa de legumes

Ingredientes

1 abóbora -cabotiá descascada e cortada em cubos

-cabotiá descascada e cortada em cubos 1 l de água

1 tomate picado e sem sementes

1 abobrinha picada

1 chuchu descascado e picado

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 cenoura descascada e picada

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abóbora-cabotiá e refogue por 5 minutos. Junte o tomate, a abobrinha, o chuchu e a cenoura e cubra com a água. Cozinhe até os legumes ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa de cebola (Imagem: Dar1930 | Shutterstock)



Sopa de cebola

Ingredientes

1 kg de cebola descascada e fatiada

descascada e fatiada 1 colher de sopa de azeite de oliva

1 l de caldo de legumes​

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até caramelizar. Acrescente o caldo de legumes, tampe a panela e cozinhe até encorpar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Dica: sirva acompanhado de pão italiano tostado e polvilhado com queijo parmesão ralado.

Caldo de inhame com alho-poró

Ingredientes

4 inhames descascados e picados

descascados e picados 1 talo de alho-poró fatiado

1 dente de alho descascado e picado

1/2 cebola descascada e picada

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

3 xícaras de chá de água

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o alho-poró e refogue até ficarem macios. Acrescente o inhame e a água e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Cozinhe até que o inhame esteja macio. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Coloque novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o suco de limão e mexa para incorporar. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

Caldo de ervilha (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

Caldo de ervilha

Ingredientes

450 g de ervilha fresca

1/2 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de caldo de legumes

1 xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o caldo de legumes e a água e cozinhe até levantar fervura. Junte a ervilha, reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Coloque novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Sopa de lentilha

Ingredientes

500 g de lentilha

3 tomates picados e sem sementes

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 cenoura descascada e picada

1 talo de aipo picado

1 l de caldo de legumes

1 colher de sopa de óleo de girassol

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

​Modo de preparo

Em água corrente, lave a lentilha, escorra e reserve. Em uma panela, coloque o óleo de girassol e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola, o alho e o aipo e refogue até a cebola ficar transparente. Adicione os tomates, a lentilha, a cenoura e o caldo de legumes e cozinhe até a lentilha ficar macia. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Caldo de feijão-branco

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-branco cozido

cozido 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

4 xícaras de chá de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o feijão-branco e refogue por 3 minutos. Junte o caldo de legumes e cozinhe até levantar fervura. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Coloque novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.