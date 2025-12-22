Variedades

8 receitas de massas para o Natal

Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 22/12/25 19h06
Lasanha tradicional (Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock)

O Natal é um dia que nos inspira a compartilhar momentos especiais com família e amigos ao redor da mesa, saboreando pratos que aquecem o coração. Entre as opções gastronômicas, as massas desempenham um papel significativo, oferecendo conforto e sabor inigualável a todos. Por isso, confira 8 receitas de massas para você experimentar fazer em casa e surpreender seus convidados na ceia natalina!

Lasanha tradicional

Ingredientes

  • 500 g de massa para lasanha
  • 500 g de carne moída
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 340 g de molho de tomate
  • 400 g de queijo muçarela ralado
  • 250 g de queijo parmesão ralado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de orégano
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne moída e cozinhe até perder a cor avermelhada. Acrescente o molho de tomate e tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Cozinhe por mais 10 minutos. Distribua um pouco do molho no fundo de um refratário e, em seguida, faça camadas alternadas de massa, molho de carne e queijo muçarela. Termine com uma camada de queijo muçarela e polvilhe com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Nhoque ao sugo

Ingredientes

Nhoque

  • 1 kg de batata descascada
  • 500 ml de água
  • 250 g de farinha de trigo
  • 150 g de queijo parmesão ralado
  • Noz-moscada em pó e sal a gosto

Molho

  • 4 tomates picados
  • 6 dentes de alho amassados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Folhas de manjericão e sal a gosto

Modo de preparo

Nhoque

Em uma panela, cubra as batatas com água, adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Depois, escorra a água e amasse as batatas até formar um purê. Acrescente a farinha de trigo, o queijo, o sal e a noz-moscada e misture até a massa desgrudar das mãos. Em seguida, divida a massa em rolinhos e corte-a em pedaços pequenos. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Cozinhe os nhoques até subirem à superfície. Retire com uma escumadeira e reserve.

Molho

Coloque os tomates em um processador e bata até ficar homogêneo. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho. Acrescente o tomate, tempere com sal e manjericão. Cozinhe por 5 minutos. Sirva o nhoque com o molho de tomate.

Capeletti de queijo ao molho de cogumelo

Ingredientes

Massa

  • 500 g de farinha de trigo  
  • 4 ovos  
  • 1 colher de chá de sal  
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Água para cozinhar

Recheio

  •  200 g de queijo muçarela ralado  
  •  100 g de queijo parmesão ralado  

Molho

  •  300 g de cogumelo shiitake fatiado 
  •  2 colheres de sopa de azeite  
  •  1 dente de alho picado  
  •  1 xícara de chá de creme de leite fresco  
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto  

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, os ovos e o sal até ficar homogêneo. Sove a massa por 5 minutos, cubra com um pano e deixe descansar por 15 minutos. Depois, abra a massa com um rolo em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo. Corte a massa em círculos com um cortador.

Recheio

Em um recipiente, misture o queijo muçarela com o parmesão e recheie os discos de massa. Modele em formato de capeletti. Reserve.

Molho

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o cogumelo e cozinhe por 5 minutos. Misture o creme de leite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela grande, ferva a água em fogo médio e cozinhe os capelettis até subirem à superfície. Sirva com o molho de cogumelo.  

Penne ao molho de cogumelos em prato
Penne ao molho de cogumelo (Imagem: Anna Puzatykh | Shutterstock)

Penne ao molho de cogumelo

Ingredientes

  • 400 g de macarrão tipo penne
  • 300 g de cogumelo paris fatiado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 xícara de chá creme de leite
  • Sal, tomilho e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 300 ml de água

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Reserve. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar. Depois, adicione o cogumelo e cozinhe até liberar a água e ficar bem macio. Logo após, despeje o creme de leite na panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture e cozinhe por 5 minutos. Sirva o macarrão com o molho e polvilhe com o tomilho.

Talharim ao molho de camarão

Ingredientes

Massa

  • 500 g de farinha de trigo  
  • 4 ovos  
  • 1 pitada de sal  
  • Água para cozinhar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Molho

  • 400 g de camarão limpo
  • 2 colheres de sopa de azeite  
  • 2 dentes de alho picados  
  • 1 cebola picada  
  • 1 xícara de chá de creme de leite fresco  
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate  
  • Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto  

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, faça uma abertura no centro da farinha de trigo e adicione os ovos e o sal. Misture com as mãos até formar uma massa homogênea. Sove por 10 minutos, embrulhe em plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Abra a massa com um rolo em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e corte em tiras de 1 cm.

