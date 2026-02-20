Variedades

8 livros de negócios e investimentos para colocar na lista de leitura

- Atualizado: 20/02/26 15h36
Os livros de negócios continuam sendo ferramentas consistentes para ampliar repertório, refinar estratégias e evitar erros já mapeados (Imagem: TimeImage Production | Shutterstock)
Se você quer tomar decisões mais informadas, crescer de forma sustentável e entender para onde o mundo dos negócios está caminhando, a leitura certa faz toda a diferença. Em um cenário marcado por transformações aceleradas, avanço da inteligência artificial (IA) e mudanças profundas no perfil do empreendedor, os livros continuam sendo ferramentas consistentes para ampliar repertório, refinar estratégias e evitar erros já mapeados por quem percorreu esse caminho antes.

Nesta lista, reunimos obras que abordam desde o impacto da IA e orientações práticas para escalar operações, até os desafios enfrentados por mulheres empreendedoras e os princípios essenciais para investir melhor. Confira!

1. Inteligência Artificial Ampliada

Capa do livro "Inteligência Artificial Ampliada", com o nome do livro em branco sobre um fundo azul-escuro
Em “Inteligência Artificial Ampliada”, Fernando Barra convida o leitor a repensar a relação com a tecnologia por meio do conceito de Inteligência Ampliada (Imagem: Divulgação | Unno_Buzz Editora)

A inteligência artificial avançou para além de tarefas braçais, substituindo aquelas que antes exigiam o intelecto humano, como pensar, criar e decidir. Isso pode parecer uma ameaça, mas, por outro lado, é um convite para o maior salto evolutivo da humanidade.

Neste livro, Fernando Barra, pioneiro na implementação de ferramentas de IA no Brasil, convida o leitor a repensar a relação com a tecnologia por meio do conceito de Inteligência Ampliada: uma nova forma de viver e trabalhar que une a potência da inteligência artificial com a essência da inteligência humana.

2. Genes sustentadores

Capa do livro "Genes sustentadores", com a ilustração de um DNA amarelo no formato de uma árvore sobre um fundo preto
“Genes sustentadores” traz um olhar profundo, multidimensional e estruturado sobre gestão de crise e construção de empresas sólidas e perenes (Imagem: Divulgação | Editora Actual)

A verdade é que a maioria dessas empresas não decreta falência da noite para o dia. O colapso é precedido por sinais invisíveis (ou ignorados) que se manifestam muito antes de os números ficarem vermelhos. O especialista em recuperação empresarial Rodrigo Tetti Garcia traz um olhar profundo, multidimensional e estruturado sobre gestão de crise e construção de empresas sólidas e perenes. Ao ancorar a sua estratégia nos “genes sustentadores”, é possível recuperar e proteger sua empresa, de qualquer porte, e garantir perenidade e crescimento.

3. Atleta corporativo: como o esporte molda grandes líderes

Capa do livro "Atleta corporativo: como o esporte molda grandes líderes", com a ilustração de um homem usando terno
“Atleta corporativo: como o esporte molda grandes líderes” transforma a relação entre atividades esportivas e alta performance em um método prático e estruturado (Imagem: Divulgação | Editora Elite Publisher)

Escrito por Cesar Cotait Kara José a partir de sua experiência como CEO para a América Latina de uma multinacional, aliada à rotina intensa de exercícios, este livro transforma a relação entre atividades esportivas e alta performance em um método prático e estruturado. A obra traz uma matriz que associa 65 modalidades esportivas com 20 habilidades diferentes e apresenta Índice de Potencial Esportivo Profissional (IPEP) para avaliação estratégica do aprimoramento profissional.

4. As perdas no caminho

Capa do livro "As perdas no caminho", com o nome em branco e centralizado sobre uma fenda rosa em um fundo bege
“As perdas no caminho” oferece um relato íntimo sobre como equilibrar ambições profissionais e o desejo de formar uma família (Imagem: Divulgação | Editora Inverso)

Doutora em Gestão da Inovação e mentora de carreiras, Renata Seldin compartilha uma década marcada por tentativas frustradas de engravidar, perdas gestacionais e desafios pessoais, enquanto construía uma carreira de sucesso.

