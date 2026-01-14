8 nomes para cachorros inspirados em novelas famosas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Escolher o nome do cachorro é muito mais que um detalhe: é uma decisão que cria vínculo e reflete a personalidade do pet, facilitando a comunicação, o adestramento e a rotina com o tutor. Para os noveleiros de plantão, a televisão pode ser uma fonte criativa de inspiração. Afinal, vilões e mocinhos marcantes não faltam na dramaturgia brasileira.

A seguir, veja sugestões de nomes para cachorros inspirados em novelas famosas e encontre a opção que mais combina com o seu companheiro!

1. Carminha

A vilã marcante de “Avenida Brasil” é esperta e cheia de atitude. O seu nome combina com cadelas que sempre encontram um jeito criativo de conseguir o que querem, como boas estrategistas.

2. Tufão

Mais um nome vindo na novela “Avenida Brasil”. O personagem Tufão é forte e cheio de energia, mas também bondoso. Por isso, combina com cachorros leais e brincalhões.

3. Nazaré

O nome da vilã de “Senhora do Destino” é ideal para cadelas expressivas e que gostam de ser o centro das atenções. Afinal, Nazaré é uma personagem que remete à ousadia.

4. Roque

O protagonista da novela “Roque Santeiro” é leal e protetor. Com isso, o nome combina com animais companheiros e gentis, que estão sempre prontos para ajudar o tutor.

“Juma” é o nome perfeito para cachorras independentes, instintivas e que amam a natureza (Imagem: Jaromir Chalabala | Shutterstock)

5. Juma

O nome da protagonista de “Pantanal” é perfeito para cachorras independentes, instintivas e que amam a natureza, assim como a própria personagem Juma.

6. Félix

O nome do vilão cômico e debochado de “Amor à Vida” combina com cachorros inteligentes e cheios de personalidade. Assim como muitos cães, Félix pode parecer provocador no início, mas demonstra lealdade, sensibilidade e forte apego à família com o tempo.

7. Bebel

O nome de uma das personagens mais marcantes da novela “Paraíso Tropical” é ideal para cachorras charmosas e que gostam de mimos, atenção e conforto.

8. Comendador

O personagem Comendador, da novela “Império”, tem uma presença forte e um instinto protetor. Assim, o nome combina com cães que gostam de comandar o território, são fiéis à família e estão sempre atentos ao que acontece ao redor.