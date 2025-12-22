8 receitas de massas para o Natal

O Natal é um dia que nos inspira a compartilhar momentos especiais com família e amigos ao redor da mesa, saboreando pratos que aquecem o coração. Entre as opções gastronômicas, as massas desempenham um papel significativo, oferecendo conforto e sabor inigualável a todos. Por isso, confira 8 receitas de massas para você experimentar fazer em casa e surpreender seus convidados na ceia natalina!
Lasanha tradicional
Ingredientes
- 500 g de massa para lasanha
- 500 g de carne moída
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 340 g de molho de tomate
- 400 g de queijo muçarela ralado
- 250 g de queijo parmesão ralado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de orégano
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne moída e cozinhe até perder a cor avermelhada. Acrescente o molho de tomate e tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Cozinhe por mais 10 minutos. Distribua um pouco do molho no fundo de um refratário e, em seguida, faça camadas alternadas de massa, molho de carne e queijo muçarela. Termine com uma camada de queijo muçarela e polvilhe com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Nhoque ao sugo
Ingredientes
Nhoque
- 1 kg de batata descascada
- 500 ml de água
- 250 g de farinha de trigo
- 150 g de queijo parmesão ralado
- Noz-moscada em pó e sal a gosto
Molho
- 4 tomates picados
- 6 dentes de alho amassados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Folhas de manjericão e sal a gosto
Modo de preparo
Nhoque
Em uma panela, cubra as batatas com água, adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Depois, escorra a água e amasse as batatas até formar um purê. Acrescente a farinha de trigo, o queijo, o sal e a noz-moscada e misture até a massa desgrudar das mãos. Em seguida, divida a massa em rolinhos e corte-a em pedaços pequenos. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Cozinhe os nhoques até subirem à superfície. Retire com uma escumadeira e reserve.
Molho
Coloque os tomates em um processador e bata até ficar homogêneo. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho. Acrescente o tomate, tempere com sal e manjericão. Cozinhe por 5 minutos. Sirva o nhoque com o molho de tomate.
Capeletti de queijo ao molho de cogumelo
Ingredientes
Massa
- 500 g de farinha de trigo
- 4 ovos
- 1 colher de chá de sal
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Água para cozinhar
Recheio
- 200 g de queijo muçarela ralado
- 100 g de queijo parmesão ralado
Molho
- 300 g de cogumelo shiitake fatiado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 dente de alho picado
- 1 xícara de chá de creme de leite fresco
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo, os ovos e o sal até ficar homogêneo. Sove a massa por 5 minutos, cubra com um pano e deixe descansar por 15 minutos. Depois, abra a massa com um rolo em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo. Corte a massa em círculos com um cortador.
Recheio
Em um recipiente, misture o queijo muçarela com o parmesão e recheie os discos de massa. Modele em formato de capeletti. Reserve.
Molho
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o cogumelo e cozinhe por 5 minutos. Misture o creme de leite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela grande, ferva a água em fogo médio e cozinhe os capelettis até subirem à superfície. Sirva com o molho de cogumelo.
Penne ao molho de cogumelo
Ingredientes
- 400 g de macarrão tipo penne
- 300 g de cogumelo paris fatiado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 3 dentes de alho picados
- 1 xícara de chá creme de leite
- Sal, tomilho e pimenta-do-reino moída a gosto
- 300 ml de água
Modo de preparo
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Reserve. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar. Depois, adicione o cogumelo e cozinhe até liberar a água e ficar bem macio. Logo após, despeje o creme de leite na panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture e cozinhe por 5 minutos. Sirva o macarrão com o molho e polvilhe com o tomilho.
Talharim ao molho de camarão
Ingredientes
Massa
- 500 g de farinha de trigo
- 4 ovos
- 1 pitada de sal
- Água para cozinhar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Molho
- 400 g de camarão limpo
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 1 xícara de chá de creme de leite fresco
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, faça uma abertura no centro da farinha de trigo e adicione os ovos e o sal. Misture com as mãos até formar uma massa homogênea. Sove por 10 minutos, embrulhe em plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Abra a massa com um rolo em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e corte em tiras de 1 cm.
