8 livros indispensáveis para empreendedores

Aprender com as lições de grandes mestres em suas respectivas áreas pode contribuir para impulsionar uma empresa, esteja ela em fase embrionária – ainda no planejamento, ou mesmo quando a estagnação bate à porta. Por isso, é importante também buscar atualizar e expandir conhecimentos para aproveitar as oportunidades.

Nesta lista, indicamos a leitura de obras para quem pretende se manter a par dos avanços do mercado, entender como gerir pessoas e reavivar o espírito empreendedor. As sugestões incluem ensinamentos sobre análise de dados e implementação de inteligência artificial, liderança humanizada e empática, além de cases de sucesso no empreendedorismo. Confira abaixo!

1. Tecnologia Intencional: como artistas, bicicletas e cavalos transformam carreiras e negócios

Em ‘Tecnologia Intencional: como artistas, bicicletas e cavalos transformam carreiras e negócios’ Marcus Fontoura compartilha sua experiência sobre gestão de forma prática (Imagem: Reprodução digital | Citadel Editora)

Tecnologia Intencional oferece uma visão prática e reflexiva sobre gestão em tecnologia, baseada na vasta experiência de Marcus Fontoura atuando em empresas como IBM, Yahoo, Google e Microsoft – e, mais recentemente, na Stone, na qual tem desempenhado um papel crucial na transformação tecnológica. O autor vai muito além da teoria e compartilha suas experiências e aprendizados, oferecendo uma visão detalhada de como a tecnologia deve ser pensada e executada para impulsionar os negócios.

2. Web Analytics: Uma abordagem à cultura de análise de dados nas empresas

Em ‘Web Analytics: Uma abordagem à cultura de análise de dados nas empresas’ o leitor aprende insighst valiosos sobre a implementação da cultura de dados (Imagem: Reprodução digital | DVS Editora)

Vivemos em uma era em que os dados são o combustível que impulsiona decisões empresariais bem-sucedidas. Dominar os conceitos e o uso de ferramentas de Web Analytics pode ser o diferencial competitivo que o seu negócio precisa. Este livro vai guiá-lo nessa jornada. Mais do que apenas explicar o que é Web Analytics, este livro oferece insights valiosos para implementar uma cultura de dados, escolher as ferramentas certas e estruturar processos que geram resultados reais.

3. Ninguém se importa

Em ‘Ninguém se importa’ o leitor aprenderá sobre liderança estratégica (Imagem: Reprodução digital | Citadel Editora)

Neste livro, o leitor verá o resultado de uma jornada completa sobre liderança estratégica. A obra é baseada em quase 25 anos de experiência executiva em diversas frentes de negócios, incluindo empresas de diferentes portes, conselhos de administração e consultivos. O autor Júlio Volpp construiu a obra sobre a premissa de que liderar é sobre pessoas – construir relacionamentos fortes e inspirar uma visão compartilhada. Essa é a chave para a entrega de resultados extraordinários!

4. IAfique-se ou morra: como fazer a inteligência artificial trabalhar para você

O livro ‘IAfique-se ou morra: como fazer a inteligência artificial trabalhar para você’ ensina o passo a passo para transformar processos com a inteligência artificial (Imagem: Reprodução digital | DVS Editora)

Você não será substituído por uma IA, mas sim por pessoas que sabem usar IA. Aplicar Inteligências artificiais em marketing e negócios se tornou crucial em rotinas de profissionais e empresas. Na contramão de muitos conteúdos que preocupam em ensinar e mostrar milhares de ferramentas disponíveis, “IAfique-se ou morra – Como fazer inteligências artificiais trabalhar para você”, traz o passo a passo necessário para IAficar processos e rotinas ajudando você a usar de forma estratégica o que tem melhor: sua mente.

5. A luta pela livre-iniciativa

No livro ‘A luta pela livre-iniciativa’ Alfredo Cotait Neto compartilha sua experiência à frente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (Imagem: Reprodução digital | Matrix Editora)

Com uma longa trajetória como empresário e líder de organizações de classe, Alfredo Cotait Neto compartilha sua visão sobre como o empreendedorismo e a iniciativa privada são motores fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do país. A partir de sua experiência à frente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) e em outras posições estratégicas no cenário empresarial e político brasileiro, o autor aborda os desafios e as oportunidades para os empreendedores em um contexto de transformação global.

6. Em nome do povo

Em ‘Em nome do povo’, Bruno Perini incentiva a educação financeira no Brasil (Imagem: Reprodução digital | Citadel Editora)

Compreender o mercado financeiro pode ser fundamental para quem deseja começar a empreender, afinal, antes de abrir uma empresa é necessário realizar a gestão econômica para saber se o negócio realmente irá prosperar. Na obra Em nome do povo, o especialista em investimentos, Bruno Perini, resgata a história do dinheiro e incentiva a educação financeira dos brasileiros.

7. Vida de Agência

Em ‘Vida de Agência’, os autores ensinam táticas para lidar com os clientes (Imagem: Reprodução digital | DVS Editora)

Este livro é um mapa de sobrevivência para quem quer empreender na área da Comunicação. Como lidar com clientes “geniais”? Como contratar sem enlouquecer? Como transformar sua agência em um negócio escalável e não ser mais o piloto servindo cafezinho? Essas são algumas das respostas que os autores Karine Sabino, Igor Moraes e Jean Vidal apresentam em Vida de Agência. Esta obra vai ajudar os novos empreendedores a evitarem erros comuns e dar um salto de crescimento na empresa.

8. Mais esperto que o Diabo 2: O plano de ação

O livro ‘Mais esperto que o Diabo 2: O plano de ação’ ensina o leitor a fugir do hábito da alienação (Imagem: Reprodução digital | Citadel Editora)

Esse desdobramento de “Mais Esperto que o Diabo” se baseia no manuscrito original de Napoleon Hill, escrito em 1938, para ensinar ao leitor a fugir do hábito da alienação para alcançar o sucesso. Com um plano de ação de 21 dias, a Fundação Napoleon Hill te convida a desafiar o senso comum, aprofundar seu entendimento sobre o sucesso e reivindicar o controle sobre sua vida.

Por Dielin da Silva