A obra oferece um relato íntimo sobre como equilibrar ambições profissionais e o desejo de formar uma família. Com uma perspectiva sensível e otimista, ela defende a importância do planejamento familiar para que as mulheres possam tomar decisões conscientes sem renunciar aos projetos profissionais.

5. Como expandir o seu negócio

Capa do livro "Como expandir o seu negócio", com o nome em dourado do lado esquerdo e sobre um fundo preto. Do lado oposto, a ilustração de um avião
Em “Como expandir o seu negócio”, o empresário Donald Miller apresenta um método simples e prático para decolar negócios usando a metáfora de um plano de voo (Imagem: Divulgação | Editora Hábito)

Administrar uma pequena empresa pode ser mais desafiador do que parece. Neste livro da Editora Hábito, o empresário Donald Miller apresenta um método simples e prático para decolar negócios usando a metáfora de um plano de voo. A partir das próprias experiências, ele mostra como planejar o crescimento, sair da desorganização, alcançar resultados escaláveis e ganhar mais tempo para o que realmente importa na vida profissional e pessoal.

6. Híbridos: o futuro do trabalho entre humanos e máquinas

Capa do livro "Híbridos: o futuro do trabalho entre humanos e máquinas", com a ilustração de uma mulher se olhando em um espelho, refletindo um robô, sobre um fundo azul
“Híbridos: o futuro do trabalho entre humanos e máquinas” aborda o papel da inteligência artificial na redefinição do trabalho (Imagem: Divulgação | Editora Actual)

Cientista de dados e filósofo da cultura analítica, Ricardo Cappra investiga a interdependência entre pessoas e máquinas na era dos algoritmos. Neste lançamento da Alta Books, o autor aborda o papel da inteligência artificial na redefinição do trabalho, ajudando líderes e empreendedores a repensar conceitos como controle, autonomia, memória, criatividade e subjetividade. Um debate atual sobre o uso da tecnologia como aliada nos negócios.

7. O valor das ações

Capa do livro "O valor das ações", com o nome em dourado na parte superior e a ilustração de uma lupa na parte inferior, sobre um fundo azul-escuro
“O valor das ações” propõe uma mudança de perspectiva sobre como avaliar empresas (Imagem: Divulgação | Edipro)

Estrategista de investimentos da Wall Street e professor da Columbia Business School, Michael J. Mauboussin, ao lado do economista Alfred Rappaport, propõe uma mudança de perspectiva sobre como avaliar empresas: em vez de buscar o “valor real”, entender as expectativas embutidas no preço das ações.

Os autores analisam como tecnologia, cash flow e crescimento digital redefinem o mercado, oferecendo ferramentas práticas para interpretar cenários, antecipar movimentos e tomar decisões mais racionais no universo dos investimentos.

8. Crises Financeiras e a Regulação Canguru

Capa do livro “Crises Financeiras e a Regulação Canguru”, com ilustração de colunas em ascensão e um canguru sobre elas na parte inferior. O título aparece no canto superior esquerdo, sobre fundo vermelho
“Crises Financeiras e a Regulação Canguru” conecta economia, história e política financeira para mostrar como falhas estruturais e respostas regulatórias tardias ampliam impactos (Imagem: Divulgação | Luís Carlos Demartini)

Executivo financeiro e pesquisador em riscos, Luís Carlos Demartini investiga por que quebras bancárias, bolhas especulativas e colapsos do sistema financeiro seguem padrões recorrentes, mas continuam sendo tratados como eventos imprevisíveis.

Na obra, o autor conecta economia, história e política financeira para mostrar como falhas estruturais e respostas regulatórias tardias ampliam impactos, propondo uma reflexão crítica sobre prevenção, governança e estabilidade econômica.

Por Misael Freitas

