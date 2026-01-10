8 receitas de bolos sem glúten fáceis de fazer

O glúten é uma proteína encontrada em cereais como trigo, cevada e centeio, e pode causar danos intestinais e problemas de saúde em pessoas com doença celíaca. Para evitar estas condições, a solução é adotar uma dieta sem esses ingredientes, o que não significa que você precisa abrir mão de suas receitas preferidas, como um bolo fofinho e saboroso. Isso porque existe uma infinidade de opções para substituir o glúten.
A seguir, confira 8 receitas de bolos sem glúten para inserir na dieta!
Bolo de laranja sem glúten
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1 xícara de chá de farinha de arroz
- 1/2 xícara de chá de fécula de batata
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Suco e raspas de 2 laranjas
- Óleo de coco para untar
- Farinha de arroz para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os ovos, o açúcar e o óleo de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Em um recipiente, coloque a farinha de arroz, a fécula de batata e o fermento químico e mexa. Despeje a mistura do liquidificador sobre os ingredientes secos e misture até obter uma massa lisa. Acrescente o suco e as raspas das laranjas e mexa para incorporar.
Após, despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Passado esse tempo, retire o bolo do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
Bolo de banana sem glúten
Ingredientes
- 3 bananas descascadas e amassadas
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de canela em pó
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as bananas amassadas, os ovos, o açúcar mascavo e o óleo de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, peneire a farinha de aveia, o fermento químico e a canela em pó e misture. Aos poucos, despeje a mistura do liquidificador no recipiente com os ingredientes secos e mexa delicadamente até obter uma massa homogênea.
Após, despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 35 minutos. Passado esse tempo, retire o bolo do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
Bolo de chocolate sem glúten
Ingredientes
Massa
- 80 ml de óleo de milho
- 120 g de açúcar
- 2 ovos
- 200 ml de leite de coco
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 70 g de chocolate em pó sem glúten
- 180 g de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo de milho para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Cobertura
- 100 ml de leite de coco
- 70 g de chocolate em pó sem glúten
- 40 g de açúcar
- 1 colher de chá de essência de baunilha
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque os ingredientes líquidos e misture. Adicione o açúcar e mexa. Aos poucos, acrescente a farinha de aveia e, por fim, o fermento químico. Misture e despeje a massa em uma forma untada com óleo de milho e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Passado esse tempo, retire do forno e desenforme com cuidado. Reserve.
Cobertura
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até obter uma consistência uniforme. Desligue o fogo e despeje a cobertura sobre o bolo. Sirva em seguida.
Bolo de milho-verde sem glúten
Ingredientes
- 5 ovos
- 395 g de milho-verde em conserva
- 2 xícaras de chá de fubá
- 160 g de coco ralado
- 395 g de leite condensado
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo de coco para untar
- Fubá para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o óleo de coco e o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o fermento e misture. Após, coloque a massa em uma forma redonda com furo no meio untada com óleo de coco e enfarinhada com fubá. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
Bolo de cenoura com chocolate sem glúten
Ingredientes
Massa
- 2 cenouras descascadas e picadas
- 2 xícaras de chá de farinha de amêndoas
- 1 xícara de chá de açúcar
- 2 ovos
- 200 ml de leite de coco
- 3/4 xícara de chá de óleo de soja
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo de soja para untar
- Farinha de amêndoas para enfarinhar
Cobertura
- 100 ml de leite de coco
- 70 g de chocolate em pó sem glúten
- 40 g de açúcar
- 1 colher de chá de essência de baunilha
Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, coloque as cenouras, o óleo de soja e os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de amêndoas, o açúcar, o fermento químico e o leite de coco e mexa para incorporar. Acrescente a mistura do liquidificador e mexa até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em uma forma com um furo no meio untada com óleo de soja e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire do forno, desenforme com cuidado e reserve.
Cobertura
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até obter uma consistência uniforme. Desligue o fogo e despeje a cobertura sobre o bolo. Sirva em seguida.
Bolo de pêssego sem glúten
Ingredientes
- 4 pêssegos em calda
- 200 ml de calda de pêssego
- 1 xícara de chá de óleo
- 5 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 2 xícaras de chá de farinha de arroz
- 1 xícara de chá de amido de milho
- 1 pitada de sal
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo para untar
- Farinha de arroz para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os pêssegos e a calda e bata. Adicione o óleo e as gemas e bata por 3 minutos. Em uma tigela, bata as claras em neve e reserve. Em um recipiente, coloque os ingredientes secos e misture. Acrescente a mistura do liquidificador e a clara em neve e mexa para incorporar. Despeje a massa em uma forma com furo no meio untada com azeite e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
Bolo de maçã com canela sem glúten
Ingredientes
- 2 maçãs com casca e picadas
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de farinha de arroz
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
- Farinha de arroz para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, bata as maçãs picadas, os ovos, o óleo de coco e o açúcar até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de arroz, a farinha de aveia, a canela e o sal. Misture bem. Por último, incorpore o fermento delicadamente. Despeje a massa na forma untada com óleo de coco e enfarinha com farinha de arroz e leve ao forno preaquecido a 180ºC por cerca de 35 a 40 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Espere esfriar e desenforme com cuidado, sirva em seguida.
Bolo de abacaxi com coco sem glúten
Ingredientes
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de abacaxi picado
- 1/2 xícara de chá de coco ralado
- 1 xícara de chá de farinha de arroz
- 1/2 xícara de chá de polvilho doce
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
Modo de preparo
No liquidificador, bata os ovos, o óleo de coco, o açúcar e o abacaxi até formar uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de arroz, o polvilho doce, o coco ralado e o sal. Misture bem. Por último, incorpore o fermento delicadamente. Despeje a massa na forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de arroz e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 35 a 40 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Espere esfriar e desenforme com cuidado, sirva em seguida.