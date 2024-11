8 maiores raças de cachorro do mundo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Conforme a Federação Cinológica Internacional (FCI), há cerca de 360 raças de cachorro espalhadas pelo mundo. Entre elas, há os cães de grande porte, com altura entre 45 e 70 cm e peso variando de 25 a 45 kg, que chamam atenção pelo tamanho. No entanto, existem também aqueles de porte gigante, que ultrapassam essas medidas, podendo alcançar mais de 70 cm de altura e pesar acima de 45 kg.

Esses animais enormes impressionam as pessoas por onde passam, mas, apesar da estatura intimidadora, muitos deles se destacam pela personalidade afetuosa, sendo gentis e brincalhões. A seguir, conheça alguns deles!

1. Dogue alemão

O dogue alemão pode atingir até 86 cm de altura na cernelha (Imagem: Earl Wilkerson | ShutterStock)

Originário da Alemanha, o dogue alemão é conhecido como a raça mais alta do mundo. Esse cachorro pode atingir até 86 cm de altura na cernelha e pesar entre 50 e 90 kg. Apesar do porte imponente, é conhecido por ser dócil, amigável e excelente companheiro para a família. Sua pelagem é curta e pode apresentar diversas cores, incluindo preto, azul, tigrado e arlequim.

2. Mastim inglês

O mastim inglês pode pesar entre 73 e 100 kg e medir até 91 cm (Imagem: Monica Arauz | Shutterstock)

O mastim inglês é uma das raças mais antigas da Inglaterra e destaca-se pelo tamanho e peso impressionantes. Os machos podem pesar entre 73 e 100 kg e medir até 91 cm de altura. Apesar da aparência intimidadora, trata-se de um cão calmo, leal e protetor. Sua pelagem é curta, geralmente em tons de fulvo, damasco ou tigrado, sempre com máscara preta no focinho.

3. São Bernardo

O São Bernardo é famoso por suas habilidades de resgate e pode medir entre 65 e 90 cm de altura (Imagem: Ulrike Stein | Shutterstock)

Originário dos Alpes Suíços, o São Bernardo é famoso por suas habilidades de resgate em áreas montanhosas. Esse cachorro pode medir entre 65 e 90 cm de altura e pesar de 54 a 82 kg. É conhecido por ser gentil, paciente e excelente com crianças. Sua pelagem pode ser curta ou longa, geralmente em combinações de branco com marrom ou vermelho.

4. Terra nova

O terra nova é conhecido por suas habilidades aquáticas e pode medir até 76 cm de altura (Imagem: Owen Productions | Shutterstock)

Originário do Canadá, o terra nova é um cão de trabalho conhecido por suas habilidades aquáticas e força. Esse cachorro pode medir até 76 cm de altura e pesar entre 60 e 70 kg. É um animal gentil, dócil e excelente nadador, frequentemente utilizado em resgates aquáticos. Sua pelagem é densa e resistente à água, geralmente preta, marrom ou branca com manchas pretas.

5. Leonberger

O leonberger é resultado do cruzamento entre três raças de grande porte e pode atingir até 80 cm de altura e pesar entre 54 e 77 kg (Imagem: AnetaZabranska | Shutterstock)

Desenvolvido na Alemanha, o leonberger é resultado do cruzamento entre São Bernardo, terra nova e dogue dos pireneus. Esse cachorro pode atingir até 80 cm de altura e pesar entre 54 e 77 kg. É conhecido por ser equilibrado, afetuoso e excelente companheiro familiar. Sua pelagem é longa e densa, geralmente em tons de dourado com máscara preta no focinho.

6. Mastim tibetano

O mastim tibetano pode medir entre 66 e 76 cm de altura e pesar de 45 a 73 kg (Imagem: Tatyana Kuznetsova | Shutterstock)

Originário das regiões montanhosas do Tibete, o mastim tibetano é uma raça antiga utilizada para proteger rebanhos e propriedades. Esse cachorro pode medir entre 66 e 76 cm de altura e pesar de 45 a 73 kg. Trata-se de um animal independente, protetor e leal aos seus tutores. Sua pelagem é densa e dupla, adaptada ao clima frio, geralmente em tons de preto, marrom ou azul.

7. Dogue de bordeaux

O dogue de bordeaux é uma das raças francesas mais antigas e pode pesar até 65 kg (Imagem: Daria Shvetcova | Shutterstock)

Originário da França, o dogue de bordeaux é uma das raças francesas mais antigas. Esse cachorro pode medir entre 58 e 68 cm de altura e pesar de 54 a 65 kg. É um animal leal, corajoso e afetuoso com a família. Sua pelagem é curta e fina, geralmente em tons de fulvo, com ou sem máscara preta.

8. Fila brasileiro

O fila brasileiro pode medir entre 60 e 75 cm de altura e pesar de 40 a 50 kg (Imagem: toicadrian | Shutterstock)

Desenvolvido no Brasil, o fila brasileiro é uma raça de grande porte utilizada historicamente para guarda e pastoreio. Esse cachorro pode medir entre 60 e 75 cm de altura e pesar de 40 a 50 kg. É um animal leal, corajoso e tem forte instinto protetor. Sua pelagem é curta e lisa, geralmente em tons de fulvo, preto ou tigrado.