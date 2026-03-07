8 ideias de sobremesas geladas para tornar sua Páscoa inesquecível

A Páscoa não apenas representa uma importante celebração cristã, mas também é um momento especial para reunir a família em torno de uma mesa farta e compartilhar momentos preciosos juntos. Para encerrar essa ocasião festiva com chave de ouro, nada melhor do que uma sobremesa gelada irresistível. Além de deliciosas, são práticas, permitindo que os anfitriões tenham mais tempo para desfrutar da companhia dos entes queridos.

A seguir, confira 8 receitas de sobremesas geladas para a Páscoa!

1. Musse de morango

Ingredientes

300 g de morango

395 g de leite condensado

300 g creme de leite gelado

Suco de 1/2 limão

20 g de gelatina incolor sem sabor e diluída conforme a embalagem

Morango inteiro para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o morango e bata até obter um creme homogêneo. Adicione o leite condensado e o suco do limão. Bata para incorporar. Acrescente a gelatina diluída e bata novamente. Por último, coloque o creme de leite e bata rapidamente até obter uma consistência uniforme. Distribua a musse em taças individuais e leve à geladeira até firmar. Sirva decorado com morangos inteiros.

2. Pavê de limão

Ingredientes

395 g de leite condensado

300 g creme de leite

1/2 xícara de chá de suco de limão

200 g de biscoito de maisena

Raspas de limão para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o leite condensado e o suco de limão e misture até obter uma consistência homogênea. Acrescente o creme de leite e mexa até ficar cremoso. Em uma travessa, coloque uma camada fina do creme de limão e espalhe. Cubra com uma camada com biscoitos de maisena e repita o processo até terminar os ingredientes, finalizando com uma camada de creme de limão. Cubra a travessa com plástico-filme e leve à geladeira por 4 horas. Sirva decorado com raspas de limão.

Creme de pêssego com baunilha (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

3. Creme de pêssego com baunilha

Ingredientes

3 pêssegos descascados e sem caroço

descascados e sem caroço 1 colher de sopa de suco de limão

1/3 de xícara de chá de açúcar (ajuste conforme a doçura do pêssego)

1 colher de chá de essência de baunilha

1/2 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de creme de leite

1 colher de sopa de amido de milho

1 gema de ovo peneirada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os pêssegos e o suco de limão e bata até obter um purê liso. Em uma panela, coloque o leite, o açúcar, o amido de milho e a gema de ovo e leve ao fogo baixo até engrossar levemente, mexendo sempre. Assim que o creme engrossar, retire do fogo e adicione a essência de baunilha e misture. Adicione o purê de pêssego ao creme morno e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o creme de leite e misture para incorporar. Coloque em um recipiente e leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

4. Tiramisù

Ingredientes

200 g de queijo mascarpone

1 xícara de chá de café forte

forte 2 colheres de sopa de rum

200 g de biscoito tipo champanhe

Cacau em pó para polvilhar

Modo de Preparo

Em um recipiente, coloque o queijo mascarpone e o rum e misture até obter uma mistura cremosa e homogênea. Reserve. Mergulhe rapidamente o biscoito champanhe no café forte e disponha em um refratário, fazendo uma camada. Cubra com creme mascarpone e repita o processo até terminar os ingredientes, finalizando com o creme mascarpone. Polvilhe com cacau em pó e cubra a travessa com plástico-filme. Leve à geladeira por 6 horas. Sirva em seguida.

5. Romeu e julieta na travessa

Ingredientes

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

200 g de requeijão

12 g de gelatina em pó sem sabor

300 g de goiabada picada

picada 150 ml de água

5 colheres de sopa de água para dissolver a gelatina

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite e o requeijão e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina e 5 colheres de sopa de água e mexa até dissolver completamente. Leve ao micro-ondas para aquecer por 15 segundos e disponha no liquidificador. Bata até incorporar e transfira a mistura para uma travessa. Leve à geladeira para firmar. Em uma panela, coloque a goiabada e 150 ml de água e leve ao fogo médio até derreter completamente, mexendo sempre. Retire o creme da geladeira e despeje a goiabada derretida por cima. Retorne à geladeira até firmar. Sirva em seguida.

Sorvete de maracujá (Imagem: c0ntr3ras | Shutterstock)

6. Sorvete de maracujá

Ingredientes

Polpa de 6 maracujás coada

coada 395 g de leite condensado

300 g de creme de leite

Polpa de maracujá para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente grande, coloque a polpa de maracujá, o leite condensado e o creme de leite e mexa até obter uma textura homogênea. Despeje a mistura em um recipiente para sorvete com tampa e leve ao congelador por 6 horas. Depois, coloque a mistura em uma batedeira e bata até obter uma consistência cremosa. Disponha novamente no recipiente e leve ao congelador por mais 2 horas. Decore com a polpa do maracujá e sirva em seguida.

7. Bombom na travessa

Ingredientes

395 g de leite condensado

300 g de creme de leite

200 g de chocolate ao leite picado

200 g de chocolate meio-amargo picado

2 colheres de sopa de manteiga

200 g de biscoito de maisena

Chocolate granulado para decorar

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque metade do leite condensado, metade do creme de leite, o chocolate ao leite picado e uma colher de sopa de manteiga. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até que o chocolate derreta completamente e a mistura fique homogênea. Desligue o fogo e reserve. Repita o processo com o chocolate meio-amargo e reserve.

Em uma travessa, faça uma camada com metade dos biscoitos de maisena. Despeje o creme de chocolate ao leite sobre os biscoitos e espalhe uniformemente. Adicione uma segunda camada de biscoitos sobre o creme de chocolate ao leite. Despeje o creme de chocolate meio-amargo sobre os biscoitos e espalhe. Repita as camadas até terminar os ingredientes, finalizando com creme de chocolate. Cubra a travessa com plástico-filme e leve à geladeira por 4 horas. Antes de servir, polvilhe com granulado.

8. Pudim de doce de leite

Ingredientes

12 g de gelatina incolor em pó

5 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina

350 g de doce de leite

200 g de creme de leite

300 ml de leite

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a gelatina e as cinco colheres de sopa de água e misture. Leve ao micro-ondas por 15 segundos e reserve. Em um liquidificador, coloque o doce de leite, o creme de leite e o leite e bata até obter uma textura homogênea. Adicione a gelatina e bata novamente para incorporar. Despeje em uma forma para pudim de silicone e leve à geladeira por 6 horas.

Para a calda, coloque o açúcar em uma panela e leve ao fogo baixo até derreter. Junte 1 xícara de chá de água e cozinhe até obter uma calda dourada, mexendo sempre. Desligue o fogo, desenforme o pudim e despeje a calda sobre ele. Sirva em seguida.