8 receitas com chia para ajudar no emagrecimento de forma saudável

A semente de chia é um alimento altamente nutritivo, rica em fibras, proteínas, ômega 3, antioxidantes, vitaminas e minerais que contribuem para o bom funcionamento do organismo. Por promover maior sensação de saciedade e auxiliar no funcionamento do intestino, ela pode ser uma aliada em estratégias de emagrecimento quando associada a uma alimentação equilibrada e à prática de atividades físicas.

A seguir, confira como preparar 8 receitas saudáveis com chia!

1. Salmão com crosta de chia e aspargos

Ingredientes

2 filés de salmão limpos

limpos 4 colheres de sopa de sementes de chia

2 colheres de sopa de mostarda dijon

1 colher de sopa de mel

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de raspas de limão

12 aspargos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a mostarda dijon, o mel, 1 colher de sopa de azeite e as raspas de limão até obter um molho homogêneo. Reserve. Em outra tigela, tempere os filés de salmão com o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe a mistura de mostarda sobre a parte superior dos filés e pressione delicadamente as sementes de chia para formar uma crosta uniforme.

Disponha os filés em uma assadeira levemente untada com azeite. Em uma tigela, misture os aspargos com 1 colher de sopa de azeite, sal e pimenta-do-reino. Coloque os aspargos ao redor do salmão na assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 a 20 minutos, ou até que o salmão esteja cozido e a crosta esteja levemente dourada. Retire do forno e sirva acompanhado dos aspargos assados.

2. Bolo de milho-verde com chia

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de fubá

1 xícara de chá de milho-verde fresco

fresco 1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de coco ralado

1/4 xícara de chá de óleo vegetal

1 colher de sopa de vinagre de maçã

1/2 colher de café de sal

2 colheres de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo vegetal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico e a chia, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e as sementes de chia e bata rapidamente para incorporar. Reserve. Unte uma assadeira com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

3. Crepe de chia recheado com frango

Ingredientes

Massa

2 ovos

2 colheres de sopa de farinha de aveia

2 colheres de sopa de queijo cottage

1 colher de sopa de semente de chia triturada

1 pitada de sal

Recheio

100 g de peito de frango cozido e desfiado

1 colher de sopa de creme de ricota

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um prato, coloque os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a farinha de aveia e a chia e misture. Acrescente o queijo cottage e o sal e mexa até obter uma textura cremosa. Após, leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre a panela e espalhe. Frite até dourar e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa e reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque o peito de frango, o creme de ricota, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Disponha o recheio sobre os crepes e dobre. Sirva em seguida.

Creme de abóbora com chia (Imagem: ArtCookStudio | Shutterstock)

4. Creme de abóbora com chia

Ingredientes

1 abóbora-cabotiá sem sementes e picada

sem sementes e picada 1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sobremesa de açafrão

3 xícaras de chá de água

2 colheres de sopa de sementes de chia

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a abóbora-cabotiá, o açafrão e duas xícaras de chá de água e cozinhe até a abóbora-cabotiá ficar macia. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a mistura para um liquidificador. Junte o restante da água, as sementes de chia e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o creme novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

Dica: sirva polvilhado com sementes de chia.

5. Mingau de chia com banana

Ingredientes

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

2 colheres de sopa de sementes de chia

200 ml de leite de amêndoas

1 colher de sobremesa de mel

1 banana descascada e amassada

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a chia e o leite de amêndoas, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Após, adicione a banana, a aveia e o mel e misture. Leve ao fogo médio para cozinhar até levantar fervura, mexendo sempre. Desligue o fogo e polvilhe com canela em pó. Sirva em seguida.

6. Omelete com chia

Ingredientes

2 ovos

1 colher de chá de sementes de chia

1 colher de sopa de cebolinha picada

2 colheres de sopa de alho-poró picado

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos até ficarem homogêneos. Acrescente a chia, a cebolinha, o alho-poró, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque a massa na panela e espalhe. Cozinhe até dourar. Vire para dourar o outro lado. Sirva em seguida.

Pudim de chia com manga e coco (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock)

7. Pudim de chia com manga e coco

Ingredientes

200 ml de leite de coco

3 colheres de sopa de sementes de chia

3 colheres de sopa de coco ralado

2 colheres de sopa de mel

1/2 colher de chá de essência de baunilha

1 manga picada

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o leite de coco, as sementes de chia, o coco ralado, o mel e a essência de baunilha e misture. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 3 horas. Após, retire da geladeira, adicione a manga e mexa. Sirva em seguida.

8. Salada morna de couve-flor com chia

Ingredientes

1 couve-flor cortada em floretes

cortada em floretes 3 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de sementes de chia

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de alho em pó

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de salsinha fresca

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a couve-flor com 2 colheres de sopa de azeite, a páprica doce, o alho em pó, o sal e a pimenta-do-reino. Distribua a couve-flor em uma assadeira, formando uma única camada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 a 30 minutos, virando os floretes na metade do tempo, até ficarem macios e levemente dourados. Retire a couve-flor do forno e deixe amornar por alguns minutos. Transfira para uma travessa, regue com o suco de limão e 1 colher de sopa de azeite. Acrescente a salsinha e as sementes de chia e misture delicadamente. Sirva em seguida.