Molho

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola. Adicione o camarão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 minutos. Junte o creme de leite e o molho de tomate e misture. Em outra panela, em fogo médio, cozinhe o talharim em água fervente com sal até ficar al dente, escorra e misture ao molho. Finalize com a salsinha.  

Rondelli de presunto e queijo com molho branco

Ingredientes

Rondelli

  • 180 g de presunto fatiado
  • 180 g de queijo muçarela fatiado
  • 300 g de massa para pastel

Molho

  • 1 cebola picada
  • 200 g de creme de leite
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 100 ml de água
  • 1 colher de sopa de margarina
  • 500 ml de leite
  • 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Rondelli

Abra a massa de pastel em uma superfície e forre com as fatias de presunto e de queijo. Depois, enrole a massa como um rocambole, bem apertado. Corte em rolinhos de mais ou menos 3 dedos. Reserve.

Molho

Em uma panela, derreta a margarina em fogo médio e acrescente a cebola, o sal e a pimenta-do-reino. Assim que a cebola estiver transparente, adicione o creme de leite e o leite e cozinhe por 2 minutos em fogo baixo. Em um recipiente, dissolva o amido de milho em água e despeje na mistura. Mexa até o molho engrossar. Desligue o fogo, adicione o queijo ralado e misture.

Montagem

Em uma travessa, coloque metade do molho e distribua o rondelli. Coloque o restante do molho e leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos. Sirva em seguida.

Conchiglione recheado com ricota e espinafre servido em panela de ferro em cima de bancada
Conchiglione recheado com ricota e espinafre (Imagem: nelea33 | Shutterstock)

Conchiglione recheado com ricota e espinafre

Ingredientes

  • 200 g de conchiglione
  • 2 xícaras de chá de ricota amassada
  • 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • 1 xícara de chá de espinafre picado
  • 1 dente de alho picado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 3 xícaras de chá de molho de tomate
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para o cozimento

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque água e leve ao fogo alto até ferver. Adicione sal e cozinhe o conchiglione até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Adicione o alho e refogue por cerca de 1 minuto. Acrescente o espinafre e refogue por 2 minutos até murchar. Desligue o fogo e reserve. Em uma tigela, misture a ricota, o queijo muçarela, o queijo parmesão, o espinafre refogado, o sal e a pimenta-do-reino até formar um recheio cremoso e uniforme. Reserve. 

Em outra panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Acrescente o molho de tomate e aqueça por aproximadamente 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Ajuste o sal se necessário. Recheie cada conchiglione com a mistura de ricota e espinafre. Espalhe uma camada de molho de tomate no fundo de um refratário, disponha os conchigliones recheados lado a lado. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, até aquecer bem e gratinar levemente. Retire do forno e sirva em seguida.

Pappardelle ao ragù de cordeiro

Ingredientes

  • 500 g de macarrão tipo pappardelle
  • 800 g de cordeiro cortado em cubos pequenos
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cenoura ralada
  • 2 talos de salsão picados
  • 2 xícaras de chá de tomate triturado
  • 1 xícara de chá de vinho tinto seco
  • 1 xícara de chá de caldo de carne
  • 2 folhas de louro
  • 1 ramo de alecrim
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Queijo parmesão ralado para finalizar
  • Água para o cozimento da massa

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque água e leve ao fogo alto até ferver. Adicione sal e cozinhe o pappardelle até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma panela funda, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione o cordeiro e sele bem até dourar por igual. Retire a carne e reserve. Na mesma panela, ainda no fogo médio, adicione a cebola e refogue até ficar translúcida. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte a cenoura e o salsão e refogue por 5 minutos, mexendo sempre.

Volte o cordeiro para a panela, adicione o vinho tinto seco e deixe no fogo médio até o álcool evaporar, cerca de 5 minutos. Acrescente o tomate triturado, o caldo de carne, o louro, o alecrim, o sal e a pimenta-do-reino. Tampe parcialmente a panela e cozinhe no fogo baixo por aproximadamente 1 hora e 30 minutos, mexendo de vez em quando, até a carne ficar bem macia e o molho encorpado. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino, se necessário. Incorpore o pappardelle ao molho ainda quente e misture delicadamente para envolver toda a massa. Finalize com o queijo parmesão e sirva em seguida. 