Molho
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola. Adicione o camarão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 minutos. Junte o creme de leite e o molho de tomate e misture. Em outra panela, em fogo médio, cozinhe o talharim em água fervente com sal até ficar al dente, escorra e misture ao molho. Finalize com a salsinha.
Rondelli de presunto e queijo com molho branco
Ingredientes
Rondelli
- 180 g de presunto fatiado
- 180 g de queijo muçarela fatiado
- 300 g de massa para pastel
Molho
- 1 cebola picada
- 200 g de creme de leite
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 100 ml de água
- 1 colher de sopa de margarina
- 500 ml de leite
- 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Rondelli
Abra a massa de pastel em uma superfície e forre com as fatias de presunto e de queijo. Depois, enrole a massa como um rocambole, bem apertado. Corte em rolinhos de mais ou menos 3 dedos. Reserve.
Molho
Em uma panela, derreta a margarina em fogo médio e acrescente a cebola, o sal e a pimenta-do-reino. Assim que a cebola estiver transparente, adicione o creme de leite e o leite e cozinhe por 2 minutos em fogo baixo. Em um recipiente, dissolva o amido de milho em água e despeje na mistura. Mexa até o molho engrossar. Desligue o fogo, adicione o queijo ralado e misture.
Montagem
Em uma travessa, coloque metade do molho e distribua o rondelli. Coloque o restante do molho e leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos. Sirva em seguida.
Conchiglione recheado com ricota e espinafre
Ingredientes
- 200 g de conchiglione
- 2 xícaras de chá de ricota amassada
- 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 1 xícara de chá de espinafre picado
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 3 xícaras de chá de molho de tomate
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para o cozimento
Modo de preparo
Em uma panela grande, coloque água e leve ao fogo alto até ferver. Adicione sal e cozinhe o conchiglione até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Adicione o alho e refogue por cerca de 1 minuto. Acrescente o espinafre e refogue por 2 minutos até murchar. Desligue o fogo e reserve. Em uma tigela, misture a ricota, o queijo muçarela, o queijo parmesão, o espinafre refogado, o sal e a pimenta-do-reino até formar um recheio cremoso e uniforme. Reserve.
Em outra panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Acrescente o molho de tomate e aqueça por aproximadamente 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Ajuste o sal se necessário. Recheie cada conchiglione com a mistura de ricota e espinafre. Espalhe uma camada de molho de tomate no fundo de um refratário, disponha os conchigliones recheados lado a lado. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, até aquecer bem e gratinar levemente. Retire do forno e sirva em seguida.
Pappardelle ao ragù de cordeiro
Ingredientes
- 500 g de macarrão tipo pappardelle
- 800 g de cordeiro cortado em cubos pequenos
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 cenoura ralada
- 2 talos de salsão picados
- 2 xícaras de chá de tomate triturado
- 1 xícara de chá de vinho tinto seco
- 1 xícara de chá de caldo de carne
- 2 folhas de louro
- 1 ramo de alecrim
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Queijo parmesão ralado para finalizar
- Água para o cozimento da massa
Modo de preparo
Em uma panela grande, coloque água e leve ao fogo alto até ferver. Adicione sal e cozinhe o pappardelle até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma panela funda, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione o cordeiro e sele bem até dourar por igual. Retire a carne e reserve. Na mesma panela, ainda no fogo médio, adicione a cebola e refogue até ficar translúcida. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte a cenoura e o salsão e refogue por 5 minutos, mexendo sempre.
Volte o cordeiro para a panela, adicione o vinho tinto seco e deixe no fogo médio até o álcool evaporar, cerca de 5 minutos. Acrescente o tomate triturado, o caldo de carne, o louro, o alecrim, o sal e a pimenta-do-reino. Tampe parcialmente a panela e cozinhe no fogo baixo por aproximadamente 1 hora e 30 minutos, mexendo de vez em quando, até a carne ficar bem macia e o molho encorpado. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino, se necessário. Incorpore o pappardelle ao molho ainda quente e misture delicadamente para envolver toda a massa. Finalize com o queijo parmesão e sirva em seguida.