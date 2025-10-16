Variedades

8 receitas de frango ao molho que vão te surpreender

Frango ao molho de tomate (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)

O frango é uma proteína versátil e uma ótima pedida para variar o cardápio. Simples de fazer, ele pode ser servido tanto no almoço quanto no jantar e é perfeito para quem deseja uma refeição saborosa sem perder muito tempo na cozinha. E o mais incrível: pode ser acompanhado de diferentes tipos de molhos para dar suculência aos pratos. 

A seguir, confira 8 receitas de frango com molho para você ter uma refeição gostosa e cheia de sabor! 

Frango ao molho de tomate

Ingredientes 

  • 1 kg de peito de frango cortado em cubos 
  • 500 g de molho de tomate
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e picada 
  • 2 dentes de alho descascados e amassados 
  • 1 folha de louro
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto 

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango, a folha de louro, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe por 10 minutos, mexendo de vez em quando. Por último, coloque o molho de tomate e misture bem. Cozinhe por mais 25 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida com a salsinha.

Frango empanado com molho inglês

Ingredientes 

  • 500 g de peito de frango cortado em cubos
  • Suco de 1 limão 
  • 1 ovo batido 
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de farinha de rosca
  • 1 cebola descascada e picada 
  • 2 colheres de sopa de açúcar mascavo 
  • 2 colheres de sopa de mostarda 
  • 2 colheres de sopa de molho inglês 
  • 1 colher de sopa de vinagre 
  • 1/2 xícara de chá de polpa de tomate
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto 
  • Óleo para fritar 

Modo de preparo 

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 5 minutos. Após, passe cada pedaço na farinha de trigo, depois no ovo e, por último, na farinha de rosca. Reserve. 

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, disponha os pedaços de frango na panela e frite até dourar. Retire e reserve. Em um recipiente, coloque o azeite, a cebola, o açúcar mascavo, a mostarda, o molho inglês, o vinagre, a polpa do tomate e o sal e misture bem. Despeje o molho sobre o frango e sirva em seguida. 

Frango ao molho com vegetais

Ingredientes

  • 1 kg de peito de frango cortado em cubos
  • 2 batatas cortadas em cubos
  • 2 cenouras cortadas em cubos
  • 2 tomates cortados em cubos
  • 1 xícara de chá de floretes de brócolis
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de sopa de coentro picado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 xícara de chá de molho de tomate
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho amassados
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Em seguida, acrescente o frango e refogue até dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e adicione o molho de tomate. Cubra com a água e tampe a panela. Cozinhe por 20 minutos após iniciar a pressão. Depois, desligue o fogo e espere a pressão sair. Retire a tampa da panela e acrescente as batatas, as cenouras, os floretes de brócolis, os tomates, a salsinha e o coentro. Acerte o sal e a pimenta-do-reino e leve ao fogo por mais 15 minutos. Sirva em seguida.

Panela marrom com frango ao molho branco com cogumelos polvilhado com coentro picado
Frango ao molho branco (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)

Frango ao molho branco 

Ingredientes 

  • 1 kg de peito de frango cortado em cubos
  • 1 cebola descascada e picada 
  • 1 dente de alho descascado e amassado 
  • 1 colher de sopa de colorau 
  • 1 xícara de chá de cogumelos paris fatiado
  • 2 colheres de sopa de manteiga 
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 250 g de creme de leite 
  • 200 ml de leite 
  • Salsinha picada, sal e azeite a gosto 

Modo de preparo 

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango, o cogumelo e o colorau e mexa bem. Cozinhe até o frango dourar, desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Junte o creme de leite e cozinhe por 2 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o amido de milho e o leite e mexa até dissolver. Despeje a mistura na panela com creme de leite, coloque sal e cozinhe até o molho engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, cubra o frango com o molho e sirva em seguida. 

Filé de frango ao molho mostarda 

Ingredientes 

  • 500 g de filé de frango  
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 1 xícara de chá de suco de laranja
  • 5 colheres de sopa de vinho branco seco 
  • 1 colher de sopa de mostarda
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 colher de sopa de amido de milho dissolvido em 1 colher de sopa de água
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto 

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e doure. Retire e reserve. Na mesma panela, coloque mais um pouco de azeite e aqueça. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte o suco de laranja e cozinhe até levantar fervura. Depois, disponha o vinho branco, a mostarda e o mel e misture bem. Por último, coloque o amido de milho e cozinhe até o molho apurar. Desligue o fogo, despeje o molho sobre o frango e sirva em seguida. 

Frango ao forno com molho de frutas

Ingredientes

  • 3 filés de frango
  • Suco de 1 toranja
  • Gomos de 1 toranja
  • Suco de 1 laranja
  • Gomos de 1 laranja
  • 1/2 xícara de chá de tomilho
  • Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
  • 3 dentes de alho amassados

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os sucos de laranja e de toranja, o tomilho e a salsinha. Em outro recipiente, tempere os filés de frango com sal, pimenta-do-reino e alho. Regue com o suco de laranja e toranja. Leve à geladeira por 30 minutos. Depois, coloque os filés em uma forma, regue-os com azeite e com o suco de laranja e toranja que restou no recipiente. Coloque os gomos da laranja e da toranja por cima e em volta do frango. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos. Sirva em seguida.

Frango ao molho de cogumelos servido em panela de ferro em cima de mesa de madeira com colheres de madeira ao lado
Frango ao molho de cogumelo (Imagem: from my point of view | Shutterstock)

Frango ao molho de cogumelo

Ingredientes

  • 1 kg de sobrecoxa de frango
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 250 g de cogumelo champignon fatiado
  • 1 xícara de chá de creme de leite
  • 1/2 xícara de chá de caldo de frango
  • 1 colher de chá de mostarda
  • 1 pitada de noz-moscada em pó
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o frango com sal e pimenta-do-reino. Aqueça o azeite em uma frigideira grande em fogo médio e doure a sobrecoxa de frango. Retire e reserve. Na mesma frigideira, refogue a cebola e o alho até ficarem transparentes. Acrescente o cogumelo e cozinhe por cerca de 4 a 5 minutos, até que solte um pouco de líquido e fique macio. Volte o frango à frigideira, junte o caldo de frango e deixe cozinhar em fogo médio por 10 minutos, com a panela semitampada. Reduza o fogo e misture o creme de leite, a mostarda e a noz-moscada, mexendo até formar um molho cremoso. Ajuste o sal e finalize com salsinha. Sirva em seguida.

Frango ao molho gorgonzola

Ingredientes

  • 1 kg de peito de frango cortado em tiras
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 1 xícara de chá de creme de leite fresco
  • 100 g de queijo gorgonzola esfarelado
  • 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o frango com sal e pimenta-do-reino e reserve por 30 minutos. Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio e doure os pedaços de frango. Retire e reserve. Na mesma panela, acrescente a manteiga e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Adicione o vinho branco seco e mexa bem, raspando o fundo da frigideira para soltar o sabor do frango. Deixe o vinho reduzir por cerca de 2 minutos. Abaixe o fogo e junte o creme de leite, o queijo gorgonzola e o parmesão ralado. Mexa até o queijo derreter e o molho ficar cremoso e homogêneo. Volte o frango para a frigideira e misture bem, deixando cozinhar por mais 5 minutos até o molho envolver bem todo o frango. Sirva em seguida.

